مأرب... اختبار لإدارة بايدن

تفاوض إيران أميركا في فيينا وغير فيينا وتتابع، في الوقت ذاته، ممارسة الضغط في كلّ من العراق وسورية ولبنان واليمن من منطلق أنّ لديها أوراقاً في الإقليم تستطيع من خلالها التأثير على أميركا وحلفائها في المنطقة.

تستغلّ إيران وجود إدارة أميركية منشغلة بالوضع الداخلي في الولايات المتحدة وبالتحدّي الصيني كي تتابع سياسة تعتمد اساساً على فرض أمر واقع في الشرق الأوسط والخليج.

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قصفت إيران عبر احدى ميليشياتها المحلّية قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقيّة حيث معظم العسكريين الأميركيين الذين لا يزالوا في العراق. تبدو الرسالة الإيرانية واضحة.

فحوى الرسالة أنّ «الجمهوريّة الاسلاميّة» في موقع قوّة وهي تفاوض من أجل رفع العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة ترامب ولا تفكّر في البحث في إعادة النظر في سلوكها في العراق وفي المنطقة.

ليس ما يشير الى أن إيران مستعدّة للبحث في أي تراجع من نوعه في العراق الذي تعتبره الجائزة الكبرى التي نالتها في العام 2003 بعدما قررت إدارة جورج بوش الابن اجتياح هذا البلد المهمّ وتقديمه إليها على صحن من فضّة.

من يواجه إيران في العراق ليس أميركا التي بدت دائما على استعداد لعقد صفقة معها. وهذا ما حصل في عهد باراك أوباما وحتّى في عهد ترامب وان في حدود معيّنة بقيت في اطار هامش ضيّق. ما لبثت الإدارة السابقة ان تجاهلت هذا الهامش عندما اتخذت قرارا باغتيال قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني وأبو مهدي المهندس نائب قائد «الحشد الشعبي» في العراق. اغتالتهما بعيد خروجهما من مطار بغداد مطلع العام 2020 وليس في أي مكان آخر.

يظلّ «الحشد الشعبي»، الى اشعار آخر، أداة إيران في العراق.

للمرّة الأولى، منذ سنوات عدّة، تجرّأت إدارة أميركية على المسّ بمصالح إيران في العراق بدل مراعاتها. كشفت إدارة ترامب ان إيران ليست سوى «نمر من ورق» وانّ مشكلة أميركا الدائمة منذ احتجاز الديبلوماسيين الاميركيين في طهران 444 يوما ابتداء من نوفمبر 1979، تكمن في الاستسلام لرغبات «الجمهوريّة الاسلاميّة» وشهواتها.

تبيّن بالملموس ان من يواجه إيران في العراق هو الشعب العراقي بأكثريتّه، بما في ذلك الشيعة العرب الذين يرفضون أن يكون بلدهم جرما يدور في الفلك الإيراني وأن تكون ثروات العراق مستباحة من إيران.

تتذرّع إيران بأنّ من حقها الحصول على تعويضات عراقية بسبب حرب السنوات الثماني.

تتجاهل أنّه بغض النظر عن الطرف الذي بدأ تلك الحرب في العام 1980، يبقى أن إيران هي المسؤولة عن اطالتها وعن الخسائر التي لحقت بدول المنطقة كلّها...

يمكن وضع العراق وممارسات إيران فيه جانبا، كذلك ما تقوم به إيران في سورية حيث هي الشريك الأساسي في الحرب التي يشنّها النظام الاقلّوي على الشعب السوري. كذلك، يحتاج الوجود الإيراني في لبنان، حيث تمارس «الجمهوريّة الاسلاميّة» وصاية كاملة على البلد وتدعم رئيسا للجمهورية يرفض تشكيل حكومة، الى مجلّد كامل.

ما هو لافت حالياً ذلك التصلّب الإيراني في اليمن والهجمات المتتالية التي يشنّها الحوثيون على مأرب.

لم يعد سرّا ان إيران تريد اسقاط مأرب فيما المفاوضات مستمرّة بينها وبين الاميركيين وذلك بهدف واضح.

يتمثل هذا الهدف في إقامة كيان تابع لها كلّيا في شمال اليمن.

قطع السفير الإيراني لدى الحوثيين حسين ايرلو الطريق على ايّ تسوية في اليمن بقوله مباشرة بعد المبادرة السعودية في مارس الماضي: «مبادرة السعوديّة مشروع حرب دائمة واستمرار للاحتلال ولجرائم الحرب وليست انهاء للحرب».

وضع شروط «الجمهوريّة الاسلاميّة» لانهاء الحرب في اليمن بقوله في تغريدة له: «المبادرة الحقيقية تعني وقف الحرب بشكل كامل ورفع الحصار بشكل كامل وانهاء الاحتلال السعودي وسحب قواته العسكرية وعدم دعم المرتزقة والتكفيريين بالمال والاسلحة وحوار سياسي بين اليمنيين دون اي تدخلات خارجيّة».

لم تحد إيران عن خط متابعة عدوانها على مأرب مستخدمة الحوثيين الذين يتبيّن كلّ يوم أكثر أنّ قرارهم في طهران وليس في مكان آخر وذلك في ظلّ وجود إدارة أميركية متردّدة وحائرة.

اكثر من ذلك، يتأكّد يوميا ان حسين ايرلو، وهو ضابط في «الحرس الثوري»، يتحكّم بصنعاء وانّه صاحب القرار النهائي فيها.

مرّة أخرى، ان معركة مأرب في غاية الأهمّية، خصوصا ان سقوطها يستهدف إقامة كيان قابل للحياة في اليمن تحت السيطرة الإيرانية الكاملة.

ففي مأرب سدّ بناه الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وافتتح في العام 1986 وفيها نفط ومنها يضخّ الغاز الآتي من محافظة شبوة في اتجاه ميناء الحديدة. هناك خط للانابيب يربط مأرب بالحديدة منذ ايّام الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

في ظلّ الظروف الراهنة والجهود التي يبذلها المبعوث الأميركي الى اليمن تيموثي ليندر كينغ، تواجه إدارة جو بايدن اختبارا حقيقيا. اسم هذا الاختبار مأرب التي يتهددها الحوثيون الذين تقف وراءهم إيران.

تطرح قضيّة مأرب سلسلة من الأسئلة اولّها هل ترضخ إدارة بايدن لإيران ام لا وهل تقبل التفاوض معها في ظلّ الضغوط التي تمارسها في كلّ من العراق وسورية ولبنان واليمن؟ الأهمّ من ذلك كلّه سيتبيّن قريبا وفي ضوء ما سيحل بمأرب هل إدارة جو بايدن هي بمثابة الولاية الثالثة لباراك أوباما ام لا؟ ما يفترض ان يبقى عالقا في ذهن المسؤولين الاميركيين انّ باراك أوباما استسلم امام إيران خارج إيران.

استسلم امام إيران في سورية حيث تحدّث في العام 2013 عن «خط أحمر» ليس مسموحاً للنظام تجاوزه هو الأسلحة الكيميائية. استخدم النظام السلاح الكيميائي في حربه على السوريين.

كانت النتيجة ان أوباما صار يرى كل الألوان في العالم باستثناء اللون الأحمر الذي نسي انّه موجود! في غياب موقف أميركي واضح من الهجمات الحوثيّة، أي الإيرانيّة، على مآرب، لن تعود حاجة الى مبعوث أميركي الى اليمن. فقبل الاهتمام الأميركي باليمن والتركيز على ضرورة وقف الحرب، من المفيد توفير نوع من الصدقيّة للمبعوث الذي لم يكن بعيدا عن مبادرة السلام السعوديّة التي رفضها الحوثيون وما زالوا يرفضونها لأسباب إيرانية وليس لأسباب أخرى.

نقلا عن "الراي"