تديُّن مكبرات الصوت

كانت النية الأصلية قبل كتابة هذه السطور هى مخاطبة وزارة الأوقاف لتنشيط متابعتها العديد من المساجد التى ضرب مسؤولوها عرض الحائط بالقرار المتحضر المنضبط الصادر مرارًا وتكرارًا فى شأن مكبرات الصوت المثبتة على المساجد وأعدادها ودرجات الصوت وبث بعض الصلوات عبرها فى العديد من الأحياء والمدن، ولاسيما فى مدينة الشروق الجميلة الهادئة (سابقًا) حيث أسكن. لكن عدلت عن ذلك، وقررت أن أخصص السطور التالية لما سيجلب لى وجع الدماغ، فإذا كانت وزارة الأوقاف تعانى الأمَرَّيْن من إصدار قرار يجد مقاومة عنيفة من قِبَل الغالبية، فالقائم على أمر المسجد يخرقه، والإمام يضرب به عرض الحائط، والمصلون ونسبة كبيرة من السكان المحيطين بالمسجد لا يضيرهم الأمر، فلماذا نتوقع أن يتم تفعيل القرار؟!.

بمعنى آخر، غالبية أطراف منظومة مكبرات الصوت تجد علاقة حميمة ورهيبة بين عدد مكبرات الصوت المثبتة على كل مسجد وارتفاع مؤشراته إلى أعلى درجة متاحة وبين درجة التدين. ولأن خرق القوانين والقرارات الذى يتحول عرفًا عادة يبدأ بما يُعرف بـ«جَسّ المياه» تدريجيًا، حيث يبدأ الخارق بتعلية الصوت قليلًا، ثم كثيرًا، ثم زيادة عدد المكبرات، وبعدها عدم الاكتفاء ببث الأذان والإقامة فقط، بل بث الصلاة بأكملها، ومادام لم يجد توقيفًا من قِبَل المسؤولين أو اعتراضًا من قِبَل المواطنين، فلماذا يتوقف عن تحويل التدين إلى ضجيج؟!.

مادة اعلانية



غاية القول أن مسألة مكبرات الصوت الكثيرة جدًا، ودرجات الصوت المرتفعة جدًا جدًا، وعدم الاكتفاء ببث الأذان والإقامة عبرها، بل فعاليات الصلاة نفسها، وربما بعدها أو قبلها بث تلاوات قرآنية عبرها، صارت مقياسًا للتدين الشعبوى الجميل. وبالتالى، فإن المعترض على الكثرة العددية غير المنطقية لمكبرات الصوت، ورفع مؤشرها بدرجة غير آدمية، وبث الصلاة كاملة عبرها يكون بالضرورة معاديًا للدين وكارهًا للمتدينين. وبالطبع، فإن المعترض وسط جيرانه أو محيطه السكنى عادة يتلقى إجابات ترهيبية مثل: «يعنى مش قادر تستحمل كلام ربنا خمس دقايق؟!»، «يعنى لو أغانى هابطة ولا فرح كنت هتعترض، ولا كلام ربنا بس اللى بيضايقك؟!»، إلى آخر قائمة الترهيب المعروفة، فمَن منّا يود أن يضع نفسه أمام أحكام الشارع حول الكفر والإيمان والإيمان الحقيقى حيث أصوات الأذان والقرآن الكريم المرتفعة، التى تدحض الشياطين وترهب أعداء الدين وينتج عنها دخول المجاميع إلى دين الله أفواجًا؟!.



وسؤالى يتعلق بالأسباب والعوامل التى جعلت الملايين على يقين بوجود علاقة طردية بين علو الصوت ودرجة التدين. الأدهى من ذلك أن نسبة معتبرة من الأصوات- التى تنهك أحبالها الصوتية عبر هذه المكبرات، وكأن الصياح أثناء الأذان هو الآخر دالّ على التدين الشديد- بالغة القبح، ولا يمكن أبدًا أن تكون لرجال دين معتمَدين من قِبَل الجهات الدينية الرسمية. لعل علماء الاجتماع والنفس والأنثروبولوجيا والسياسة يدلون بدلوهم ويشرحون لنا ماذا حدث للمصريين؟!.

نقلا عن المصري اليوم