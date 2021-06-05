إنهــا مصـــــــر

نحتفل بذكرى 5 يونيو، باستدعاء أهم حدث فى تاريخ الأمة، حرب 73 التى أعادت الكرامة والكبرياء والشموخ لمصر والأمة العربية.. والسادات هو الزعيم التاريخى العظيم الذى لم يفرط ولم يتنازل ودافع عن قضايا بلاده والقضايا العربية حتى النفس الأخير.

لن نحتفل بالهزيمة، ولكن بالانتصار الذى أزاح عار الهزيمة، وأعاد الثقة للجيش الذى هزم قبل أن يحارب، ولكنه استطاع أن يعيد بناء نفسه، وينتظر يوم النصر.

نحتفل بالشعب الصامد الذى ربط الحزام ووفر لقمة عيشه، وسخر كل موارد الدولة لبناء الجيش والاستعداد للحرب، نحتفل بـ 6أكتوبر وليس 5 يونيو.

ماذا كان يحدث "لو" خضع السادات للضغوط ولم يبادر باستكمال معركة السلام؟

كانت هناك جبهة تسمى "الصمود والتصدى"، تكونت سنة 1977 فى أعقاب إعلان الرئيس السادات استعداده لزيارة إسرائيل، واستهدفت فقط ملاحقة مصر وعزلها عن عالمها العربى، ومحاربتها فى كل مكان وتجويع شعبها.

لم يتحدوا ضد إسرائيل، ولا لدعم مصر فى مواجهة أزماتها الاقتصادية العاتية بسبب الحروب الطويلة دفاعاً عن فلسطين قضية العرب الكبرى، وأرسلوا للسادات وفداً من وزراء الخارجية العرب، يساومه بدفع مليارات الدولارات مقابل عدم ذهابه للقدس وعرقلة مبادرة السلام، ورفض السادات استمرار احتلال سيناء مقابل الدولارات، وأمر بمغادرتهم مطار القاهرة، لأنه يعلم جيداً أن المساومة تستهدف إضاعة فرصة تاريخية لن تأتى مرة ثانية.

ديسمبر سنة 1977 عقد اجتماع تاريخى فى فندق مينا هاوس ضم الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، وكانت واشنطن وتل أبيب فى قمة الاشتياق للسلام ومستعدتين لتقديم تنازلات كبيرة، أبرزها الحل النهائى لمشكلة القدس واللاجئين، ولم تحضر السلطة الفلسطينية ولا سوريا والأردن، وبعد طول انتظار تم استبعاد العلم الفلسطينى من القاعة، وضاعت أهم فرصة فى التاريخ لحل القضية الفلسطينية.

لم يصدقوا السادات حين قال إنه مستعد لإعطاء إسرائيل أى شيء تحت الشمس ما عدا الأرض والسيادة، ومرت سنوات طويلة دخلت خلالها القضية الفلسطينية ثلاجة الموتى، وبعدها نسمع تصريحات فلسطينية "يا ريتنا سمعنا كلام السادات".

وتصريحات مثل: "رفضنا حضور اجتماعات مينا هاوس غلطة تاريخية".. "رحم الله السادات".. "ليتنا لحقنا بطائرة السادات".. وتتدفق دموع الندم بعد فوات الأوان.

وتستمر سياسة مصر فى دعم القضية الفلسطينية ووضعها على أجندة الساحة الدولية من جديد، بعد أن كادت تموت ولا يهتم بها أحد.

ولكن الكرة الآن فى ملعب الفصائل الفلسطينية، لتتحد وتقف صفاً واحداً وراء قضيتهم العادلة فى إعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.. وغير ذلك لن تجد القضية طريقاً للحل، وستدخل ثلاجة الموتى من جديد.

الخامس من يونيو مجرد معركة أعقبتها نكسة، ولكن إرادة النصر وروح التحدى فى حرب أكتوبر المجيدة، هى العوامل التى جعلت مصر تسترد كامل ترابها الوطنى، وليت ذلك يكون درساً للآخرين.

* نقلا عن "أخبار اليوم"