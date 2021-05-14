كيف نعود للعمل الطبيعى؟

يحل علينا اليوم عيد الفطر المبارك ببركاته وبما يجلبه من ارتياح ورضاء لصائمى رمضان، ومن سعادة وبهجة للجميع، فكل عام وأنتم بخير.

ومع نهاية عطلة العيد يوم الأحد المقبل، تنتهى في الواقع سلسلة من المناسبات والأعياد الدينية والوطنية والفرعونية ندر أن تجتمع في ذات الموسم، حتى كادت أيام العمل في الأسابيع الأخيرة تكون الاستثناء لا القاعدة. وزاد عدد أيام العطلة مع اتجاه الحكومة الحميد لربط العطلات ببعض وإضافة يوم أو اثنين إضافيين. وجاء هذا كله مع تصاعد الموجة الثالثة لوباء «كورونا» وحرص العديد من المؤسسات والشركات والبنوك والمكاتب المهنية- خاصة في القطاع الخاص والقطاع الأهلى وبين المنظمات الدولية- على تشغيل الموظفين «نوبتجيات»، بحيث يحضر يوميا نسبة من قوة العمل، في محاولة للحد من انتشار المرض.

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فهل معقول بعد كل هذا أن نعود لمكاتبنا بشكل طبيعى ويعود العمل لوتيرته السابقة، أم أن هذه الحالة المتراخية ستبقى معنا لمدة طويلة؟

الحقيقة أن هذه الحالة غير قابلة للاستمرار، والقطاع الخاص يحتاج لاستعادة وتيرة أعلى من النشاط والإنتاجية، والاقتصاد غير الرسمى الذي تعتمد عليه غالبية الناس (سواء أصليا أم تكميليا) ليس بديلا عن النشاط الرسمى، والرواتب والأرباح تأثرت، والضرائب بالتالى سوف تنخفض، والبقاء في المنازل أصاب الناس بالاكتئاب. ولكن من جهة أخرى، فإن المرض حقيقى، والموجة الثالثة من الوباء عاتية (بغض النظر عن التقارير الرسمية)، وما جرى في الهند مثال لما يمكن أن يحدث لو انتقل المرض لمستوى آخر من العنفوان والانتشار.

ما العمل إذن؟.. والسؤال هنا مطروح هذه المرة على القطاع الخاص لا الحكومة.

التطعيم يأتى في مقدمة الإجراءات الوقائية التي تمهد للعودة إلى العمل بشكل شبه طبيعى. والبلاد التي بلغت فيها معدلات التطعيم عشرين وثلاثين في المائة من السكان أصبحت اليوم قادرة على بدء تنفيذ سياسة تدريجية وواثقة للعودة للنشاط الاقتصادى الكامل. صحيح أن وضع البرنامج القومى للتطعيم وتنفيذه وإتاحة الأمصال مسؤولية الحكومة، ولكن على القطاع الخاص دورا كبيرا جدا في توعية العاملين وتمكينهم من الحصول على هذا الحق، بل حثهم على حماية أنفسهم وعائلاتهم، لأنهم بذلك يحمون بلدهم ومجتمعهم.

وبِيَد القطاع الخاص أيضا أن يتخذ الإجراءات والوسائل المعروفة عالميا للحد من انتشار المرض في أماكن العمل بتوفير الكمامات والمطهرات وإتاحة التهوية والتخفيف من التواجد غير المطلوب، خاصة في الأماكن المغلقة، وإتاحة العمل من المنازل لمن يتناسب ذلك مع ظروفهم وطبيعة نشاطهم وتوفير الإنترنت ووسائل الاتصال عن بعد للعاملين في منازلهم. وكل هذه أمور ليست مكلفة بشكل كبير، بل تأتى معها وفورات لا يستهان بها من مجرد الحد من الازدحام في المكاتب ومواقع العمل، ناهيكم عن الوفر الناجم عن الحد من المرض نفسه.

الاختيار ينبغى ألا يكون بين التعطل الكامل في المنازل وكأن القيامة ستقوم غدا، وبين الرجوع الكامل للعمل وكأن شيئا لم يكن. هناك بديل ثالث وهو الرجوع العلمى والمنظم والمدروس، وهو في الحقيقة البديل الذكى الذي يحافظ على الإنتاجية وعلى صحة الناس معا.

هل من الممكن أن يتبنى القطاع الخاص هذه المبادرة.. مبادرة توفير ظروف حديثة وذكية للعودة للعمل؟، هل من الممكن أن يبادر اتحاد الغرف المصرية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ومعهم الجمعيات الأهلية والإعلام وغيرهم من وسائل التنسيق والضغط والتوعية، بوضع معايير بسيطة للعمل الآمن، واقتراح الآليات لتنفيذها، وتشجيع ومكافأة من يتفوقون فيها حتى يصبح سباقا وتنافسا على من يستعيد طاقته الإنتاجية بالكامل مع الحفاظ على صحة العاملين وصحة البلد؟!

أظن أن هذا هو المسار الوحيد الممكن كى نتأقلم ونتعامل مع وباء يبدو أنه- مع ما قد يلحقه من تحورات ومستجدات- قد يمتد معنا لسنوات قادمة ولا مفر من التعامل معه من هذا المنطلق بدلا من الاعتقاد بأنه «أزمة وتعدى».

ومع ذلك، كل سنة وأنتم بخير وطيبون، وعيد سعيد.

نقلا عن "المصري اليوم"