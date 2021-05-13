"مُكسر الدنيا"!

كأنه لا يكفي أن نعيش رمضان مع كورونا، فكتب علينا أن نعيش أيضاً مع مسلسلات رمضان السنوية. ومع احترامي لعدد كبير من الفنانين العرب من الخليج الى المحيط، وفيهم طاقات ربما تصل الى العالمية، وأقصد بالفنانين ليس فقط الممثلين، ولكن كل المشتغلين بهذا الفن الرفيع وهو السينما، إلا أن ذلك لا يعني في الملاحظة العامة أن المحتوى المقدم في معظم المسلسلات ضعيف، بل ربما يثير الشفقة.



قد نجد العذر في الظروف القاسية التي عمل في ظلها كثيرون، وهي ظروف مفهومه، إلا أن الأمر الآخر ما دام هناك إنتاج، فما الذي يمنع من التجويد؟ لقد اقترب الشهر من نهايته، ولكن في معظم ما نشاهد إن سألت نفسك ما هي الإضافة التي قدمتها هذه المسلسلات لخدمة المجتمع والمساهمة في رفع وعيه؟ سوف تجدها قريبة الى الصفر.



أبدأ بالمسلسلات الخليجية، وهي في الغالب لا تعكس حتى جزءاً من مشكلات مجتمع دول الخليج، ولا تعبّر عن وجع شرائح واسعة منها وآمالها، بل تضيف أفكاراً، بعضها معاكس لما يحدث أو يراد. تمتاز تلك المسلسلات في الغالب بالصراخ غير المبرر، وبضرب النساء أو الزوجات والتعامل مع المرأة كسلعة، وأيضاً يشوب بعضها التكرار الممل، فزواج التعدد مثلاً لم يعد سائداً في مجتمعات الخليج، ونسبته إحصائياً ضئيلة، وقد أثبتت الدارسات الاجتماعية الثمن الهائل للتعدد من منظور تعدد الأبناء للزوج الواحد من عدد من الزوجات. ويسبب ذلك الإنجاب المشكلات الضخمة بين الإخوة، وينتج شخصيات مشوهة ومأزومة، بعضها يحتاج الى مستشفى نفسي كامل لحل العقد التي تعلق بالأولاد والبنات جراء التنافر الشديد بينهم، بل وحتى ارتكاب الجرائم! بدلاً من الحث على ترك هذه العادة التي بالفعل يهجرها معظم المجتمع، وكما يقال الشاذ لا حكم له، يأتي البعض ليؤكد التعدد، وكأنه معطى اجتماعي مقبول وصحي وسائد.



على مقلب آخر، نرى أن الكثير من المسلسلات العربية التي تبث أيضاً تعيش خارجة عن السياق. فمن حيث الشكل يحصل المشاهد على أقل من ثلث الوقت لمشاهدة الحوادث الفعلية في الدراما. يُعرض أولاً جزء للمقدمة الطويلة في كل مرة، وجزء لملخص الحلقة السابقة، وجزء للإعلانات، ما يتبقى هو أقل من الثلث للمشاهد، مع ما يتخلله من مشاهد تميل الى الخروج عن القصة الى تفاصيل غير مطلوبة، مع المزايدة في تعليق سلاسل في أعناق الممثلين! ذلك تمديد ومبالغة واستهلاك للوقت، يدخل عليه شيء من التجارية الفجة، والتي ربما لها علاقة بشركات الإنتاج، ولكن الفنان في أي تخصص لا يعترض، عدا أن بعض المشاهد غير مسموعة، بسبب طغيان صوت الخلفية الموسيقية على الكلام، فلا متعة موسيقية، ولا فهم لما يُقال!



في بعض المسلسلات التاريخية لو نظرت الى الملابس، فإن بعضها واضح المعاصرة، فقد تمنطق أحد الممثلين في مسلسل تاريخي بحزام جلد حديث في وسطه. أما المسلسلات الفكاهية فهي في الغالب تبعث على الحزن لا على الضحك لكثرة ما فيها من سذاجة تحتقر ذكاء المتلقي. في الغالب خلفيات أماكن التصوير فقيرة ولا تدل على أعمال تفكير لترويج لمعالم مهمة في هذا البلد أو ذاك، جلها تصور في أستوديوهات داخلية متواضعة الإمكانيات. قلت برغم الإمكانات المتوافرة فنياً من أشخاص وتقنية، إلا أن النصوص فقيرة جداً والموضوعات محدودة، بعض المسلسلات العربية هذا العام تذكرك بأنك أمام قصص عصابات شيكاغو في ثلاثينات القرن الماضي التي أشبعتها السينما الأميركية ترديداً، أو أمام قصص شارلوك هولمز المثيرة والغامضة، مع إضافة المخدرات والإدمان وحتى الاغتصاب وإعطاء الشرعية للأعراف والحط من قدرة القانون على حماية الناس.



نسبة لا بأس بها من المشاهدين العرب ربما انصرفوا هذا العام الى خيارات أخرى، إذ تقدم التقنية الحديثة منصات لها جاذبية أكثر، وتحمل معاني ومعلومات وروايات أجود. التناقض الملاحظ أن لدينا في الفضاء العربي روايات جادة وتحاكي الألم وآمال الناس، إلا أن العناية بها وتحويلها عملاً درامياً نادران برغم ثرائها. ما يُفتقد هو الفلسفة العامة للعمل الدرامي الذي من المفروض أن يقدم القدوة والنموذج الأفضل للسلوك والتعامل، وانتصار الخير على الشر. كورونا أجبرت بعضنا على أن يشاهد الغث والسمين (إن وجد) وينتهي رمضان وليس أمامه إلا الرؤية التمجيدية التي تفرضها المجاملات بين مقدمي البرامج الخفيفة في التلفزيونات وبعض الفنانين المستضافين، وللكل يقول مقدم أو مقدمة البرنامج "مسلسلك مكسر الدنيا"! وفي الحقيقة هو لم يُكسر إلا رغبة المشاهدين بالمنفعة مقرونة بالمتعة.

* نقلا عن "النهار"