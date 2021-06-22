يونيو وأنا!

لكل شهور السنة طعم ومذاق وبالتأكيد ذكريات، بعضها متصل بالطقس، والآخر بالعمل، والثالث بالعاطفة، والرابع بالأحداث الكبرى التى لا يمكن نسيانها، وأحيانا لا يمكن غفرانها. ولشهر «يونيو» مذاق خاص فى فمى أغلبه مرارة. بداية الذكريات فيه كانت فى الصغر عندما قيل فيه إعلان الجمهورية فى ١٨ من الشهر، ومن ملامح الكبار وفرحهم أنه جرى إعلان الجمهورية، لم تعد هناك ملكية بعد اليوم، ذهبت أيام الملك وعائلته وأصوله من أيام محمد على. احتاج الأمر عقودا حتى تعود سيرة الملك فاروق مرة أخرى بشكل أكثر طيبة، ولكن أحدا لم يسأل عما إذا كان واجبا مراجعة الفكرة الجمهورية مرة أخرى.

لم يحدث فى مصر ما حدث فى فرنسا بعد الثورة الفرنسية حيث عادت أسرة البوربون، ومن بعدها أسرة نابليون، واحتاج الأمر ثورة أخرى لكى تستقر الجمهورية الأولى، وبعد قرن تقريبا عرفت فرنسا جمهورية خامسة هى التى معنا اليوم.

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وأصبحت فى الثامنة من العمر عندما جاءت الذكرى السابقة مواتية لذكرى خروج آخر جندى بريطانى من مصر فى عام ١٩٥٦، وانتهاء احتلال دام لسبعة عقود ونصف. لم يكن أحد يعرف أن المحتل سوف يعود مرة أخرى قبل نهاية العام فى صحبة فرنسا وإسرائيل، وأنه سوف يرحل مرة أخرى قبل أن ينتهى العام. صار عيد النصر عيدا سنويا لسنوات عدة بعدها صار عيدا لمدينة بورسعيد الباسلة.

دقات يونيو على الرؤوس جاءت مع الخامس من الشهر عام ١٩٦٧، ويومها كنا فى امتحان مادة «المجتمع العربى» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وبينما التركيز عاليا إذا بأصوات طلقات وانفجارات مدافع لم يخطئ أحد فى أنها بداية الحرب المنتظرة. غادرنا مقاعدنا رغم أوامر حازمة من الدكتور عبدالملك عودة، رحمه الله، بالاستمرار، ولم يكن مفهوما ماذا سوف نفعل تحديدا فى المعركة التى كان منتظرا أن تنتهى قبل أن يأتى العشاء. لم يحدث ذلك، وكشفت الأحداث عن واقع مروع، ولكن عندما أتى صوت الزعيم معلنا تحمله للمسؤولية «كاملة»، تجمع بعض من شباب الجامعة فى مدينة الباجور منوفية، وكان القرار بالذهاب إلى القاهرة مشيا على الأقدام، مطالبين الرئيس باستمرار المسيرة. لم تتيسر وسيلة نقل قبل أربعين كيلومترا أو بعد القناطر الخيرية بقليل، وعندما وصلنا ظهرا إلى القاهرة يوم العاشر من يونيو كان الرئيس قد عاد.

كانت القاهرة فى حالة احتشاد مليونى لم يعرفها تاريخ مصر من قبل، ولن تعرفها مرة أخرى حتى وفاة الزعيم، وبعدها لم يعط الشعب ثقته لأحد حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣. الرحلة ما بين ١٩٦٧ و٢٠١٣ كانت حافلة بجلد الذات والقليل من المراجعة لما حدث، خففت حربا الاستنزاف وأكتوبر ١٩٧٣ من الجرح، ولكن الندوب كانت غائرة ولا يشفيها إلا معرفة ما جرى. لم يكن كافيا مدارة الجرح بما كان من جروح لشعوب ودول أخرى، ولا أن المؤامرة كانت كبيرة وعاتية، أو أن العدوان كان مفاجئا. أو أنه قد جرى استرجاع الأرض كلها بعد الحرب بالتفاوض والمبادرة واغتيال زعيم آخر جاء بعد تفاوض وتحكيم. بقى طعم يونيو كله مرارة وحنظل، وفى أحيان كثيرة عار جيل.

دارت دورات يونيو كما تدور الشموس والأقمار، والنهار والليل، والسنوات والعقود والعهود حتى جاءت سنوات القلق التى بدأت مع «إسقاط النظام» فى يناير ٢٠١١، ووصل الحال إلى استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة، حدث ما لم يكن متخيلا فى أكثر الكوابيس جنونا. جاء ميلاد يونيو ٢٠١٣ مبكرا عندما بدأت حركة تمرد فى جمع التوقيعات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة فى إبريل من العام.

لم يكن صعبا استرجاع توكيلات المصريين لسعد زغلول ورفاقه للتفاوض مع الإنجليز للجلاء عن مصر، كان معروفا أن للمصريين طرائقهم التى يسيرون فيها ويتعلمون منها، ويختزنونها ويعودون إليها لكى تسبب مفاجأة فى ساعة لا يعرفها أحد. وفى ٢٨ إبريل، فيما أذكر، جرى اجتماع «دهشور» فى مقر قيادة الفرقة التاسعة حيث جاء جمع كبير من القوى الوطنية من جميع الاتجاهات، وفى العرض كانت الكتيبة ٦٥٤ مقذوفات موجهة مضادة للدبابات التى شاركت معها فى حرب أكتوبر فى وقفة زهية وعفية، وكأنها تتأهب لمعركة أخرى لا تقل عنفوانا عن معركة تحرير أرض مصر.

فى ٢٢ يونيو جرى فض نتيجة الاستفتاء وكانت ٢٢ مليونا توقيعا وتصويتا على ضرورة عقد انتخابات رئاسية جديدة، ومعها الدعوة للخروج فى الثلاثين من يونيو. كان الشعب قد مل الإخوان من ناحية، وبات مستنكرا لما يزمعون من فعل تغيير الهوية المصرية من ناحية أخرى، واكتشف ببصيرة كاملة أن الإخوان لا يوجد لديهم ما يقدمونه لمصر لا فى التنمية ولا فى المكانة أحيانا ثالثة. كانت دمدمات الإعصار عالية معلنة أن ثورة على الطريق، وكشف الإخوان عن نفسهم عندما قرروا يوم الجمعة ٢١ يونيو احتلال الميادين لعرض العضلات والتنظيم وقدرات العنف الكامنة.

يوم ٢٣ يونيو ٢٠١٣ كان يوما حاسما فى التاريخ المصرى عندما قررت القوات المسلحة المصرية أنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام إمكانية حدوث الهجوم الإخوانى على الشعب المصرى. فى صباح ذلك اليوم كنت أقوم بما أقوم به دائما، وهو الحديث عن مصر وأمنها القومى فى الندوة التثقيفية الخامسة للقوات المسلحة، ويومها كنت، كما ذكرت فيما بعد، أرى التاريخ يمشى على قدمين.

كانت المرة الثانية التى أستمع فيها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو يذيع قرار الجيش الوطنى الذى بدأ عملية تاريخية واسعة النطاق. كان الشعب والجيش بالفعل يدا واحدة، لكنه ليس فقط لقيام ثورة، أو الخلاص من حكم الإخوان الذى كان ربما أول مرة فى التاريخ يتم فيها الخلاص من قوة فاشية خلال عام واحد من حكمها. فيما بعد كثيرا ما شبهت فى محاضرات ومناظرات وصول الإخوان إلى الحكم بما فعله هتلر والنازيون عام ١٩٣٣، وفى الحالة الألمانية كانت النتيجة حربا عالمية، وتقسيم بلد عظيم، وتدمير بلدان كثيرة.

فى الحالة المصرية لم تكن الثورة فقط للتغيير فى السلطة، وإنما نقطة انطلاق جديدة لدولة عظيمة. كان فى الأمر نوع من شحن العزم نحو أن التغيير ليس فقط عملية لتبديل السلطة، وإنما فيها ما هو أكثر نحو الوصول إلى مكانة بين الدول المتقدمة. ثمانى سنوات مرت الآن على يونيو ٢٠١٣ ويظهر المشهد المصرى مختلفا تماما، وبينما كانت الجغرافيا المصرية تتغير بالخروج من النهر إلى البحر، فإن التاريخ المصرى بات متغيرا بكثير من العمل والعرق والدموع. لم يعد يونيو كما كان جرحا غائرا، وإنما أملا يتجدد كل يوم.

*نقلا عن المصري اليوم