العبث خارج الصندوق

دعاني لهذا المقال وهذه الأمثلة، بعض ما نسمعه من شذوذات الفكر، غير أنها تنتشر لوجود الكم الهائل من منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، وتجد لها من يروج لها، وهي في الحقيقة فكرة تمجها نفوس العالم الغربي قبل العربي لأنها عبث "خارج الصندوق"..

قد لا تكون العبارة التي يستخدمها بعضهم "التفكير خارج الصندوق" إلا ممرًا للخروج من ضوابط الحياة وترتيباتها المتوارثة والمؤطرة بتسليم العقل والمنطق كثوابت إنسانية أو أخلاقية أو دينية، ولا شك أن هناك عقولًا ونفوسًا ترى حرية الفعل أو التعبير بمنظور "هوى النفس" فتفسر حرية العقل واللسان والبدن "بالانفلات عن قيود المنطق والواقع"، وإن كانت مسلّمات قد بُذل في تثبيتها كل التفكير في قرونٍ من الزمان، فمثلًا يتفق بنو البشر على أن الإنسان منذ خلقه الله بذل جهده في ستر عورته وتدرج في إبداعاته بصنع ما يستره، وتفرقت الشعوب وتميزت بعاداتها في ذلك، لكن المسلّم به، هو أن ستر العورة أخلاق متوارثة وثوابت مجتمعية – وإن اختلفت المجتمعات في تفاصيلها وكيفيتها- إلا أنها تتفق أن الخروج عن الصندوق هنا ليس متاحًا، وأن التفكير في ذلك لا يغير من الواقع شيئًا، ومن تجرأ وتعرّى في شوارع الناس وفي طرقاتهم، فقد شذّ عن كل التعاليم والمسلمات والأخلاقيات، حتى في البلدان التي أطلقت زمام الحرية في هذا الجانب، تكون نظرة الجميع لفاعل ذلك نظرة احتقار وازدراء، وحُق ذلك.

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وهنا نريد لفت الانتباه إلى أن ديننا الإسلامي فيه مساحة حرية للعقل واللسان والبدن كبيرة، بل وكبيرة جدًا، لكنها منضبطة بما يتوافق مع مسلّمات الإنسانية ومتوافقة مع ثوابت الدين، وفي القرآن الكريم كثيرا كثيرا ما ينبه (أفلا تعقلون)، (لعلهم يعقلون)، (يتفكرون)، (انظروا)، وفيه أيضًا ضبط القول عن الخروج عن صندوق الآداب (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن)، فليس هناك ممنوع من الكلام إلا ما كان فيه ضرر وأذى وعدم نفع.

وفي المسائل الفقهية أيضًا هناك ما لا يحق للفقهاء تجاوزه وإن طرحت كمسألة فقهية وتداولتها كتب الفقه، إلا أنه مسلّم من مسلّمات الإسلام، فمثلاً: كون البيت الحرام في مكة حرسها الله هو قبلة الناس التي ذكرها الله في القرآن الكريم (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..)، فهل يتصور أن يأتي خارجٌ عن الصندوق ليقول "ليست هذه هي الكعبة التي أرداها القرآن"، فنحو هذا لا يجابه إلا بالواقع المتوارث، وبما استقر في نفوس وعقول الخلق أجمعين، وجرى عليه تاريخ البشر، ورسمت عليه خرائط العالم.

دعاني لهذا المقال وهذه الأمثلة، بعض ما نسمعه من شذوذات الفكر، غير أنها تنتشر لوجود الكم الهائل من منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى، وتجد لها من يروج لها، وهي في الحقيقة فكرة تمجها نفوس العالم الغربي قبل العربي لأنها عبث "خارج الصندوق"، وليس مسموحًا للعقل أن يتجاوز ما استقر في نفوس العالمين وتوارثته الأجيال والمجتمعات وكتب التاريخ والدين، وكما يقال:

وليس يصح في الأذهان شيءٌ

إِذا احتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ

فالمسلمون ليسوا بحاجة إلى مجادلة ومناقشة من يشذ عنهم ويزعم أن قول الله (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) لا يقصد به "المسجد الأقصى" في القدس، وأن هناك أقصى آخر، إلخ.

تلك الانحرافات في الخروج عما أجمع عليه وأقر به العدو قبل الصديق، ونقول لهؤلاء قبل أن تفكروا بالإتيان بهذه الخزعبلات والعبث خارج الصندوق، أحيطوا أولاً بما في الصندوق نفسه، فهل قرأتم تاريخ القدس ما قبل الميلاد؟ وهل قرأتم ونظرتم جغرافية القدس وتسمياتها وموقعها المبارك حول الأقصى؟ هل قرأتم الوثائق التاريخية والمعاهدات التي وقعت بين سيدنا عمر رضي الله عنه وبين سكانها؟ فلا يجرمنكم شنآن بعض العابثين لتتبنوا فكرة لا ترتضيها عقولكم فضلاً عن عقول من تخاطبون. هذا، والله من وراء القصد.

* نقلا عن "الرياض"