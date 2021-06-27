بين الاحتجاج واللامبالاة: الفرنسيون يمعنون في الامتناع عن التّصويت

"إنذار ديموقراطي"، هكذا عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء الرقم المرتفع جدا للامتناع عن التصويت الذي سجل يوم الأحد الماضي في الجولة الأولى من الانتخابات الإقليمية. ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن 66.74% من الفرنسيين لم يصوتوا في ذلك اليوم. وإذ لم يقدم الرئيس الفرنسي تعليقاً على الهزيمة الانتخابية التي مُنيت بها الأغلبية الرئاسية التي يقودها، فإنه كان قلقاً إزاء العدد القليل من الفرنسيين الذين ذهبوا للتصويت، في إشارة الى ما يمكن أن تكون عليه الأمور خلال الاستحقاق الرئاسي العام القادم. ويبدو أن ماكرون قد أصر على التعبئة اللازمة لخدمات الدولة في توزيع الدعاية الانتخابية، في إشارة إلى الاختلالات في توزيع المنشورات على الأقاليم، وفقاً لما نقله المتحدث الرسمي باسم الإليزيه غابرييل أتال، إلا أنه لم يضع يده تماماً على الجرح الغائر الذي تعاني منه الديموقراطية التمثيلية الفرنسية منذ سنوات.



هذا الانهيار في نسب المتوجهين الى مكاتب الاقتراع يؤكد مرة أخرى فقدان قطاعات واسعة من الفرنسيين الثقة بالطبقة السياسية التقليدية، التي تتداول على السلطة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فقد بدا ذلك واضحاً عام 2017 عند صعود إيمانويل ماكرون الى السلطة بوصفه مرشحا من خارج الثنائية اليمينة اليسارية التي حكمت فرنسا طيلة عقود. لقد أصبح عدم الثقة السياسية عاملاً بنيوياً في حياتنا الديموقراطية. في كل عام، تسجل استطلاعات الرأي العديد من المؤشرات السلبية في هذا الاتجاه: تصور سلبي للشخصيات السياسية والشعور بأن السياسيين يعيشون في فراغ، وأنهم يتحدثون باستمرار ولكن عن أنفسهم وليس عن أولئك الذين يكافحون من أجل حياة جيدة في قاع السُلم الاجتماعي.



لقد أصبحت الشكوى من ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت طقساً يكاد يكون ثابتاً في أي انتخابات في فرنسا. ولكن لا تفسيرات كافية تحاول أن تفهم أفضل ما تترجمه هذه الظاهرة بعيداً عن الحسابات السياسية يميناً ويساراً. مع امتناع 66% عن التصويت في الاستحقاق الأخير للانتخابات الإقليمية، فإن المرشح الذي يحصل على 30% من الأصوات (وبالتالي غالباً ما يأتي في المقدمة) يجمع في الواقع ما يزيد قليلاً عن 9% من المسجلين. لذلك فهو ليس الخيار الأول لتسعة من كل عشرة مواطنين. لا حاجة لمزيد من البحث عن أسباب ضعف شرعية من يمثل الفرنسيين في المجالس الإقليمية. تقع الديموقراطية في دائرة مفرغة هائلة حيث لا يصوت المواطنون لأنهم يعتقدون أن المسؤولين المنتخبين لا يشبهونهم على أي حال. وبالطريقة نفسها التي يقتنعون بها بأن الرغبة في تغيير الأشياء لا جدوى منها، لأن لا شيء يمكن أن يتغير أبداً.



ولكن سيكون من الخطأ تفسير الامتناع عن التصويت على أنه ـ فقط ـ مظهر من مظاهر اللامبالاة. بل هو إلى جانب ذلك كله، علامة على علاقة مختلة بالنظام السياسي.



إن عدم الاهتمام بالتصويت في الانتخابات يسير بتوازٍ مع فكرة المصلحة الفردية في الاهتمام بالشؤون العامة. وهذا التوازي الذي لا يفضي إلى لقاء يعيد في القرن الحادي والعشرين نظرية بنيامين كونستانت حول "حرية القدماء وحرية العصر الحديث". يرى كونستانت أن قيمة الحرية متناقضة في اليونان القديمة، لأن السيادة في الشؤون العامة تتعايش مع العبودية في المجال الخاص، فالقدماء لم يكن لديهم أي فكرة عن الحقوق الفردية، فكانت الحرية بمعنى القدماء "تتألف من المشاركة النشطة والمستمرة في القوة الجماعية". في المقابل، تشكل الحرية في المجتمعات الحديثة حماية للمجال الخاص، يجب أن يكون النظام السياسي من خلالها نظام التمثيل، حيث كل شخص يصوت من أجل الدفاع عن مصالحه، فهذه المجتمعات لا تتحدث عن الإرادة العامة.



أما اليوم فيبدو أن ما بعد الحداثة تدشن علاقة جديدة بالشؤون العامة: فبينما يغرس الفرد السياسة في كل تفاصيل الحياة، فإنه يشبع بها كل تعابيره بالقوة، وفي الوقت نفسه، يدّعي عدم مشاركته في لعبة المؤسسات الديموقراطية. فقد كانت حرية القدماء هي المشاركة في السياسة، وحرية الحديث في عدم المشاركة فيها، وحرية ما بعد الحداثة في فرض أسلوبها في التعبير السياسي. الأولى تقوم على الوعي بالانتماء للمجتمع، والثانية على الإرادة الفردية للانفصال عنه، والثالثة على الفردانية التي ترغب في فرض نفسها على المجتمع. فالامتناع عن التصويت ليس فقط نتيجة لنظام سياسي هرم، بل هو علامة على حقبة جديدة من تعاطي الفرد مع النظام ومع قواعد اللعبة الديموقراطية برمتها، إنه تتويج لشكل من أشكال ممارسة الحرية على نحو غير مألوف.



بيد أن بصيص النور الوحيد الذي لاح من خلال هذا الاستحقاق الإقليمي في فرنسا هو الهزيمة التي مُني بها حزب الجبهة الوطنية – تنظيم اليمين الفرنسي المتطرف – فوفقاً لتقديرات مؤسسة إيفوب لاستطلاعات الرأي ، فإن 71% من ناخبي مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2017 ظلوا في منازلهم يوم الأحد الماضي. فيما توجه 61% من الفرنسيين الذين صوتوا لقائمة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في 2019 إلى الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات الإقليمية. وعلى عكس ما أعلنوا في استطلاعات الرأي، كان ناخبو حزب الجبهة الوطنية أقل تعبئة، مثل الناخبين الآخرين، بحسب تقديرات برنارد سانانيس، رئيس معهد إيلابي للأبحاث. وهذه النتائج تنسف الأسطورة القائلة بأن حظوظ اليمين المتطرف تزدهر في حالات الامتناع العام عن التصويب لأن ناخبيه ملتزمون وعقائديون، وتؤكد أن فرنسا تدخل عصراً جديداً من علاقة الفرد بالمؤسسات الديموقراطية ولعبتها الانتخابية يميناً ويساراً.

*نقلا عن النهار