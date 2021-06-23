ذات الأداة ولكن لأهداف مختلفة

كتب د. محمد الرميحي مقالا غاية في الأهمية والجرأة بعنوان "الاستثمار في الخوف" يتكلم عن كيفية توظيف إسرائيل لعنصر الخوف والإحساس بالظلم والغضب الذي يشترك فيه المجتمع الإسرائيلي كله بمختلف تنوعاته (المجتمع الإسرائيلي من أكثر المجتمعات تنوعا واختلافا عرقيا واثنيا وثقافيا وايديولوجيا)، ولكن نجح الإسرائيليون في توظيف الخوف الذي يجمعهم والإحساس بالظلم والغضب سواء من المجتمعات التي هاجروا منها أو جيرانهم الحاليين في بناء دولة قوية (مهما كان تصنيفنا وآراؤنا الشخصية عنها). وفي ذات الأسبوع كتب الأستاذ طارق الحميد ود. عبدالله بن بجاد مقالين لا يقلان أهمية عن توظيف بعض الجماعات ومنهم الإخوان المسلمون لأداة "الخوف" وإثارة "السخط" و"الغضب" في عمل حركي ممنهج خدمة لأجنداتهم المستترة خلف مطالب أو اعتراضات شعبية ينحرف خلفها المجتمع من دون إدراك أنها تخدم مصالح جماعات لا علاقة لهم فيها.

ولكن المفارقة أننا أمام نموذجين متشابهين في استخدام ذات الأداة ولكن واحدة استخدمتها لبناء دولة قوية والأخرى استخدمتها لهدم دولها، وهدم مؤسساتها، والتطاول على قوانينها وعلى كل إنجاز تحققه الدولة وعلى كل مخزون ثقافي مشترك يجعل الفرد ينتمي لوطن يفتخر ويعتز فيه وفي منجزاته.

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فالهدم ليس كالبناء، مثل ما يتم استخدام أي أداة للخير أو للشر، مثل السيارة التي تستخدم لنقل الناس أو لدعس المارة وقتلهم.

أشار طارق الحميد وكذلك بن بجاد لما كتبه "سيد قطب"، وهو أهم منظري الإخوان المسلمين في مقاله بتاريخ 30 سبتمبر 1946 قال فيه "لو وُكل إلي الأمر لأنشأت ضعف هذه المدارس التي تنشئها الدولة لأعلم فيها الشعب شيئا واحدا وهو السخط، لو وُكل إلي الأمر لأنشأت مدرسة للسخط على هذا الجيل من رجال السياسة… ومدرسة للسخط على أولئك الكتّاب والصحافيين الذين يقال عنهم إنهم قادة الرأي في البلاد… ومدرسة للسخط على أولئك الوزراء".

مدارس "للسخط" والغضب والكراهية!! ولم يقل مدارس للعلوم ولا مدارس للطب ولا للاقتصاد ولا مدارس تعلم أبناءنا كيف يساهمون في تقدم أوطانهم لينعم الجميع في أمن ورفاهية وعيش كريم! ولن أتطرق في هذه المساحة المحدودة لهذا المنهج المنحرف عن الشريعة الإسلامية السمحاء التي تدعو لاحترام الآخر والتعايش والبناء والعلم لا كما يطالب قطب بتوظيف السخط لإلغاء الآخر وبغض وكره من يختلف معهم بل وتربية أجيال كاملة على هذا الفكر الهدام المختل.

إنما لنا أن نتصور لو أن منظري المجتمع الإسرائيلي طالبوا بإنشاء مدارس "للسخط" كيف كان سيكون وضع إسرائيل اليوم، وبالمقابل لا حاجة أن نتصور هذا الأمر في الدول العربية لأننا نلمسه ونراه بأعيننا، فثقافة "السخط" و"الغضب" التي تهدم ولا تبني موجودة أينما نظرنا وبالذات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض كوسيلة "لتراكم" السخط والغضب الشعبي إلى أن يصبح إحساسا مدفونا يحرك المجتمع بالاتجاه الخاطئ في لحظة انفجار لا قدر الله.

ولذلك طوق النجاة بالنسبة لنا هو إدراكنا كمجتمع أننا من يحدد اتجاه ونتائج استخدام هذه الأدوات حتى وإن كان مصدرها وأهدافها يأتي من النخب، إلا أن الجموع هي من تحدد اتجاهها ونتائجها، فإما أن تتعامل معها بوعي وتوظفها للبناء أو تنقاد خلفها وتكون أداة لهدم أوطانها (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) خدمة لمصالح جماعات محددة همها الوصول للسلطة وإن كانت على خرابة ومهما كلفها من دماء الأبرياء.