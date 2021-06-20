الرأي قبل شجاعة الشجعان

تستعين جميع دول العالم المتقدمة منها اقتصادياً كدول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية وكندا وأستراليا، إضافة إلى الدول السائرة في طريق النمو بالأيدي العاملة المستوردة. وقد أعدت بعض هذه الدول قوانين وشرائع تقضي بالاحتفاظ على تلك العمالة المستوردة ببلادها بصفة دائمة ممن هم في حاجة إليهم، وذلك بمنحهم الإقامة الدائمة وحتى جنسية البلاد. كما هو جار العمل به في دول شمال أوروبا كالسويد والدنمارك وغيرها، كما أن هولندا تعمل بالطريقة نفسها، كذلك بعض دول أميركا اللاتينية كالبرازيل وغيرها.. وهذا أمر لا عيب فيه، لا سيما أن جميع تلك الدول بما سنته من شرائع وقوانين لم تفقد شخصية شعوبها الأصليين، بل إنهم لا يزالون يحتفظون بشخصياتهم الأصلية دون أن تؤثر تلك القوانين في أي تغيير في الأصول أو الجذور السكانية الأصيلة.

المجتمع الكويتي كأي مجتمع عربي معروف له تاريخ، الذي يؤكد على حرصه بالتمسك بأصوله وعاداته وتقاليده وانتماءاته الأصلية ولم يفرط بها في أي وقت من الأوقات، بل أصبح حالياً أكثر تمسكاً بتلك الأصول القديمة.

هذا من ناحية الأصول والجذور والعادات والتقاليد، أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في الكويت، فكما تذكر التقارير الاقتصادية التي قام بها اختصاصيون اقتصاديون، فإن الكويت تعد من الدول الغنية قياساً بما يرد لميزانيتها من مداخيل عامة التي تفوق بمجموعها، وكما جاء في تقرير الخبراء كل احتياجات الدولة من نفقات وغيرها بل تفيض أرقاماً كبيرة، والذي ساعد على ذلك أن الكويت من الدول المنتجة للبترول القليلة عالمياً ممن يجري عمل إنتاج البترول فيها دون تكلفة تذكر، بل إن البترول يجري انتاجه بشكل انسيابي، كما يقول العلماء، وذلك بفضل الظروف الطبيعية التي تحتفظ بها أرض الكويت التي تساعد على تدفق البترول من الأرض تلقائياً دون الحاجة إلى آلات الضغط أو الشطف التي تستعملها معظم دول العالم المنتجة للبترول.

مادة اعلانية

خلاصة القول إن الكويت بفضل الله تملك شعباً له صفات خاصة لا يمكن اختراقها، كما أن ما لديها من إمكانيات مادية قد لا تؤثر أبدا في ميزانيتها حين الاستعانة بالأيدي العاملة المستوردة، بل إن تواجد هذه العمالة يعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية بفضل ما تقدمه من خدمات عامة اقتصادية واجتماعية للبلاد.

ولو تركنا ذلك جانباً ونظرنا إلى دور العمالة المستوردة ومدى تأثيرها في سير الحركة الاقتصادية لوجدنا ما هو آتٍ:

أولاً: تشكل الأيدي العاملة المستوردة نسبة %99 من سكان مؤجري البنايات السكنية المتعددة الأدوار والشقق، وهذا له دور كبير في نمو الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دور الأيدي العاملة المستوردة في تعزيز نمو الحركة التجارية في البلاد، إضافة إلى دور هذه العمالة في المهن اليدوية والحرفية مثل النجارين والحدادين وسائقين لسيارات النقل وما إلى ذلك من حرف أخرى مما لا يقوم بتأديتها ابن البلد، بل إن الذي زاول العمل في تلك الحرف هم من الأيدي العاملة المستوردة بصفة عامة.

ولذا فمن الرأي التقيد بما جاء بقول شاعرنا العربي:

الرأي قبل شجاعة الشجعان

هو الأول وهي المحل الثاني

وعليه نستطيع أن نجري ما يجب عمله في قضية التركيبة السكانية.

*نقلا عن الرأي