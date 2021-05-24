أعمالهم جليلة.. ويستحقون الجنسية

تقوم وزارة الصحة وطواقمها الطبية كافة (كويتيون، وافدون ومن فئة البدون) بدور كبير وجهود جبارة في المستشفيات ومراكز التطعيم والفحص، وحتى الظهور في جميع وسائل الإعلام للتوعية المجتمعية، وبفضلهم حصلت الكويت على التقدير الدولي في جودة التعامل مع أزمة كورونا «كوفيد ـ19»، وهذا التقدير العالمي للكويت لم يكن ليتحقق لولا تكاتف هؤلاء الأطباء، وإنجاز كل هذا العمل الجبار في الجوانب الطبية المتعددة (الفحص، الرعاية والعلاج)، لتحقيق هدف واحد وهو المحافظة على الأرواح البشرية من المواطنين والمقيمين، من دون اعتبار لجنس أو لون أو دين أو مذهب، فهذه هي الكويت بلد الإنسانية العالمية. إن الأعمال الجليلة للأطباء، ومنهم من هم من فئة «البدون»، الذين عاشوا وتعلموا في الكويت، وخدمها آباؤهم بإخلاص على مر السنوات الطوال، يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فهم جنود للكويت يواجهون الفيروس القاتل في معركة شرسة، معرضين أنفسهم وعائلاتهم للعدوى والإصابة بالمرض، فهم مخلصون بالعمل، ولو على حساب حياتهم، أليست هذه أعمالاً جليلة يستحقون بناء عليها الجنسية؟

إن مجموعة كبيرة من الأطباء «البدون جنسية» - من الذين ولدوا ودرسوا في الكويت، وحصلوا على شهادات عليا في تخصصاتهم بجامعات عالمية على حسابهم الخاص - يعانون بشدة في عملهم بدور الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، لأنهم يعملون براتب مقطوع لا يتجاوز 400 دينار كويتي؟ وإذا كان يحمل جنسية أجنبية يصبح راتبه 700 دينار؟ إن من هؤلاء الأطباء من حصل على شهادته العليا في تخصص نادر تفتقده الكويت! لقد هاجر بعض الأطباء «البدون» إلى دول خليجية وتم تعيينهم في مناصب بالمستشفيات الحكومية وتبلغ رواتبهم عدة آلاف، وبالتالي خسرتهم الكويت! وكذلك هناك من الأطباء «البدون» من درس في كلية الطب بجامعة الكويت، ومن أصحاب التخصصات النادرة التي تحتاجها الكويت، وأكمل دراساته العليا في جامعات أجنبية، ولما لم يتم منحهم الجنسية الكويتية هاجروا إلى دول أجنبية، وحصلوا على جنسيتها؟ وكذلك هناك أطباء وافدون مضت عليهم عقود من الزمن وهم يؤدون أعمالهم بأمانة وإخلاص ويستحقون بجدارة منحهم الجنسية الكويتية وفق معرفتي بهم، من أمثال الدكتور الجراح سامي عبدالغفار، الدكتور طلال عبده، الدكتور مجدي عيدية، والدكتور أكرم اسبيته. الكويت تستأهل كل كفاءة طبية متميزة.

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نقلا عن القبس