رفض المجتمع

«رانيا رشوان»، فتاة عمرها واحد وعشرون عاما، تعيش مع أخواتها البنات فى إحدى قرى الفيوم بعد وفاة والديها وانتحار شقيقها، نتيجة لرفض المجتمع له، حيث تقول رانيا إنه حدث خلاف معه من أهالى القرية بسبب آرائه حول الإنسانية، حيث يقول إنه ليس من الإنسانية أن يقتل أحد بناء على الهوية، فاضطهدوه وأعلنوا رفضهم له، حتى ضاق به الحال فقتل نفسه منذ أشهر قليلة، وعاشت الأخوات فى نفس المجتمع الذى دفع شقيقهن إلى قتل نفسه، وتقول رانيا إن ما حدث مع شقيقها يتكرر معها الآن، فقد قررت رانيا أن تخلع الحجاب، فثارت القرية ضدها، وتقول رانيا إنها خلعت الحجاب بناء على إرادتها الشخصية، كما أنها لم تدع إلى خلع الحجاب، ولم تدفع غيرها لفعل ما فعلت، لكنها فوجئت بالقرية كلها تثور ضدها وتتهمها أنها لم تعد مسلمة، بل إن إحدى السيدات من القرية جاءت لتقول لها إن أحد أهالى القرية يروج عنها أنها قد تحولت إلى المسيحية وأنها قد حصلت على نقود من الكنيسة لقاء ذلك، وتقسم رانيا أنه لا شىء من هذا قد حدث، فهى مازالت مسلمة، كل الذى فعلته أنها خلعت الحجاب، ولو عادت- كما تقول- للاقتناع به ستعود لارتدائه مرة أخرى، وبناء على ما قالته لها هذه السيدة ذهبت رانيا إلى الرجل الذى قالت لها السيدة إنه يروج عنها هذه الشائعات، ذهبت رانيا لتعاتبه، فما كان منه إلا أن قام بضربها وسبب لها إصابات شديدة فى العين والأسنان.. تشكو رانيا مما جرى لها فى فيديو وضعته على الفيس بوك، ولو لم يكن الفيس بوك موجودا لما كنا قد علمنا بما جرى لرانيا ولايزال يجرى لها.

هذه القصة المؤلمة ليست قصة رانيا وحدها، بل هى قصة كل مجتمع يقرر أن يحاسب المرأة على أفعالها على أساس أنها تابعة له وأنه يملك محاسبتها، بل وإطلاق الشائعات حولها وحول أخواتها، كما قالت هى فى الفيديو، بل ويقوم بضربها، كما فعل هذا الرجل الذى سولت له نفسه أن يملك حق تأديبها، وليس مفهوما لماذا يملك مثل هذا الحق ومن أعطاه له.. وعلينا أن نتذكر هنا قصة المرأة التى ألقت بنفسها أو ألقيت من مسكنها، بعد أن تصور صاحب العقار والبواب أنها قد استضافت رجلا فى منزلها فصعدا إليها ليحاسباها على إضرارها بسمعة العمارة.. هنا المجتمع يرفض ويتصور أنه يملك حق المحاسبة بل والعقاب أيضا.

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هذه الفتاة فى هذه القرية بالفيوم لم تملك الحق فى أن تتخذ قرارا لا يمس أحدا سوى نفسها، والأسوأ هنا أن الشائعات التى انطلقت حول تحولها إلى المسيحية تشعل نيران الفتنة التى يمكن أن تشعل ليس القرية وحدها، بل الفيوم كلها، فمن له المصلحة فى حدوث ذلك؟ إن رفض المجتمع لهذه الفتاة بسبب تصرف شخصى جدا يجعلنا نتوقف أمام قوة المجتمع التى يستغلها ضد من يتصور أنهم يخرجون عليه بأى شكل من الأشكال، وهكذا كان رفض المجتمع سببا لانتحار شقيق رانيا، والآن رفض المجتمع يضع رانيا فى مواجهة هذا المجتمع الذى وصل إلى حد ضربها بقسوة والتسبب بعاهات فى عينيها وأسنانها، كل هذا ليس لأنها أتت فعلا محرما فى نظر هذا المجتمع، بل لمجرد أنها رأت أن من حقها أن تخلع الحجاب.. هذا مجتمع يتغول ضد من ينتمون له ويتفاعل مع أقل ما يمكن أن يقوموا به بطريقة قاسية وعنيفة جدا تصل إلى حد إحداث العاهات، فهل هذا من حقه، ومن أعطاه هذا الحق؟.

* نقلا عن "المصري اليوم"