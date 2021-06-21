- كوارث السلام لا تقل عن كوارث الحرب.

ليس هذا العنوان من صياغتى، وإنما هو نص كتبه نجيب محفوظ، ودورى كان اختياره فقط. أعرف أنه قد يكون صادمًا أو مفاجئًا للبعض، لكنه هكذا ورد بنصه.. والذى حدث أن محفوظ أصدر فى عام ١٩٧٢ إلى جوار «المرايا» رواية «الحب تحت المطر»، والتى تقدم صورة دقيقة للمجتمع القاهرى، وضمنيًا المجتمع المصرى أثناء حرب الاستنزاف.

فى جانب من المرايا لاحظنا ردود الأفعال على هزيمة ٦٧ لحظة وقوعها، وكانت لحظة كئيبة ومحبطة، فظهر الشامتون، وردد البعض همسا فكرة التصالح مع إسرائيل، ما كان فى الهمس سنة النكسة صار مسموعا مع حرب الاستنزاف، لكنه لم يكن الصوت الوحيد ولا كان متفردا ولا هو صوت الأغلبية، وهذا ما تعكسه رواية «الحب تحت المطر»، حيث نجد الشباب يجندون ويذهبون إلى الجبهة، يقومون بعمليات قتالية تسعد الشارع، رغم أن بعض هؤلاء الشبان يصابون بإصابات بالغة، ففيهم مَن فقد ساقيه ومن فقد عينيه، لكن الشباب يزداد إصرارًا على مواصلة القتال «إزالة آثار العدوان»، والأغلبية من المواطنين على هذا الموقف.. لكن هذا الموقف لا يطمئن «حسين حجازى»، ذلك العازب الذى جاوز الخمسين، يعمل فى مجال الإنتاج السينمائى، يعيش مستمتعا بالحياة، فى مقابل «عشماوى» الفتوة السابق، قارب الثمانين من العمر، وهنت صحته وزالت الفتونة، لكنه سعيد بما يجرى على الجبهة وتمنى لو كان شابا ليشارك فى المعركة، يعتبره «حسين حجازى» واحدا من الجماهير «المتحمسة حقًا للقتال بلا قيد ولا شرط وبلا خوف أو اكتراث للعواقب»، ويردد مع نفسه «علامَ يخافون وهم لا يملكون إلا الكرامة والأسطورة؟»، قال لنفسه أيضا: «إن المعذبين حقا هم الوطنيون الصادقون».

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رأى حسين حجازى الحوائط الإسمنتية تقام أمام مداخل البيوت والعمارات، زجاج النوافذ يدهن باللون الأزرق، الغارات الإسرائيلية باتت متكررة فى المدن، تم تهجير أهالى مدن القناة، فشعر بقلق شديد أن بيته الجميل فى جاردن سيتى يمكن أن يتهدم فوق رأسه فى أى وقت، الحرب لم تعد بعيدة عنه، نشاطه السينمائى تعطل بسبب الحرب، كان قلقا على بيته ومستقبله «كيف تمضى الحياة إذا تهدم؟ كيف تمضى الحياة إذا وجد نفسه بين المهجرين فى معسكر من الخيام». فى موقف آخر يتحدث حسين حجازى مع عشماوى الفتوة السابق، قائلا له: «الحرب تشدنا خطوة فخطوة، وإذا استعر لهيبها فلن ينجو من نارها مخلوق»، ولكن فيما يبدو أنها ضرورة «لم يُقبل البشر على امتهان مهنة وهى كُره لهم مثل الحرب». ولما حدثه عشماوى عن الإصابات، قال له «هى الحرب يا عشماوى ووطنك محتل». هنا بدأ هو وأمثاله يتحدثون عن إمكانية الصلح، تحديدا توقف القتال لتعود الحياة كما كانت.

فى الرواية كذلك نموذج الشامت أو لنقل من سعد بالهزيمة، ذلك المحامى الذى أخذ قانون الإصلاح الزراعى الأول من والده أرضه. صحيح أنه محام ناجح وثرى، يسكن قصرا ورثه عن والده، لكنه لم يغفر لثورة يوليو، جلس مع «منى» فتاة شابة، تخرجت لتوها فى الجامعة، أراد خطبتها، وكانت من أبناء يوليو، صحيح أنها ناقمة على نظرة المجتمع للفتاة، تراها نظرة متدنية، لذا فكرت فى الهجرة إلى أمريكا، يصارحها بجرحه الغائر من ثورة يوليو «هل تدركين معنى خسارة ألف فدان فى ثانية واحدة، ومصرع أب مهيب بأزمة قلبية وتلويث سمعة أسرة كبيرة كريمة شاركت فى حياتنا الوطنية منذ الثورة العربية؟!»، لكنها تلفت انتباهه إلى أنها ليست صديقة للإقطاع، أى أن كلماته لم تثر تعاطفها، فلا يفاجأ بقولها، ويذكرها: «لعلك لا تعدين نفسك عدوة لثورة الطلبة؟»، المقصود هنا مظاهرات طلاب الجامعات سنة ٦٨ احتجاجا على رخاوة الحكم على الفريق صدقى محمود وقادة النكسة، فتسأله بوضوح: «ألا يهمك أن ينتصر الوطن؟»، ضحك يائسا وقال: «يهمنى أن نعيش فى سلام وسعادة، فإن تحقق ذلك عن طريق النصر فأهلًا به وسهلًا، وإن تحقق عن طريق الهزيمة فأهلًا بها وسهلًا». لم تفهم كلامه.. هكذا قالت، والأدق أنها لم تتقبله، لكنه أكمل قائلا: «لو أنهم انتصروا فى حرب يونيو فماذا كان يفعل أمثالنا؟، فالهزيمة رغم شرها لا تخلو من بركة للمغلوبين على أمرهم!».

شعر بامتعاضها الشديد، حاول أن يخفف من حدته قائلا: «الوطن هو الأرض التى يسعد فيها الإنسان ويكرم»، ردت عليه: وهل نسعد ونكرم إذا هزمتنا إسرائيل؟، ولم يجد جوابًا، فشل مشروع الزواج وظل هو على موقفه الذى صاغه هو نفسه بدقة: (غنى من أصل أرستقراطى، أمريكى الهوى، إسرائيلى الرؤية).

فى المقابل، نجد والد تلك الفتاة وكان من شباب ثورة ١٩، وابتعد عن المجال العام بعد ثورة يوليو، لكن الهزيمة أيقظت فيه المسؤولية والشعور الوطنى «فجرت وطنيته من جديد»، فبدا قلقا ويتابع ما يجرى فى الجبهة متمنيا النصر، رافضًا أن يهاجر ابنه على الطبيب المتميز إلى أمريكا.

وفى الرواية حالة سيدة حاولت تدبير رحلة سفر دراسية إلى كندا لابنها، وكان الدافع أن تجنبه التجنيد والذهاب إلى الجبهة، وهذا يثير إشكالية طرحها بعضهم بعد نصر أكتوبر، وهى أن أبناء الفقراء فقط هم من كانوا يُجندون، وهم الذين استشهدوا. الواقع أن ذلك قيل من باب التنطع السياسى والأيديولوجى ضد الرئيس السادات، رغم أن شقيق السادات نفسه رائد طيار عاطف السادات استشهد يوم السادس من أكتوبر، لكن المفاجأة فى رواية نجيب محفوظ، أن عشماوى يطرح سؤالا مشابها على حجازى:

هكذا يغلق نجيب محفوظ بتركيز واقتدار ذلك القول البغيض والكاذب مبكرًا. عشماوى طرحه فى الرواية كهاجس أو انطباع، لكن من طرحوه كحقيقة لمكايدة السادات لم يثبتوا واقعة واحدة تدعم مزاعمهم.

تقدم الرواية جيلًا جديدًا من الشبان والفتيات أتموا دراستهم الجامعية بعد النكسة مباشرة، مقبلين على الحياة بهمة عالية يخططون للمستقبل ومواصلة الحياة، لا يزعجهم الذهاب إلى الجبهة واحتمالات الإصابة أو حتى الاستشهاد. إبراهيم يعود فى إجازة من الجبهة ويلتقى سنية خريجة الجامعة، زميلة أخته، وقد قررا الارتباط. فى لقاء التعارف تسأله عن قسوة الجو على الجبهة، فيجيبها: فوق ما تتصورين. ثم نسمعه يقول لها: «أصبحت أومن بأن الإنسان يستطيع أن يعيش فى الجحيم نفسها وأن يألفها فى النهاية»، ثم يقول أيضا «ولا يمنعه ذلك من التطلع إلى النعيم والسعادة».

هذا الجيل انشغل بكثير من القضايا، بعضهم شغلته قضية وجود الله، البعض انشغل بالمسألة الجنسية وتعامل المجتمع معها فى بدايات القرن العشرين ثم التعامل فى زمانهم، أى الستينيات، لكن القضية الأهم لديهم هى ما يجرى على الجبهة والتحول فى الأولويات «كان شغلنا الشاغل الوحدة العربية والوحدة الإفريقية ( بعد٦٧) أصبح شغلنا الشاغل متى وكيف نزيل آثار العدوان».

فى إحدى العمليات، أصيب إبراهيم ونقل إلى المستشفى للعلاج وفقد بصره تماما، عاد إلى منزله، حاول أن يعفى سنية خطيبته من الارتباط لكنها تتمسك به وتفخر، فيبدأ حياته من جديد وينجح، ويصبحان معًا نموذجًا للحب والترابط يحكى عنه.

كان لإبراهيم زميل، هو «مرزوق»، وحيد أبويه، لذا أعفى من التجنيد واكتشفه مخرج سينمائى فقدمه وصار نجما، مع النجومية تخلى عن خطيبته وحبيبته «عليات»، شقيقة إبراهيم، وارتبط بنجمة أرادته، لكنها كانت من قبل زوجة ثرى عربى وصديقة المخرج، وهكذا تعرض النجم الشاب لعملية انتقامية شوهت وجهه تمامًا، فلم يعد يصلح للتمثيل ولا يمكنه مواصلة الحياة مع النجمة.

وفى جلسة صفاء بين سنية وعليات، تقول الأخيرة بوضوح تام لصديقتها:

- كوارث السلام لا تقل عن كوارث الحرب.

المقصود هنا أن كارثة مرزوق الذى أعفى من التجنيد أشد خطورة من إصابة إبراهيم على الجبهة، لم تكن كارثة مرزوق فقط.. الطبيب على زهران ارتكب فى لحظة عبث جريمة قتل، وبعد جهد قانونى حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، خسر مستقبله العلمى والمهنى تمامًا، هل يمكن أن نقف بتلك المقولة عن كوارث السلام وكوارث الحرب عند سياقها فى الموقف الذى وردت فيه، أم نمدها على استقامتها لنصل إلى أن السلام ليس شرطًا ضروريًا وحده كى تمضى الحياة بلا كوارث؟. هل نحن بإزاء حكم وجودى أو قدرى يلازم الإنسان، مفاده أنه لا يمكن أن يفلت من قدره ومصيره؟. مازلت أذكر أن مدرسة ثانوية فى قرية مجاورة لنا، أقام بها عدد من أسر المهجرين وقتها، ثم سقطت طائرة ركاب محترقة، كان سقوطها فوق المدرسة، فأصيب بعض مَن كانوا بالمدرسة، صاح الجميع فى اندهاش يومها، لقد تركوا بيوتهم خوفًا من الغارات فجاءوا إلى مصير مشابه دون قتال..هل قصد محفوظ المسألة القدرية، أم أننا بإزاء موقف وتعبير سياسى؟!.

الحديث متصل..

نقلا عن "المصري اليوم"