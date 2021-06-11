كيف حصلت على حقها؟

أخيرًا، المرأة المصرية فى مجلس الدولة والنيابة العامة من أول أكتوبر القادم.. أخيرًا، عائشة راتب تكسب معركتها ضد السنهورى بعد تسعة وستين عاما، حيث قامت برفع قضية للمطالبة بحقها فى التعيين فى مجلس الدولة عام 1949 بعد تخطيها وتعيين زملائها من الذكور رغم تفوقها.. وبعد سنوات طويلة من الدفاع عن القضية على يد المنظمات النسوية، جاء الدور على المحامية فاطمة لاشين لترفع نفس الدعوى وتُقابَل بنفس المصير، ثم مرت سنوات وسنوات والقضية فى مقدمة عمل المنظمات النسوية، حتى جاء الدور على أمنية جادالله، التى قامت برفع نفس الدعوى لتلقى نفس المصير، فأسست مؤسسة مبادرة «المنصة حقها».. ما يقرب من سبعين عاما والقضية مثارة بقوة، والهيئات القضائية المعنية تصر على موقفها من الرفض.

عندما صدر الحكم فى قضية عائشة راتب برفض تعيينها، قالت المحكمة «إن قصر تعيين بعض الوظائف كوظائف مجلس الدولة أو النيابة أو القضاء على الرجال دون النساء لا يعدو هو الآخر أن يكون وزنا لمناسبات التعيين فى هذه الوظائف تراعى فيه الإدارة، بمقتضى سلطتها التقديرية، شتى الاعتبارات ومن أحوال الوظيفة وملابساتها وظروف البيئة وأوضاع العرف والتقاليد»، وقد بقى هذا الوضع كل هذه السنوات رغم كل المحاولات، وشهدت القضية الكثير والكثير خلال كل هذه السنوات.. ففى ديسمبر 2009، أعلن رئيس مجلس الدولة الأسبق الراحل المستشار محمد الحسينى فتح باب التعيين بالمجلس للمرأة، لتندلع أزمة كبيرة أدت إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة رفضت بأغلبية 89% تعيين قاضيات، وإزاء هذا الخلاف بين رأس المجلس وعموم القضاة لجأ وزير العدل إلى المحكمة الدستورية العليا لتفسير قانون المجلس وتحديد الجهة المختصة بالموافقة على التعيين، وأصدرت المحكمة قرارًا بأن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، هو المختص بالموافقة على التعيين وليس الجمعية العامة للمستشارين، ورغم هذا لم تنتهِ الأزمة إلا بنزول رئاسة المجلس على رأى الجمعية العمومية بعد تشكيل لجنة من شيوخ القضاة قدمت تقريرا يظهر أنه من الصعب تعيين المرأة.

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كل هذا يُظهر قدر الممانعة لتعيين المرأة، وتجدد الحديث عن القضية أثناء مناقشة دستور 2014 فى لجنة الخمسين، وأسفر ذلك عن النص على المساواة فى التعيينات الإدارية والقضائية، حيث نص الدستور على: «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز»، ومع ذلك ظل الوضع على ما هو عليه.

إلى أن أعلنت رئاسة الجمهورية أخيرًا عن أول قرارات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية الذى انعقد برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجاء القرار ببدء عمل النساء قاضيات فى مجلس الدولة وفى النيابة العامة فى أول أكتوبر القادم، أى بداية العام القضائى.. وكان السيسى قد أصدر توجيهاته لوزارة العدل بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للاستعانة بالنساء للعمل فى النيابة العامة ومجلس الدولة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة فى مارس الماضى، وبعدها بأيام فتح مجلس الدولة الباب للتقدم للتعيين من بين عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

السؤال هنا: ماذا لو لم يأتِ القرار من أعلى سلطة فى الدولة؟ هل كان علينا أن ننتظر سبعين عاما أخرى لتنال المرأة حقها فى التعيين فى النيابة العامة ومجلس الدولة؟.. إن المطالبة بهذا الحق قد شهدت الكثير والكثير من الجهود والمؤتمرات دون فائدة.. المنصة حقها وقد نالت هذا الحق.

* نقلا عن "المصري اليوم"