إيران ..الهروب إلى الأطلسي لا يفيد

في مشهد استعراضي لا يخلو من محاولة الهرب من الواقع المزمن في الداخل، وربما بهدف حرف الأعين عن الإشكاليات المتراكمة خارجيا، يتابع العالم تحركات بعض قطع البحرية الإيرانية عبر المحيط الأطلسي، وغالبا ما ستكون وجهتها النهائية دول فنزويلا في أميركا اللاتينية، تلك التي باتت تلعب دور صانع المشاكل في إطارها الجغرافي، وبعد أن أدمنت الشعارات الديماجوجية الجوفاء، في حين يتضور شعبها من الجوع، ما يجعل منها صنوا لما تجري به الأقدار في الأراضي الإيرانية.

قبل نحو بضعة أشهر كانت البحرية الإيرانية قد أكدت عزمها القيام برحلات إلى الجانب الآخر من الأطلسي، واليوم يشير الأميرال حبيب الله سياري، مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، إلى أن هدف تواجد السفينتين في المحيط الأطلسي يكمن في استعراض قوة بحرية الجيش الإيراني في المياه الدولية.

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عدة أسئلة ترتفع في أفق الأحداث، في مقدمها ما الذي تحمله تلك السفن، وهل تتهدد بالفعل الولايات المتحدة الأميركية، وما دلالات مثل هذه التحركات المثيرة للقلق؟

يمكن القطع بأن التوقيت غير بريء بالمرة، كما شأن كل ما هو إيراني قولا وفعلا، إذ ليس الأمر مصادفة قدرية أو موضوعية أن تمضي السفن الإيرانية إلى الجانب الآخر من الأطلسي، مع انطلاق الجولة السادسة من مباحثات فيينا، وكأن طهران تتصور في مخيلتها الجامحة أنها تبعث برسالة تهديد للولايات المتحدة الأميركية، صاحبة الستة أساطيل قيد الخدمة، وواحد في الاحتياط، والتي تجوب المياه الدولية مرة كل أربع وعشرين ساعة، مما يجعل منها قوة ضاربة لا تصد ولا ترد بالنسبة للقوى القطبية الكبرى كما روسيا والصين، وليس لبضعة زوارق إيرانية.

غير أنه على جانب آخر يتبدى الخطر الحقيقي لما يعتمل في عقول الملالي، حيث تبدو فلسفة السعي إلى المواجهة والمجابهة مع الآخر، حتى وأن بعد آلاف الأميال، كما الحال مع أميركا، فيما تبقى المخاوف الرئيسية حاضرة مما تقوم به إيران في منطقة الخليج العربي من جهة، وما تخطط له في البحر الأحمر من خلال وكلائها وعملائها من ناحية ثانية.

ولعل حمولة السفينتين الإيرانيتين تعكس حالة من القلق يستشعرها رجالات الأمن القومي الأميركي، حتى وإن كان المشهد بعيدا جدا، بل لا يقارن مع ما جرى من قبل السفن السوفيتية في ستينات القرن الماضي، ومحاولتها إيصال صواريخ نووية إلى جزيرة كوبا، ومع ذلك فإن إدمان إيران للتفكير في العمليات الإرهابية، يجعل من الواجب والمحتم أن تشعر واشنطن بقلق، وهي القادرة على سحق ومحق سفن إيران إن تأكد لها وجود أي خطر قائم أو قادم.

درجت طهران مسبقا على استخدام القوارب الصغيرة لعرقلة حركة المرور في الخليج العربي على مدى سنوات، وهنا يرتفع تساؤل جديد، هل تنتوي لعب نفس الدور الهدام في مياه بحر الكاريبي وعلى مسافة أكثر قربا من الولايات المتحدة الأميركية.

المعروف أن فنزويلا على سبيل المثال ومن أيام تشافيز على سبيل المثال، لم تتوان في سعيها لتعكير صفو الولايات المتحدة الأميركية، والتي أذاقتها الهوان من خلال العقوبات، فكان أن سعت كاراكاس لتفعيل تعاون مع إيران، ذاك الذي اتضح بشكل كبير في زمن أحمدي نجاد.

هل تحمل تلك السفن صفقات أسلحة ما لهذا البلد اللاتيني العنيد، والذي يمثل أهمية جغرافية بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية؟

منذ فترة والحديث دائر عن محاولات إيرانية حثيثة لنقل صواريخ بعيدة المدى إلى فنزويلا، وهو الأمر الذي تضعه الاستخبارات الأميركية تحت أعينها، فيما تحاول طهران التملص من أقمار واشنطن الاصطناعية.

في تقرير أخير للمعهد البحري الأميركي، نجد طيه معلومات محتملة بأن على سطح السفينة الإيرانية الكبيرة "مكران"، زوارق هجومية صاروخية عالية السرعة، تنتمي إلى فئة "بييكاب" الإيرانية، والتي يبلغ طولها نحو 18 مترا، وهي قادرة على حمل صاروخين مضادين للسفن، بمدى يقارب 32 كيلومترا، وزوج من الطوربيدات، وهو أمر خطير كما يعلق الأدميرال المتقاعد في البحرية الأميركية، جيمس ستافريدس.

هل يمكن أن يكون الشطط قد بلغ بالملالي إلى حد التفكير في مضايقة البحرية الأميركية بإستخدام تلك الزوارق؟

من الواضح أن طهران قد نست أو تناست عملية "براينغ مانتيس"، والتي جرت وقائعها في داخل المياه الإقليمية الإيرانية في 18 أبريل من عام 1988، وهناك خسرت إيران نحو نصف أسطولها، بسبب تحرش قطعها البحرية، بفرقاطة أميركية.

تبدو إدارة بايدن في مأزق في أعين الرأي العام الأميركي، والذي تزخمه دعوات من الجمهوريين ترى أن أي استكانة من قبل الرئيس الديمقراطي لتوجهات إيران العدائية، يمكن أن تكلف الأمن القومي الأميركي الكثير من الخسائر في الأرواح والمعدات.

ومن ناحية أخرى وإن كان القانون الدولي يمنع التعرض لتلك السفن، لكن من منطلقات الأمن القومي الأميركي، لا سيما إذا ثبت بالدليل القاطع أنها تحمل شحنات اسلحة، فإن واشنطن لا يمكن أن تقف مكتوفة الذراعين، وقد عبر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن قلقه، وهو قلق حكما له ما بعده.

واشنطن في اختبار إرادات مثير وحساس، والتساؤل الأخير قبل الانصراف: "هل ستسمح إدارة بايدن في محاولتها اليائسة لإنقاذ الاتفاق النووي بعدم مواجهة إيران بالقوة اللازمة، حتى وإن اقتربت من خلفيها الجغرافية التاريخية؟

مهما يكن من أمر الجواب، فإن الأمم والشعوب، لا تبني قواتها وقدراتها أبدا من خلال المكايدة السياسية للآخرين، ما يعني أن الهروب للأمام لا يفيد.