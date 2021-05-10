مايو ١٩٧١.. السلام لا الحرب

فى الرابع من فبراير ١٩٧١، طرح الرئيس السادات مبادرته الأولى للسلام.. تقوم المبادرة على أن تنسحب إسرائيل من شرق قناة السويس وتكون منطقة منزوعة السلاح، على أن تخفف مصر من تواجد قواتها غرب القناة، وتقوم مصر خلال ستة أشهر بافتتاح قناة السويس للملاحة البحرية.

ويبدو أن هذه المبادرة لم تصدر من فراغ، فقد سبقها جهد دبلوماسى خاص من الرئيس بعيدا عن قنوات وزارة الخارجية. والذى حدث أنه فى ١٥ يناير من السنة نفسها- قبل إعلان المبادرة بثلاثة أسابيع تقريبا- استدعى جوزيف سيسكو، مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى، فى مكتبه، السفير الإسرائيلى فى واشنطن إسحق رابين، وأبلغه أنهم تلقوا اقتراحا مصريا للدخول فى عملية سلام، فقد ذهب أحد المقربين من السادات إلى القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة وعرض عليه أن تقوم إسرائيل بالانسحاب لمسافة أربعين كيلومترا شرق القناة، فى مقابل أن تقلل مصر كثيرا من تواجد قواتها غرب القناة وحجم تسليحها ويتم افتتاح القناة للملاحة البحرية. كان السادات متأكدا أن التلويح بافتتاح القناة سوف يثير شهية الغرب كله، وفقا للمؤرخ الإسرائيلى «آفى شلايم»، اعتبر رابين الاقتراح «منعشًا للآمال» ويستحق «التفكير الجاد»، وهكذا أبلغ تل أبيب بالرسالة المفاجئة وترحيبه بها. غنى عن القول إن اهتمام الخارجية الأمريكية بالعرض المصرى كان يعنى الموافقة عليه ومباركته، كان العرض هدية للولايات المتحدة، إذ يعنى أن الرئيس الجديد لمصر يطرق بابهم هم، رغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وينزع الملف من الأمم المتحدة ويذهب به إليهم هم، ولم يذهب إلى خصمهم اللدود الاتحاد السوفيتى حليف مصر وقتها.

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فى إسرائيل، رحب موشى ديان بالعرض المصرى ورأى ضرورة الإمساك به وسانده عدد من الوزراء، لكن جولدا مائير، رئيس الوزراء، رفضت سحب أى جندى قبل توقيع معاهدة سلام كاملة مع مصر، وأبدت تخوفا من أن السادات بعد افتتاح القناة قد يستغلها فى نقل العتاد والجنود ومهاجمة إسرائيل، وساندها الوزراء المتشددون.

موشى ديان- وزير الدفاع- بنى موقفه على نتائج حرب الاستنزاف، هذه الحرب انتهت بالمصريين إلى نقل حائط الصواريخ إلى حافة القناة غربا، ومن ثم انتهت أسطورة تفوق إسرائيل جويا، فضلا عن أن هذه الحرب أثبتت قدرة المصريين على تحمل الغارات فى العمق، وما بقيت مصر مصممة على الحرب فسوف تحارب ولن تهزم؛ لكن جولدا مائير لم تنصت إليه، فيما بعد، سوف يحاججهم بذلك عقب حرب أكتوبر.

فى القاهرة، كان الأمر مختلفا، كان الرئيس السادات يتحرك دون أن يستشير كبار رجال الدولة ودون أن يخبر بعض الأجهزة، لذا رصدت المخابرات العامة بعض التحركات والاتصالات التى اعتبرت «مريبة»، ثم تبين أن مصدرها هو الرئيس نفسه، لذا عبر أحمد كامل- مدير المخابرات العامة- فى مذكراته عن دهشته البالغة حين تبين الأمر ولم يكن الرئيس قد أطلعه على شىء مما يجرى.

نائب رئيس الجمهورية، على صبرى، قرأ مبادرة الرئيس على أنها تخوف شديد لدى السادات من خوض الحرب، لذا يجب تشجيعه والإلحاح عليه والضغط أيضا كى يوقع قرار الحرب فى أسرع وقت ممكن، فى المقابل يؤكد له الرئيس وفق ما ذكره صبرى أنه سوف يوقع القرار فى خلال أيام، ولمزيد من الضغط ترك على صبرى بيته وذهب ليقيم فى مقر له بالقوات الجوية، حيث كان مستشارا للقائد الأعلى لشؤون القوات الجوية، كان يحمل رتبة «فريق طيار»، وبينما ينتظر انطلاق ساعة الصفر، فوجئ بالرئيس يدخل مع القذافى فى مشروع اتحادى (اتحاد الجمهوريات العربية)، وكان معنى هذا اتخاذ خطوات سياسية تعوق دخول الحرب لمدة عام على الأقل، من هنا أعلن على صبرى أنه ضد هذا المشروع وسيقف ضده، وكان ذلك تحديا كبيرا للرئيس، الذى لم يكن يقبل ولا يسمح بشىء من ذلك.

السؤال الذى يفرض نفسه هنا: هل كنا على استعداد وجاهزين لخوض الحرب؟

بالعودة إلى ما كتبه الفريق فوزى وعدد آخر من كبار المسؤولين يمكن القول إن قواتنا كانت مستعدة، وإن موقفنا التسليحى كان جيدا، وإنه كان هناك تخوف من تأخر خوض الحرب، لأن إسرائيل كانت فى انتظار صفقة طائرات الميراج الفرنسية سنة ١٩٧٢، وكذلك صفقة طائرات «إف ٥» الأمريكية، بما يضمن لها التفوق الجوى علينا، لكن هناك رأيا آخر يقطع بأننا لم نكن قد أكملنا كل الاستعداد، وهذا واضح فى مذكرات كل من الفريق أول محمد أحمد صادق وزير الحربية بعد أحداث مايو ٧١ وكذلك مذكرات الفريق الشاذلى والمشير الجمسى، رحمهم الله الجميع.

بعد إلقاء القبض على (على صبرى) ومحاكمته هو ومن معه، امتلأت الصحف المصرية باتهام قاطع إليه بأنه كان رجل السوفيت، يتلقى تعليماته من موسكو، بل تزيد البعض إلى حد القول إنه كان «عميلًا» للاتحاد السوفيتى هو وبعض كبار المسؤولين، والحق أن القيادة السوفيتية كانت راضية عن الإطاحة به هو وكل المجموعة.

مبادرة السادات للسلام فى فبراير ٧١ وجدت ترحيبًا حارًا من موسكو، رغم أن المشروع عرض على الولايات المتحدة قبل أن يعرض عليهم، ولم يكن السوفيت يؤيدون دخول حرب ضد إسرائيل فى أزمة مايو ٦٧ قبل حرب يونيو، حاولوا ترتيب لقاء مباشر فى موسكو بحضور القيادة السوفيتية بين عبدالناصر وليفى أشكول رئيس الوزراء الاسرائيلى لإنهاء الخلاف بين إسرائيل ومصر، رحب عبدالناصر فى البداية ورحب أشكول، لكن عبدالناصر اعتذر بعد استشارة القيادة السورية (الواقعة بتفاصيلها وردت فى مذكرات بريماكوف وذكرها مسؤول المخابرات السوفيتية بالسفارة فى تل أبيب، خلال حوار مطول مع قناة روسيا اليوم)، ولم ترد لدى أى مسؤول مصرى، وقد استفسرت عنها من سكرتير الرئيس للمعلومات سامى شرف، فكان رده «لا أعلم عن هذا الأمر شيئا»، وبعد حرب يونيو لم يكن السوفيت يثقون فى قدرة المصريين على خوض حرب والانتصار فيها، وفضلا عن ذلك فإن الاتحاد السوفيتى اعترف بقيام إسرائيل بعد ١٤ دقيقة من قيامها، وهو من ضمن الدول التى ضمنت وجودها. وفى خلال حرب ٤٨، أمدت تشيكوسلوفاكيا إسرائيل بما تحتاج من سلاح، وكان ذلك بإذن وسماح سوفيتى، بل إن الخارجية المصرية طلبت من الاتحاد السوفيتى سنة ٤٧ مساندة مطلب مصر فى الأمم المتحدة بجلاء الإنجليز نهائيا، حين كان النقراشى باشا رئيس الوزراء يستعد لعرض المطلب المصرى على الأمم المتحدة، وطبقا لوثائق الخارجية المصرية كان الرد السوفيتى: لا تعرقلوا صدور قرار تقسيم فلسطين حتى نساندكم؛ لذا فقد سعد السوفيت بتخلص السادات من هؤلاء الذين يريدون دفعه إلى اتخاذ قرار الحرب، مع الاعتذار لكل ما تردد فى صحافة ذلك الوقت.

اتخذ الرئيس قراره بإعفاء على صبرى، وتمت محاكمته، وقضى عشر سنوات فى السجن، لم يتقدم بأى طلب للعفو أو تخفيف المدة، ارتضى مصيره، لكن الحملة الضارية عليه والتى قادها محمد حسنين هيكل - الذى لم يكن يحبه - كانت قاسية وأهدرت تاريخ الرجل تمامًا وكل ما قدمه للبلاد، فهو صاحب فضل كبير ليلة ٢٣يوليو ٥٢، هو أيضا أحد مؤسسى جهاز المخابرات العامة، وتولى إدارته فترة تحت اسم «وزير برئاسة الجمهورية»، وكان سنة ٦٤ رئيس وزراء ناجحا، حقق خطة تنمية أشادت بها الأمم المتحدة، لكن بقيت منه أمام الرأى العام الحملة التى تعرض لها، ورغم أن الرئيس السابق حسنى مبارك تقدم جنازته، لكن ذلك لم يمح الاتهامات التى كيلت له. هو بمقاييس كثيرة تجاوز وأخطأ فى تعامله مع الرئيس ومحاولة تحريض القيادات ضد الرئيس.. وعوقب.. لكن كان يجب أن يوضع الملف كله فى سياقه السياسى والوطنى، خاصة أن الأيام أكدت للسادات أن السلام لم يكن ممكنا دون الحرب. الخطأ الآخر أن على صبرى تصور (القيادة جماعية) كما اتفقوا يوم وفاة عبدالناصر، ولم يدرك أن السادات فيما يتعلق باختصاصه ودوره كرئيس كان أكثر صرامة وتشددا من عبدالناصر.هو كذلك لم يدرك أن عبدالناصر كان يعتبرهم تلاميذه، ومن ثم كان يمكن أن يتسامح ويتغاضى عن بعض التصرفات، لكن السادات اعتبره منافسا، وهنا تزداد الحساسية والتربص.

أمام التاريخ يثير الأمر برمته العديد من التساؤلات. والحديث متصل.

نقلا عن "المصري اليوم"