رئيسي – إيران ..خيار الملالي لا الشعب 

هل يمكن إعتبار ،"إبراهيم رئيسي "، المنتخب حديثا رئيسا للجمهورية الإيرانية ، الرجل المناسب للشعب الإيراني لإخراجه من أزماته المتراكمة ، داخليا وخارجيا ؟

علامة الإستفهام المتقدمة تأخذنا إلى مفترق طرق ، حيث أثبتت الأيام الماضية في إيران ، أن رئيسي أقرب ما يكون إلى إختيار جبري أو قسري من المرشد الأعلى ، بل ربما يكون خليفته في قادم الأيام ، وليس خيارا حقيقيا للإيرانيين .

من خلفية قضائية جاء رئيسي ، غير أن التاريخ الإيراني لا يبدو أنه على تصالح معه ، أو يمكن أن يسامحه عند لحظة بعينها ، فالرجل وثيق ولصيق الصلة بحملات إعدام طالت سجناء ماركسيين ويساريين عام 1988 ، حين كان يشغل منصب معاون المدعى العام للمحكمة الثورية في طهران ، ولهذا فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية في العام 2019 عقوبات .

تبدو علامات التشدد بادية في فكر رئيسي ، أول الأمر وأخره ، ما يعني أن سنوات إيران المقبلة لن تبارح المنطقة الظلامية عينها التي تعاني منها البلاد منذ أربعة عقود ، ومن الواضح أنه متشبع إلى أبعد حد ومد بروح الخوميني ، فعلى سبيل المثال ينكر ضلوعه في إعدامات نهاية الثمانينات ، لكنه في الوقت عينه يبدي تقديره للأمر الذي أصدره مؤسس الثورة ، لتنفيذ الإجراءات بحق أولئك الموقوفين .

رئيسي عينه ، كان من المؤيدين لأساليب العنف والقسوة التي أتبعتها طهران ضد التظاهرات الخضراء التي تلت إعادة الإنتخاب المثيرة للجدل للرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009 .

يعن لنا أن نتساءل :" من أنتخب رئيسي ؟

على العكس من البيانات التي وزعتها وزارة الداخلية الإيرانية ، والتي أرادت من خلالها ترويج فكرة المشاركة الجماهيرية في إنتخاب ، رئيسي ، تبدو الحقيقة على خلاف ذلك بالمرة ، إذ لم تتجاوز المشاركة 10% من نسبة الذين يحق لهم الإقتراع الأمر الذي أعتبر من قبل دوائر ديمقراطية غربية عديدة :" أكبر ضربة سياسية وإجتماعية ضد المرشد الأعلى خامنئ ، وفي مواجهة الإستبداد السياسي والديني ، وما يستحق تهنئة تاريخية للشعب الإيراني ".

تبدو علائم الديكتاتورية قائمة في الداخل الإيراني ، وهو أمر غير مستغرب على الأنظمة الثيؤلوجية ، من أوربا القرون الوسطى وحتى الساعة ، حيث الحاكم هو الناطق بأسم الإلوهية ، والجالس في مقعد المرشد هو مالك الحقيقة المطلقة التي لا تشارع ولا تنازع ، والإ أعتبر خارجا عن الإجماع ويحق الخلاص منه ماديا وأدبيا .

أحد الذين كشفوا نخبوية إنتخاب ، رئيسي ، من قبل الملالي ، وليس إختياره الحر من جانب الشعب الإيراني ، الخبير العسكري الإيراني ، بابيك تقوايي، والذي فضح الممارسات الشمولية للمؤسسات الأمنية الإيرانية على العسكريين الإيرانيين وأسرهم ، لضمان مشاركتهم في الإنتخابات الرئاسية يوم الجمعة الماضية .

أدرك الملالي وعلى رأسهم المرشد أن شهية الناخبين الإيرانيين للإقتراع قد وصلت إلى أدنى درجة ممكنة ، ولهذا عمدوا إلى خطة مدعاة للتأمل توضح كيف تدار إيران أمنيا ، إذ عمدوا إلى سياسة التخويف في المدن السكنية الخاصة بعائلات ضباط الجيش ، لإجبارهم على التصويت ، ومع ذلك لم تأت المساعي القسرية بما كان يتطلع إليه أركان النظام الإيراني .

لم تغب مسألة هندسة النظام الإيراني للإنتخابات عن أعين المراقبين الدوليين ، الأمر الذي رصده ، باتريك وينتور ، من صحيفة "ذا غارديان "البريطانية ، حيث أشار في تقرير له غداة الإنتخابات إلى الجهد الهائل الذي بذله المتشددون في إيران لضمان فوز رئيسي .

وينتور يلفت الإنتباه إلى جزئية مهمة في مشهد إنتخابات رئيسي ، وهي أن ترتيبات الملالي في الداخل ، عملت على إضعاف ، بل تقسيم صفوف التيار الإصلاحي المعارض ، والضعيف في الأصل ، من خلال تعظيم الشقاق حول مقاطعة الإنتخابات لحرمانها من الشرعية من جهة ، وبين من يعتقد أن أربعة أعوام جديدة تحت سلطة رئيسي ، كفيلة بإنهاء مسيرة الجمهورية التي تجاوزت أربعة عقود .

من الواضح للغاية أن ، رئيسي ، هو عملية صناعة لمسؤول إيراني بدرجة رئيس ، بمعنى أنه إختيار فوقي من قبل المرشد تم إعداده عبر وقت طويل لإستدعاءه في الوقت المطلوب .

حتى العام 2016 كان رئيسي قاضيا غير معروف نسبيا ، عينه خامنئ على رأس مؤسسة دينية مهمة في مدينة غرب مشهد .

لكن في مايو آيار قبل خمس سنوات حدث ما غير طباع الرجل وبدل أوضاعه، فقد زاره وقتها مسؤولان عسكريان رفيعان ..

أكثر من مصدر إيراني داخلي قطع بأن اللقاء الذي غلفته السرية ، وإن لم يغب أعين الأعين التي تراقب إيران من الداخل ، لا سيما من أجهزة الإستخبارات الإقليمية المعروفة التي أخترقت إيران وبرنامجها النووي ، قد جمع القاضي رئيسي ، مع رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال على جعفري ، والجنرال قاسم سليماني .

يفيد المشهد المتقدم بأن تحضيرا جرى من قبل المؤسسة الأمنية القوية في البلاد ، أي الحرس الثوري ، لتحضير ، رئيسي ، ليكون رئيسا للبلاد من دون أدنى شك .

هل وجهت طهران لطمة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي ، جوزيف بايدن ، تلك التي تسارع الخطى من أجل التوصل إلى إتفاق نووي جديد معها ؟

مثيرة هي إشكالية تكافؤ الأضدار في الروح الأمريكية الواحدة ، ففي حين كان بايدن في بريطانيا وسويسرا يدافع وينافح عن الديمقراطية ، نراه يغض الطرف عما جرى من الجمهورية الإيرانية التي غيبت كل ملامح الدمقرطة في إختيار رئيسها ، ومن دون أن يشكل ذلك أي إستفزار له ، وكأن واشنطن قد أكتفت ببيان وزارة الخارجية الباهت حول ضعف المشاركة الشعبية .

تبدو إنتخابات إيران على الضد من رغبة واشنطن حول المزيد من القيادة الديمقراطية للعالم ، ما يجعل توجهات إدارة بايدن غير ذات مصداقية بالنسبة للكثيرين حول العالم عامة ، وفي الشرق الأوسط خاصة .

مهما يكن من أمر واشنطن وطهران ، فإن إختيار رئيسي ، لا يمكن بحال من الأحوال أن يعطي إنطباعا بأي إستقرار قادم للمنطقة ، فالرجل لن يكون قراره من رأسه، بل سيدور في فلك الطغمة الحاكمة التي أسكنته موقعه وموضعه .

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