الحكومة الإسرائيلية الجديدة

المتغيرات فى الشرق الأوسط لا تكف عن الحركة، وبدايتها دائما الساحة الداخلية للدول والكيانات السياسية، حيث تتفاعل قوى كثيرة لكى تنتج نتائج مفاجئة. التغيير الذى يفرض نفسه الآن على الساحة السياسية للإقليم هو ما حدث فى إسرائيل مؤخرا عندما فرضت الأحداث الداخلية نفسها رغم ما جرى من حرب فى غزة لاتزال آثارها جارية.

والنتيجة هى تشكيل وزارة جديدة تعلن أكثر من مفاجأة للجانب العربى، وهى أن نتنياهو سوف يخرج من منصبه الذى استمر فيه أحد عشر عاما كرئيس للوزراء. والنتيجة الأخرى هى أنه لن تكون هناك انتخابات خامسة كما كان متوقعا كحل لأزمة سياسية مستمرة تستعصى على الحل كما تقاوم بقوة الاختفاء. والنتيجة الثالثة أن إسرائيل لم تخرج من اليمين إلى اليسار أو من اليمين إلى الوسط، وإنما من اليمين إلى اليمين الآخر، فرغم صغر حجم إسرائيل مساحة وسكانا، فإنها مقسمة إلى شرائح كثيرة بين اليمين واليسار. وكل منها لديه الطموح لكى يحكم بشكل أو بآخر، ويساهم فى تقدم الدولة المبعثرة الولاءات السياسية، ومع ذلك تتقدم وتستمر وتستعمر.

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وهنا تأتى النتيجة الرابعة، والمفاجئة أيضا، أن الوزارة الجديدة والتى سوف يرأسها «نفاتالى بينيت» رئيس حزب «يا مينا» (اليمين الجديد) هو إجراء سوف يتغير بعد عامين عندما يتولى «يائير لابيد»، رئيس حزب «يائيش آتيد» (هناك مستقبل) رئاسة الحكومة الإسرائيلية. النتيجة الخامسة هى أنه، أيا من كان رئيسا للحكومة، وأيا ما كان الوقت الذى يتم فيه الحكم، فإننا سوف نواجه رسميا على الأقل بأكبر تحالف عرفته إسرائيل، حيث سيضم من اليسار حزب العمل، ومن أقصى اليسار حزب «ميرتس»، ومن يمين الوسط «بنى جاتس» وحزب «أبيض وأزرق».



.. ومع هذا كله، ولأول مرة فى التاريخ حزب «القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس فى أول تطبيق عملى لفكرة الدولة العربية الإسرائيلية الواحدة بين الفلسطينيين واليهود.



حتى لحظة كتابة المقال، لم يكن معلوما أى اتفاق بين هذه الأطراف جميعها أو برنامج عمل أو وجهات نظر مشتركة، اللهم إلا فى نقطتين: ضرورة إسقاط نتنياهو، وعدم إجراء انتخابات خامسة. هذا الازدحام داخل التحالف سوف يجعل من تشكيل الحكومة عملية بالغة الصعوبة، ولكنها ليست مستحيلة، لأن الأوزان النسبية فى «الكنيست»- البرلمان- للأحزاب معروفة، وغنائم السلطة السياسية أيضا محددة، وعلى ذلك سوف يكون التفاوض وبناء الصفقات. فلا أحد سوف يريد الرجوع عن التحالف وهو فى منتصف الطريق إلى السلطة، ولا أحد يريد لنتنياهو الذى سوف ينتقل إلى المعارضة ومعه أكبر كتلة برلمانية متماسكة أن يفجر التحالف أو حتى السياسة الإسرائيلية.



أيا ما كان الحال داخل إسرائيل فإن القدرة على اتخاذ القرار عامة سوف تكون صعبة، ولكن الاستثناء سوف يكون ما اتفقت عليه المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، واتفاقها هذا كان هو ما استقر عليه الأمر فى حرب غزة الرابعة، وما انتهت إليه من وقف إطلاق النار، وما انتهى إليه الأمر من آليات لتثبيت الحال، والتفاوض حول تبادل الأسرى، وما يستقر عليه الأمر فى تعمير غزة مرة أخرى. ما يلى ذلك فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات و«عملية السلام» سوف يكون فى علم الغيب، وما نعلمه أن الحزبين الرئيسيين يعارضان حل الدولتين، ويشجعان بدرجات مختلفة، الاستيطان، ويقفان ضد إقامة دولة فلسطينية، ويريدان الاقتراب من الولايات المتحدة، وبالطبع الحفاظ على التحالف الذى تم التوصل إليه لتحقيق الهدفين المشار إليهما سابقا.



هذه الحالة السياسية الإسرائيلية ليست جديدة على المخضرمين فى التعامل مع إسرائيل، وتولى القيادة الإسرائيلية عن طريق حكومة مشتركة حدثت من قبل بين الليكود والعمل، وحدث الاقتسام فى رئاسة الحكومة بين شامير وبيريز فى الثمانينيات من القرن الماضى. ومن اليمين اعتدنا على بيجين وشامير ونتنياهو بالطبع، وفى الوسط واليسار على رابين وبيريز وباراك، ولكن هذه الحكومة الجديدة سوف تكون جديدة فى كل شىء من أول تشكيلها وحتى ممارساتها للسياسة الإقليمية والدولية فى لحظة حرجة بالحرب التى جرت، ونتائجها العالمية التى ولدت قوى جديدة تنتقد إسرائيل حتى فى الولايات المتحدة الأمريكية واليهود فى الغرب. نجوم المرحلة المقبلة ثلاثة: «إسحق هيرتزوج»، رئيس الدولة الإسرائيلية الجديد، وهى رئاسة رمزية جرى انتخابها بتوافق داخلى فى الكنيسيت، واختياره فى هذه المرحلة جاء محض مصادفة زمنية.



و«نافتالى بينيت» المولود فى ٢٥ مارس ١٩٧٢ والذى يقود حزب «اليمين الجديد» منذ عام ٢٠١٨ بعد أن كان رئيسا لحزب «البيت اليهودى» من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٨، وتولى عددا من المقاعد الوزارية، أهمها وزارة الدفاع، فى وزارات نتنياهو المتعددة. و«يائير لابيد» المولود فى ٥ نوفمبر ١٩٦٣، ويتولى قيادة حزب «يائيش أتيد» المحسوب على يمين الوسط، وتولى هو الآخر عددا من المقاعد الوزارية فى حكومات نتنياهو أيضا. كلاهما طال به الصبر فى انتظار خروج نتنياهو من السلطة، فكان الاختيار ائتلافا لا يستطيع الاتفاق على شىء. وفى كل الأحوال لدينا جيل جديد من السياسيين ناهز الستينيات من عمره، ويتسابق مع بعضه البعض فى التشدد والتعصب.



«دانيل كيرتزر»، السفير الأمريكى السابق فى مصر وإسرائيل، وصف التشكيلة الجديدة من الوزرات الإسرائيلية من زاوية المصالح الأمريكية بأنها ليست كارثية مثل القطار السريع الذى خرج عن القضبان، كما أنها ليست مثل شهر العسل أيضا! وفى الظن أنه فى الوزارة التى لا يجمعها شىء يوجد خيط رفيع يوحد الجميع، وهو الرغبة فى إيقاف «التدهور» فى العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فيما يخص الاتفاق مع إيران، ولم يكن لدى نتنياهو مانع من الاحتكاك مع واشنطن إذا ما استمرت فى طريقها نحو العودة للاتفاق النووى. ولكن المتخصصين فى إسرائيل يرون أن هناك تحديات مشتركة، منها «إصلاح القضاء»، وذلك يرتبط بنتنياهو أيضا، حيث يوجد نوع من تضارب المصالح فى منصب المدعى العام الإسرائيلى يستدعى تقسيم المنصب ما بين إقامة الادعاء والقيام بالتحقيق، بما فى ذلك التحقيق مع نتنياهو نفسه.



والتحدى الآخر هو ذات التحدى الذائع فى البلدان الغربية المتقدمة، والتى تشكو من الهجرة المتزايدة، وهذه المرة دخل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة، معظمهم من إريتريا والسودان، إلى إسرائيل خلال العقد الماضى، مما جعل الهجرة قضية ساخنة، حيث يوجد الشقاق بين الرافضين لأى نوع من الهجرة، وهؤلاء على اليسار من يعارضون ذلك من زوايا إنسانية وقانونية.



والتحدى الثالث يتعلق بالبنية الأساسية والضفة الغربية، حيث تتراوح المواقف بين التوسع فى الاستيطان والبطء فيه، وما بين الضم للمستوطنات والانتظار، وإضافة الطرق التى تربط ما بين المستوطنات إلى عملية الضم أم التركيز فى بناء الطرق على داخل إسرائيل غرب الخط الأخضر. التحدى الرابع يأتى فى المرتبة الرابعة ويخص القضية الفلسطينية، ولا يوجد فيه جديد أكثر مما ذكر من قبل، اللهم إلا أن بعضهم يؤيد حل الدولتين لكنه يعارض تقسيم القدس التى يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. من يتفاوض مع إسرائيل ربما سوف يكون عليه التفاوض مع «الفصائل» الإسرائيلية أيضا.

* نقلا عن "المصري اليوم "