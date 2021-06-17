أمريكا والغرب والعقدة الصينية

الولايات المتحدة وشركاؤها، سواء فى مجموعة السبع، أو حلف الناتو، مشغولون بالتحدى الصينى، وملخصه النمو الاقتصادى المستمر، رغم جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها، والتحديث الدائم للقوة العسكرية براً وبحراً وجواً وفى الفضاء الخارجى، وفى انتشار النفوذ الصينى فى أماكن ودول مختلفة من العالم، نتيجة الشراكة فى المبادرة الصينية المعروفة بالحزام والطريق، وفى النموذج الذى تقدّمه الصين فى الحكم، ويراه الغرب استبدادياً ومناهضاً تماماً للنموذج الغربى وقيمه الإنسانية والديمقراطية.

جوهر الانشغال الغربى مرهون بالإجابة عن السؤال المركزى، وهو كيف ينظر الغرب إلى الصين، هل هى عدو أم تحدٍّ أم تهديد استراتيجى وفى أى مجال؟ ولكل من هذه التعريفات مدلولات سياسية وأمنية ومخرجات عملية يجب الالتزام بها. والواضح أن وضع تعريف غربى معين للصين ما زال متأرجحاً بين التهديد بعيد المدى والتحدى فى اللحظة الراهنة، وفى حال تطورت الأساليب الصينية، لا سيما فى المحيط الإقليمى فى الشرق الآسيوى إلى ممارسات الضغط العسكرى، تجاه أىٍّ من حلفاء الغرب، كأستراليا أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو الفلبين أو الهند، فغالباً سيؤدى ذلك إلى اعتبار الصين عدواً، يتطلب المواجهة الحاسمة، وحشد الجيوش والحلفاء.

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الارتباك فى تحديد ماهية الصين بالنسبة للغرب وضح تماماً فى تصريحات زعماء وقادة الغرب، فبالنسبة للرئيس بايدن فى أول خطاب له أمام الكونجرس، تمثل الصين مشكلة كبرى، ولكن إدارته لا تسعى إلى الصراع معها، وفى الوقت نفسه فإدارته «على استعداد للدفاع عن المصالح الأمريكية فى كلّ المجالات». بينما ذكر وزير خارجيته أنتونى بلينكن أن الصين هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لديها القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، يمكن أن تقوض النظام العالمى القائم، ومشيراً إلى أن هدف إدارة بايدن ليس احتواء الصين أو كبحها أو تقييدها، بل هو الحفاظ على القواعد التى يقوم عليها النظام الدولى.

الرئيس الفرنسى ماكرون، وبعد الكلمات الرنانة تجاه الصين داخل قاعات الاجتماعات، وما تمثله من تحدٍّ للغرب، أكد أن بلاده لا تنظر إلى الصين كعدو، ولكن لدى بلاده مصادر قلق تجاه بعض التصرّفات الصينية. أمين عام حلف الناتو عكس بدوره حالة الاضطراب الفكرى والسياسى لدى الذهنية الغربية تجاه الصين، فقبل عام أشار إلى أن قلق حلف الناتو مشروع، فالصين حسب قوله تذهب إلى الفضاء السيبرانى، وإلى القطب الشمالى، ويتوسّعون فى أفريقيا، وكذلك يستثمرون فى بنيتنا الأوروبية التحتية الأساسية. وفى نهاية اجتماع الحلف الأخير الاثنين الماضى طالب ستولتنبيرج أعضاء الحلف بوضع سياسة مشتركة وقوية لمواجهة الصعود المتزايد للصين، ومع ذلك أكد أنه لا يدعو إلى خوض حرب باردة جديدة مع الصين، لأنها ليست عدواً لنا، أى للغرب، رغم تركيزه على أن الصين تقوم باستثمارات عسكرية واسعة وتطور أسلحة نووية بكثافة ونفوذها العسكرى آخذ فى التمدّد.

هذه الأمثلة تجسّد حالة ارتباك بشأن كيفية التعامل مع الصين من أجل كبح نمو نفوذها الاقتصادى وتمدّدها فى داخل الغرب ذاته، وفى الكثير من البلدان والمناطق التى يعتبرها الغرب حلفاء حقيقيين له. ويظهر الارتباك فى الاقتراح الذى قدمه الرئيس بايدن لمجموعة السبع كوسيلة بديلة أو منافسة لمبادرة الصين المعروفة بالحزام والطريق، والتى تركز على تمويل إنشاء بنية أساسية، كالموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات، بحيث تربط دول ومناطق العالم بالصين، ومن ثم تسهل تمدّد التجارة الصينية مع العالم كله. وفى المقابل جاء اقتراح الرئيس بايدن «جعل العالم أفضل أكثر»، وتعنى قيام الغرب بالاستثمار فى البنية الأساسية لدى الدول الفقيرة والنامية، لا سيما التى ما زالت تميل للغرب وقيمه وثقافته، أو تلك المحايدة، بما يخفّض فرص تغلغل الصين فيها.

اقتراح الرئيس بايدن ما زال فكرة عامة، لم تصاحبها تفصيلات أكثر حول كيفية التطبيق ومصادر التمويل وخريطة الدول التى سيتم البدء بالاستثمار التنموى فيها. وهو ما وصفته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الفكرة لم تتطور إلى تحديد وسائل التمويل وتوزيع الأعباء، بما يعنى أن الفكرة أولية جداً، وما زالت بحاجة إلى دراسة معمّقة لكى تتحول إلى مشروع غربى منافس بحق لمبادرة الحزام والطريق الصينية. لكن تظل هناك دلالة مهمة، وهى إدراك الغرب بأن وسائله القديمة فى مواجهة التمدّد الاقتصادى والتجارى للصين، والمتمثلة فى العقوبات وحصار الشركات الصينية ورفع التعريفة الجمركية والتضييق على السلع الصينية، أصبحت أساليب بالية لم تمنع بكين من التغلغل حتى فى الدول الأوروبية ذاتها، وفى المقدّمة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. وحتى فى الداخل الأمريكى نفسه ثمة تغلغل استثمارى صينى، أبرزه فى السندات الحكومية الأمريكية، والذى يقدر حجمه بأكثر من ثمانمائة مليار دولار.

حين تنظر الصين إلى ارتباك الغرب فى طريقة التعامل معها، تشعر بقدر من الثقة بأن رؤيتها القائمة على أن دورة حياة الغرب، لا سيما القيادة الأمريكية للعالم بدأت منحنى الهبوط، فى الوقت الذى يتقدم فيه الشرق، خاصة الصين. فى الآن ذاته لا تتعجّل بكين سقوط الولايات المتحدة أو تخليها عن دور قيادى للعالم، ولا تشعر بأن وقت القيادة الصينية للعالم قد حان بعد. والتركيز الأكبر لدى الصين هو استكمال مكامن قوتها الإنتاجية والعلمية والتكنولوجية، لا سيما فى الذكاء الاصطناعى وفى القوة العسكرية الحديثة وفى غزو الفضاء، وفى تكنولوجيا الاتصالات ما بعد الجيل الخامس، وذلك جنباً إلى جنب استكمال التغلغل عبر مبادرة الحزام والطريق فى ثنايا الاقتصادات المختلفة، سواء الفقيرة أو النامية أو الكبيرة. ويقول الصينيون عن أنفسهم إن عام 2050 قد يشهد تحول الصين إلى الرقم واحد فى الاقتصاد العالمى، وبعد هذا التاريخ يحق للصين أن تسعى لقيادة العالم.

فى المرحلة الراهنة، تركز بكين على مبدأ أن العالم متنوع فى قيمه وفى مناهج الحكم، ومن غير المقبول أن يتم تنميطه على هيئة واحدة كما يريد الغرب. الرئيس الصينى فى المنتدى الاقتصادى العالمى مطلع العام الحالى، كان واضحاً وحاسماً بما يكفى لتحذير الغرب، مؤكداً أن نهج العقوبات والعزل وإغلاق الأبواب ومنع الاستثمارات ووقف الاتصالات وتحقيق الانفصال (فى إشارة إلى هونج كونج وتايوان)، كلها أسباب تضر العالم، وتدعم نشأة حرب باردة، وقد تتطور إلى نهج المواجهة العسكرية. أما سفارة الصين فى لندن فقد أوجزت الأمر تعليقاً على قمة مجموعة السبع بالقول «لقد ولّت الأيام التى كانت مجموعة صغيرة تتحكم فى مصير العالم».

نقلا عن "الوطن"