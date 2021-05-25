من المنتصر؟

أعلن بنيامين نتانياهو انتصار إسرائيل فى معركة غزة وتحقيقه للأهداف المطلوبة بإضعاف القدرات العسكرية لحماس وهدم بنيتها التحتية، فى نفس الوقت أعلنت المقاومة انتصارها بصمودها فى وجه آلة العدوان الإسرائيلى وإطلاق سيل من الصواريخ على قلب الدولة العبرية وصلت إلى أكثر من 4 آلاف صاروخ.

والحقيقة أن العلاقة بين قوى المقاومة والتحرر الوطنى والاحتلال لا تقاس بحجم الخسائر، فقد خسرت الجزائر مليون شهيد من أجل حريتها واستقلالها ولم يقس أحد معيار الانتصار بحجم الخسائر التى منى بها الطرف المقاوم.

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والمؤكد أيضا أن علاقات القوة بين مصر ودول العدوان الثلاثى فى 1956 لم تكن فى صالح الأولى ومع ذلك انتصرت بالصمود والنجاح السياسى.



ويقينا معركة غزة خسر فيها الجانب الفلسطينى عددا أكبر من الضحايا بما لا يقارن بالجانب الإسرائيلى، وهو لا يعنى الارتكان على معانى الصمود والمقاومة لعدم التألم والحزن على ضحايا الجانب الفلسطينى بحجة أنهم مقاومون أبطال وشهداء، بل يجب تجنب سقوطهم مرات أخرى إلا إذا كانوا طريقا لتحقيق الاستقلال والحرية. والحقيقة أن الثمن الذى تدفعه الشعوب من أجل حريتها ليس هدفا فى ذاته، إنما الهدف هو الاستقلال والتحرر، وهنا يقاس المنتصر فى غزة ليس على ضوء الفارق فى عدد الضحايا (243 فلسطينيا فى مقابل 12 إسرائيليا)، إنما أن تكون هذه التضحيات خطوة فى سبيل تحقيق الشعب المغتصبة حقوقه والمقهور فى أرضه لحريته واستقلاله.



والحقيقة أن الحديث عن منتصر فى معركة غزة مرتبط بمنتصر فى مجال السياسة، أى من سينجح فى الاستفادة من هذه المعركة لصالح قضيته ومشروعه، وهذا ما عجز عن تحقيقه الفلسطينيون فى المعارك السابقة، وتحديدا مواجهات غزة فى 2008 و2014.



فقد استمر الانقسام الفلسطينى وتعمق، واستمرت إسرائيل فى سياساتها الاستيطانية وجعلت خيار الاعتدال والتفاوض مع إسرائيل لا يمثل أى مكسب للقضية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو (أبرم فى واشنطن فى سبتمبر 1993) وحتى الآن، بما يعنى أن إسرائيل كانت المسؤولة عن يأس قطاع واسع من الفلسطينيين من جدوى التفاوض والحلول السلمية.



نتيجة المعارك السابقة لم تكن فى صالح المقاومة ولا القضية الفلسطينية، فى حين أن نتيجة هذه المعركة أمامها فرصة لكى تكون مختلفة عن المعارك السابقة فى حال إذا دخل الفلسطينيون فى مسار تسوية ولديهم معطيات جديدة تختلف عن سابقتها.



الانتصار الفلسطينى لم يتحقق فى ساحة المعركة وهو متوقع، وإن الانتصار الحقيقى سيكون فقط فى ساحة السياسة أى فرض مسار تسوية جديدا بمعطيات جديدة تنهى فيها الفصائل الفلسطينية انقسامها، وتعى حماس أن قوتها فى المقاومة وصمودها وبطولاتها فى مواجهة العدوان الإسرائيلى لا تكفى بمفردها لتحقيق الحلم الفلسطينى فى بناء دولة مدنية ديمقراطية عادلة، إنما تتطلب شروطا واستحقاقات أخرى لازالت بعيدة عنها

نقلا عن "المصري اليوم"