عادل إمام وحلم سمير غانم المجهض

ملكان للضحك عادل إمام وسمير غانم، وُجدا في نفس المرحلة الزمنية، الاثنان يحملان شهادة مهندس زراعي، بداية الانطلاق ستينات القرن الماضي، داخل كواليس التلفزيون المصري، الذي كان وليداً، ثم التقيا في أكثر من فيلم، وبعد أن وصلا للقمة ظل اللقاء الذي يجمع بين الاثنين أملاً مستحيلاً.

المنتج الكبير الراحل سمير خفاجى صاحب (فرقة المتحدين) التي احتكرت عادل إمام على خشبة المسرح، كان له طموح للجمع بين القمتين، ولكن تعذر إيجاد نص.

قال لي سمير غانم إنه كان يتمنى أن يقدم فيلماً أو مسلسلاً مشتركاً مع عادل إمام، ولكن عادل لم يعرض عليه سوى التمثيل كضيف شرف، وكان يعتذر، إلا أنه قبل ثلاثة أعوام رشحه في مسلسل (عوالم خفية)، سمير وافق رغم أنه مشهد واحد، لأنه كان يخشى أن تصبح تلك هي الفرصة الأخيرة للقاء الفني.

سألت سمير غانم: هل تعتبر أن عادل إمام واجهة الكوميديا في جيلكم؟

أجابني: نحن خمسة شكلنا ملامح الكوميديا في الجيل، وكل منا قدم شيئاً من وجهة نظري يستحق التوقف عنده، الخمسة عادل وسمير وسعيد صالح وجورج سيدهم ويونس شلبي.

سألته: لماذا لم تقدم إنجازاً سينمائياً يساوي إنجازك المسرحي مثل عادل إمام؟

قال لي: أنا (مسرحجي) ولست سينمائياً، كما أنني لم أكن أحسبها جيداً مثل عادل إمام، فأنا أعتبره أذكى فنان ليس فقط في جيلنا ولكن في كل الأجيال، لأنه يفكر دائماً في الغد. وأضاف: تخيل في الستينات عندما كان الجنيه المصري يساوي 3 دولارات، قال لي عادل كل الجنيهات (اللي) عندك حولها لدولارات. وأضاف: الدولار هو العملة (اللي) حتقود العالم. سألت سمير: وهل أخذت بنصيحة عادل؟ أجابني: أنا لم أكن أحتفظ أبداً بالفلوس، بمجرد الحصول عليها وقبل أن تصل إلى جيبي تبددها يدي.

قلت لسمير: هل فكرة الثلاثية التي جمعتك في البداية مع جورج سيدهم والضيف أحمد أدت إلى أن تقتسم النجاح على ثلاثة، بينما عادل ومنذ البداية اختار أن يكون منفرداً؟ أجابني: على فكرة عادل كان كثيراً ما يحل مكان الضيف أحمد في أداء (الإسكتش) عندما يتغيب الضيف عن الحفل، لارتباطه مثلاً بتصوير فيلم، نستعين على الفور بعادل فيوافق على إنقاذ الموقف، ولهذا عند رحيل الضيف فكرنا أنا وجورج في عادل، ولكنه اعتذر لأنه كان قد حقق نجاحات كبيرة منفرداً، فلماذا يقتسم نجاحه على ثلاثة.

هل بحت لعادل إمام برغبتك في أن يجمعكما عمل مشترك؟ قال لي: في عز النجاح مطلع الألفية الثالثة، قلت لعادل مع الزمن سوف يتعذر على كل منا الوقوف على خشبة المسرح، لأنه يحتاج إلى لياقة بدنية لن نستطيع الحفاظ عليها لأننا تقدمنا في العمر، وقال لي عادل: (حنعمل) معاً مسرحية اعتزال، ومر الزمن، واعتزل عادل المسرح، ثم ابتعد حتى عن السينما، ولهذا ظل الأمل في مسلسل تلفزيوني مشترك.

ما الذي تأخذه على كوميديا عادل إمام؟ لا أعتبرها أخطاء ولكني لا أفعلها، وهو كثرة الصفعات على وجوه الرجال والركلات على مؤخرات النساء، سألته هل يضحكك عادل إمام؟ أجابني: إنه الكوميديان المفضل بالنسبة لي، بينما عادل إمام كان يعتبر سمير غانم هو أكثر نجم كوميدي ينعش قلبه. كلما أراد أن يعيش لحظات مفعمة بالبهجة، بحث بـ(الريموت كونترول) عن سمير غانم!!

* نقلا عن " الشرق الأوسط"