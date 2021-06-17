نواب الأمة.. العيب فيكم

بادئ ذي بدء وقبل الدخول في موضوعنا، حقيقة لابد من تأكيدها، وهي أن ولاء أهل الكويت المخلصين هو للكويت ولأسرة الصباح، التي بايعها الجميع منذ نشأة الكويت إلى يومنا هذا، وليس لجماعة أو بلد آخر. وأمر آخر لا نختلف عليه ونؤكده وهو أن الكويت مبتلاة وتعاني منذ سنوات من حكومات توالت عليها لا تلبي مطالب الشعب وآماله، بل وتفرجت في كثير من الأحيان على الفساد ورموزه، بالتهاون في طلب التشريعات المجرمة لأفعالهم. وحيث إن عدم مواجهة الفساد من قبل الحكومات أمر ازلي عانت منه كل الدول والمجتمعات، جاء اختراع مفهوم «الديموقراطية»، الذي يهدف في أساسه إلى إشراك المواطنين في الحكم عن طريق ممثلين عنهم منتخبين من أجل اقتراح وتطوير القوانين الخاصة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها لمستقبل أفضل للبلاد والعباد. ونشأ مع الديموقراطية عبر السنين مبدأ تبادل الآراء واحترام الراي الآخر، وإن كان مختلفا ولا يتماشى مع رأينا. عندنا الأمر عكس ذلك تماما وأصبحنا لا نرى ولا نسمع إلا من مجموعة من نواب (يفترض فيهم رجاحة العقل والرأي السليم) ترفع شعار «إما تكون معي أو انت عدوي» هذه المجموعة من النواب حولت مجلس الأمة في كثير من المشاهد، إلى روضة أطفال تمارس فيه لعبة الكراسي والصريخ والعويل وتبنت مبدأ إرهاب من يخالفها الرأي. وبدلا من أن يسيروا على مبادئ الديموقراطية، تبنوا مفهوم «الأرستقراطية» حكم النخبة في التعامل مع البقية ممن يخالفهم الرأي. يتغنون بالدستور ليل نهار وهم من يخالف نصوصه وتوجيهاته منذ الجلسة الأولى للمجلس. «أليس منكم رجل رشيد؟» حولتم خلافكم الشخصي مع الرئيسين إلى خلاف عام وأدخلتم البلد في درب الفتنة، لأن الأمور لم تجر حسب أهوائكم الحزبية. أين وعودكم بإصدار قانون عدم التحرش؟ أين قانون حماية المشروعات الصغيرة التي تدمرت وشبح الإفلاس يهدد أصحابها؟ لماذا ترفضون وجود لجنة للقيم في المجلس لمحاسبة الأعضاء؟ شاطرين تقعدون على كراسي الحكومة وتعطلون الجلسات ثم تتباكون (كما تباكى إخوان يوسف بعد رميه بالجب) على حال البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل.

•النائب حسن جوهر في أحد تسجيلاته الإعلامية يقول «أخاطب ضمير كل كويتي وكويتية، أخاطب وجدان الشعب الكويتي، أخاطب كرامة كل مواطن» ويسترسل في خطابه ليقول في آخره «بسبب مؤامرة الرئيسين فاليوم مجلس الأمة لا يمكن من التشريع ولا يمكن من الرقابة». دكتور حسن مو انت وجماعتك إلي في كل جلسة تقعدون على كراسي الرئيسين والوزراء وتمنعون المجلس من التشريع والرقابة؟ وقفت أنت وجماعتك حال البلد، لكن يبدو والله اعلم يا دكتور انك لا تعي ما تقول.

نقلا عن "القبس"