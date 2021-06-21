أكبر حزب دولي هو حزب الفقر

منذ أواخر القرن العشرين ، حققنا أكبر تقدم في تاريخ البشرية نحو الحد من الفقر المدقع العالمي، وانتشال ما بين مليار و 2 مليار إنسان من الفقر المدقع. لسوء الحظ، شهد القرن الحادي والعشرون زيادة هائلة في عدم المساواة، لا سيما في توزيع الثروة، فضلاً عن آثار تغير المناخ التي تؤثر بشكل كبير على الفقراء. علاوة على ذلك، أدت جائحة Covid-19 إلى تعميق التفاوتات أكثر من ذلك ، مع ارتفاع الفقر المدقع العالمي لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا.

ونتيجة لهذا الوباء ، تشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من البشر سوف يغرقون في براثن الفقر الشديد. على مدى العقود القليلة الماضية، اكتشف الفقراء في أكبر بلد في العالم عبر وسائل الاتصال الحديثة، ووسائل الإعلام، كيف يعيش الأغنياء ومدى وفرة نفاياتهم وتجاهلهم التام للفقراء.

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من الواضح أن هذا الوضع المخزي أصبح يتعذر الدفاع عنه بشكل متزايد. كما قال نيلسون مانديلا ذات مرة ، "طالما أن الفقر والظلم وعدم المساواة الجسيمة موجودة في العالم ، فلا أحد منا يمكن أن يوجد حقًا".

كان هناك زمن ارتضى فيه الفقراء ببساطة مصيرهم ولم يدركوا كيف يعيش الأغنياء وكم يهدرون. واليوم، أصبح الفقراء مطلعين ومتصلين على حد سواء ، ويدركون بشكل مؤلم ما يتعرضون له من ظلم وعدم مساواة ، حيث يتم استغلالهم من قبل الأثرياء وتركهم يعانون من عواقب تغير المناخ والأمراض التي يواجهها عالم متقدم غير قادر على الاعتراف بمسؤوليته ناهيك عن إظهار التفاهم أو التعاطف.

قال الخليفة علي بن أبي طالب: "لو كان الفقر رجلاً لقتلته". ووصف المهاتما غاندي الفقر بأنه "أسوأ أشكال العنف"، بينما اعتبره أرسطو "أصل الثورة والجريمة". التاريخ مليء بالثورات والاضطرابات الناجمة عن إفقار الناس ونقص الغذاء.

لقد شهدنا هذا مؤخرًا في الفترة التي بدأت في عام 2008 ، عندما أدى الفقر والارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية ، المرتبط في الغالب بسوء المحاصيل ، إلى اضطرابات في بلدان في العالم العربي وآسيا. اليوم أمة الفقراء ترتبط جميعها اليوم بالهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي ستقف ضد التفاوتات المخزية، حينها ستكون الأزمة مدمرة للأرض. وصف البابا فرانسيس جوهر الموقف عندما قال: "في هذه الأيام يوجد الكثير من الفقر في العالم، وهذه فضيحة عندما يكون لدينا الكثير من الثروات والموارد لنقدمها للجميع".

يجب على العالم الغني والمتقدم أن يفعل أكثر من مجرد التعهد بالتزامات صغيرة لتقليل انبعاثات الكربون أو إرسال جرعات قليلة من اللقاحات إلى البلدان الفقيرة. أعتقد أن عند الرئيس جو بايدن الغريزة الصحيحة، لكن علينا جميعًا أن نذكره بأننا بحاجة إلى بذل جهود أكبر للحد من الهدر وعدم المساواة، وتقديم الدعم والفرص للعالم النامي.

يُعد اقتراح الرئيس بايدن المرحب بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، التي تتجنب الضرائب الوطنية، بمعدل ثابت قدره 15٪ ، أينما كانت في العالم ، خطوة أولى جيدة ولكن لم يتم توضيح الآليات وأود أن أراهم يذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير. قبل بضع سنوات تقدمت باقتراح مفاده أنه يجب علينا بشكل جماعي إنشاء منظمة دولية جيدة التمويل ، متاخمة للأمم المتحدة ، مهمتها تحديدًا مكافحة الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ من خلال الضرائب الصغيرة على المعاملات المالية.

قد سمع الكثير منكم عن الضريبة التي اقترحها الاقتصادي جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل ، والذي اقترح ضريبة صغيرة على جميع تحويلات العملات الفورية لردع المضاربة وتمويل الأعمال الجيدة. تم تبني هذه الفكرة من قبل العديد من الاقتصاديين والسياسيين ، بما في ذلك المرشحون للرئاسة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين. اقتراح عام 2014 من قبل المفوضية الأوروبية لفرض ضريبة فقط على المعاملات المالية بين المؤسسات المالية، بنسبة 0.1٪ مقابل تبادل الأسهم والسندات و 0.01٪ عبر عقود المشتقات، يمكن أن يجمع 57 مليار يورو كل عام في أوروبا وحدها.

ضريبة مماثلة مقترحة في الولايات المتحدة، مع فرض ضريبة أعلى بنسبة 0.1٪ على عقود المشتقات يمكن أن ترفع 777 مليار دولار على مدى عشر سنوات. يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمعالجة 14 تريليون معاملة مالية يوميًا ، وتقاس قيمة المعاملات المالية السنوية بمليارات الدولارات. من الواضح أن مجرد رسم بسيط على الجانب الأكثر مضاربة في المعاملات المالية الدولية أو التجارة العالمية من شأنه أن يدر أكثر بكثير من 100 مليار دولار لمكافحة الفقر وآثار تغير المناخ.

الرجل الفقير بطبيعته إنسان أقوى بكثير من الغني ، لأنه ليس لديه ما يخسره. الفقر هو أكبر حزب دولي اليوم ، وله تمثيل عالمي ومتصل بوسائل الاتصال الحديثة. في مواجهة هوس الأغنياء بأن يصبحوا أكثر ثراءً ويقتسموا القليل من ثروتهم، أستطيع أن أرى غضب هذا الحزب الدولي للفقراء يغلي بسرعة كبيرة، ويواجه تفاوتات متزايدة باستمرار ويدفع ثمن التصنيع الغربي. والفشل في التعامل مع عواقب تغير المناخ.

أنا سعيد لأن الفقراء يتمتعون بهذه الصلابة اليوم ، لكن ما أتمناه كثيرًا هو أن يستيقظ العالم المتقدم ويعترف بما كانوا يفرضونه على فقراء هذا العالم وأن يتخذوا بعض الإجراءات الملموسة مثل فرض الضرائب على المعاملات المالية للمساعدة في مكافحة الفقر قبل أن يصل الغضب المبرر إلى نقطة حرجة.