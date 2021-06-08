أميركا.. وزمن الموجة السادسة من الانحدار

أحد الأسئلة المثيرة المطروحة على موائد النقاش الأكاديمية منذ نحو عقدين تقريبا ، هو ذاك المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية ومستقبلها ، وهل كيانها الإتحادي ماض قدما في طريق المزيد من الوحدة والتشابك العضوي ، ما يضمن للدولة الإمبراطورية البقاء لعقود قادمة ، أم أن هناك في الأفق وما وراءه من آفاق ،ما ينذر ويحذر من أفول إمبراطوري قال به بعض من كبار المؤرخين الأمريكيين ، من عينة بول كيندي، والمح إليه رجل الدهاء الأشهر ، زيجينو بريجنسكي ؟

واقع الحال أن إنقساما كبيرا جرت به المقادير في شأن البحث عن الجواب ، فالبعض يقسم بأغلظ الإيمان أن أمريكا من خطر التفكك والتفسخ في أمان ، وفريق أخر يضم وللمفاجأة رجالات من وزن المؤرخ وعالم الإجتماع النرويجي الأشهر ، يوهان غالتونغ ، يؤكدون بأن أمريكا لن يطول بها المقام، بل أن الأخير ، قد حدد العام 2025 ليكون بداية للإنحلال الوحدوي الأمريكي إن جاز التعبير ، وما يثير الخوف هو أن تنبؤات غالتونغ لجهة الإتحاد السوفيتي السابق ، قد تحققت برؤية نبوية قطعية لم يقاربها الشك .

والشاهد أنه وفي رحلتنا البحثية هذه ، ربما يتحتم علينا البحث عن الركائز التي تجعل أي أمة في العالم قوية ولها مستقبل ، ويمكننا أن نلقي الضوء على أربعة منها كالتالي :

أولا : القوة الإقتصادية ، وهذه قد تاثرت بالفعل ، لا سيما في العامين الأخيرين ، وقد بلغت ديون أمريكا قرابة 27 تريليون دولار ، ما يعني إرهاق الأجيال الأمريكية القادمة .

ثانيا : قوة التماسك الإجتماعي ، وهنا فإن الحال يغني عن السؤال ، بمعنى أن السبيكة المجتمعية الأمريكية ، وكما رآها العالم في أعوام دونالد ترامب ، ليست في أفضل حالاتها، وقد بلغ بها الشقاق والفراق ، أن إنقسم الأمريكيون إلى بيوريتانيين وجاكسونيين ، جماعة تعترف بفلسفة بوتقة الإنصهار ، وأخرى ترفضها وتؤمن بحقها في الحفاظ على جذورها العرقية ومحدداتها الثقافية ، وثوابتها الدوجمائية .

ثالثا : قوة التلاقي على هدف قومي محدد ، وبالنظر إلى الواقع الأمريكي في العقدين الأخيرين ، ترسخ لدينا قناعة بأن أمريكا لم تعد على قلب رجل واحد ، وحتى رؤية المحافظين الجدد الخاصة ببسط الهيمنة الأمريكية على المسكونة وساكنيها ، باتت محل جدل عنيف بين فريق يطالب بالإنعزلية والتمترس وراء محيطين ، وفريق أخر يرى أنه يتوجب على واشنطن أن تجوب البحار والفضاء للحفاظ على هيمنتها .

رابعا : القوة المسلحة وإمكاناتها ، وهنا تبدو الولايات المتحدة الأمريكية في عيون العالم القوة الضاربة عسكريا ، وهذا صحيح حتى الساعة ، غير أنه حكما لن يطول بها المقام على هذا النحو في ضوء التقدم الروسي في نوعية التسلح ، وبخاصة الصواريخ الفرط صوتية من جهة ، والأسلحة الصاروخية التقليدية الجهنمية من جهة ثانية ،ومنها صواريخ مثل ، سارامات ، عطفا على الغواصات الغير مأهولة من نوع بوسيدون ،والتي هي أقرب إلى صواريخ تحت المياه، يمكنها أن تحدث تسونامي يغرق كبريات المدن الأمريكي .

حتى هنا فالتحليل على أهميته يبدو تقليدي ، أما الجديد فهو التساؤل عن العلاقة بين مستقبل الولايات المتحدة ، والتبعات التي خلفتها جائحة كوفيد -19 المستجد.

في كتابه الأحدث :" عشرة دروس لعالم ما بعد الوباء "، لمؤلفه الصحفي ،والباحث السياسي ، والمؤلف الهندي الأصل الأمريكي الجنسية ، فريد زكريا ، نجد رجع صدى للتساؤل المتقدم .

عند زكريا أن كوفيد -19 لم يسرع فقط في زيادة حدة الإنحدار الأمريكي فحسب ، بل أدى إلى إشتداد المخاوف المتعلقة بصعود الصين ، كما حدث ذلك في ظل البنية التحتية الأمريكية الهشة التي تقارن غالبا بالمدن الصينية المتألقة ، وقد قورنت إستجابة واشنطن غير الفعالة لمحاربة الوباء ، بسيطرة بكين التامة على المرض ، فعلى الرغم من كونها البؤرة الاساسية لفيروس كورونا ، لم تتمكن الصين من حل مشكلتها وتسوية المنحنى التصاعدي للإصابات فحسب ، بل تمكنت من خفض هذا المنحنى بسرعة كبيرة .

في صفحات كتابه المثير يعود بنا زكريا إلى مقال نشر في مجلة الفورين آفيرز الأمريكية الشهيرة عام 1988 ، أي قبل إنهيار وإنحدار الإتحاد السوفيتي ،وجد الباحث في جامعة هارفارد ، صموئيل هنتنجتون ، العديد من الأمثلة عن أشخاص يتحدثون عن الإنحدار الأمريكي لدرجة أنه صاغ مصطلحا لهم فدعاهم بالمنحدرين .

في تحليل هنتنجتون يمكننا تلمس خمس موجات إنحدار مرت بها الولايات المتحدة الأمريكية ، كانت الموجة الأولى من جراء إطلاق الإتحاد السوفيتي القمر الإصطناعي سبوتنيك ، بينما حدثت الثانية في أواخر ستينات القرن العشرين بسبب غرق الولايات المتحدة في مستنقع فيتنام ،وحدثت الثالثة إثر أزمة النفط في عام 1973 ، والرابعة حدثت نتيجة نهضة اليابان في أواخر ثمانينات القرن العشرين .

والمثير أنه على الرغم من ذلك تمتعت أمريكا بالهيمنة على العالم ، لدرجة أنه كان لابد من كارثة لتزعزع ثقة الأمريكيين في سيادتهم وريادتهم ، وتضعف موثوقية الإمبراطورية الأمريكية في عيون العالم ، لكن هذا ما قد حدث بالفعل في الفترة الممتدة من حرب العراق عام 2003 وحتى الأزمة المالية العالمية في 2008 .

هنا يطفو تساؤل على السطح ، هل يكون فيروس كورونا ، وما أظهره من ضعفات في ثنايا العظمة الإمبراطورية للولايات المتحدة الامريكية بداية لموجة الإنحدار السادسة ، أم أن أمريكا قادرة على إعادة إستنهاض قواها ، والوقوف صفا وحدا في مواجهة " أسطورة الإنحدار الأمريكي ".

هل ستثبت هذه الموجة السادسة أنها مجرد غيمة عابرة أخرى من الموت والظلام ؟ أم أننا نشهد تراكما لنقاط ضعف ، أرخت كل واحدة منها ثقلها على الأخرى ما أدى في النهاية إلى الإنهيار ؟

في كل الأحوال قد تكون قيادة الرئيس جوزيف بايدن لدفة السفينة الأمريكية في السنوات الأربع لولايته محددا ومعيارا رئيسا للجواب ، وبخاصة لمدى قدرته على شفاء الجروح التي أصابت النسيج المجتمعي الأمريكي ، ومعالجة الأخطاء التى علقت بالسياسات الخارجية الأمريكية من عند مغامرات بوش الأبن الإندفاعية ، مرورا بالقيادة من وراء الكواليس الأوبامية ، وصولا إلى أمريكا الإنعزالية في آوان ترمب.

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