لعبة الكراسي

بالضبط.. تخيلت الوضع في مجلس الأمة كلعبة الكراسي.. من يرد أن يخرج الآخر من اللعبة.. فعليه أن يجري بسرعة ويركض حتى يسبق الآخر ويجلس في مكانه.

جلستم على كراسي الحكومة في جلسة سابقة.. واعتذرت الحكومة عن الحضور.. وتحججتم أن الحكومة تستطيع الجلوس في أي مكان.. اذا كانت راغبة وجادة فعلا بالحضور.

وهذا ينطبق أيضا عليكم أيها النواب الأفاضل.. فتكرار الجلوس على مقاعد الحكومة هو أيضا يعبر عن رغبتكم المسبقة باعتذار الحكومة عن عدم الحضور وتعثر الجلسة.. والذي للأسف سيعطل الإنجاز وإدارة عجلة العمل والتشريع.

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ماذا سيجني الشعب من تعطيل أعمال المجلس وتجميد إنجازاته؟

ما هو موقعنا نحن كشعب من هذه اللعبة.. نحن ‏اليوم نتفرج عليكم.. ولا حول لنا ولا قوة.

لكننا، وللأسف ونحن نتفرج، نعتصر ألماً وحسرة، تغلفنا الخيبة ويلفنا الحزن والإحباط فهناك من يكتفي بالثرثرة والاحتجاج على هذا الطرف أو ذاك.. وآخر يصب جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي، يسب هذا ويدافع ويبرر خطأ ذاك.. وآخر يكتفي بالتأمل، والله أعلم بكم الحرقة والألم والنار التي تستعر بداخله.

ما نراه في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.. هو تناطح وثأر لا مكان لهما في أوطان الإنجاز والمستقبل والرؤيا الملهمة.

نحن لا يعنينا من هو النائب المعارض ومن هو المؤيد.. من هو الوزير المقصود هنا.. ومن هو رئيس الوزراء المرضي عنه أو المغضوب عليه هناك، ما يعنينا كشعب هو أن تعاود عجلة الإنجاز والتشريع دورانها.. وألا يتم التعطيل إلا في أصعب الظروف ولأسباب غاية بالقوة والضرورة.. شرط ألا يخلط الحابل بالنابل.

يا جماعة الخير.. أقولها بملء الفم.. ملينا.. ملينا، خلصونا.. بلدنا لم يتعود هذا الإهمال وهذا الجمود.. فقد طال الانتظار.

تعرفون ما هو المخيف بالموضوع؟ إنه آخر هذا الانتظار ونهاية هذا الإهمال والجمود.. والخوف كل الخوف أن تكون هذه النهاية بلغة لا نفهمها وأسلوب لا نعرفه.

عجلوا بترتيب أمور البيت وأسرعوا بالإنجاز.. وأفصحوا عن نوايا الإصلاح وخطط التنمية.. وأديروا عجلة تحقيق رؤيا كويت 2035.. قبل فوات الأوان.

* نقلا عن "القبس"