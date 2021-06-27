لماذا يتعارك نوابنا باليد؟

لم يعد صادما أن نسمع ونرى اشتباكات باليد بين النواب في مجلس الأمة، أيا ما كانت الأسباب. شهدنا قبل أيام اشتباكات باليد بين نواب خلال جلسة إقرار الميزانيات، وفي الماضي شجار بالعقال والنعال بسبب قانون البلدية في مجلس 2016. وشهدنا «هوشات» كثيرة كما في هوشة الأفنيوز في 2010 و2014. ولا تقتصر الاشتباكات على المجلس، والمجمعات التجارية، ولكن تشمل البيت، والمدارس، ومواقف السيارات، والتجمعات العامة.

أنها ظاهرة تستحق أن نسأل: لماذا نلجأ إلى اليد في حسم خلافاتنا؟ وماذا يقول مد اليد عنّا كأفراد ومجتمع؟

هناك دراسات علمية متعددة حول الموضوع، ولكن دراسة حديثة استنتجت أن هناك علاقة عكسية بين التفهّم (empathy) وبين استخدام العنف. فكلما زادت درجة التفهّم قل الميل إلى استخدام اليد في حسم الخلافات، وكلما قلّ التفهم زاد الميل لاستخدام اليد. ولا يعني التفهّم الموافقة على وجهة نظر الطرف الآخر، ولكن القدرة على رؤية الموقف، كما يراه الطرف الآخر. كما وجدت الدراسة علاقة قوية بين الشعور الشخصي بالضيق أو الكرب (distress) وبين استخدام اليد، وذلك أن الشعور بالضيق، يقلل من قدرتنا على التفهّم. وأضافت أن النقص في الوعي وفهم المواقف والمشاعر يضعف من قدرتنا على التحكم بالغضب، ويطلق لأيدينا العنان في التعبير عن غضبنا. والمثير في الدراسة أن التفهّم ليس مهارة مكتسبة، ولكن ملكة عقلية، موجودة (أو غائبة) بنسب مختلفة. بعيدا عن الفلسفة الأكاديمية، ما الذي يمكن أن نعمله لمنع ما حدث في مجلس الأمة وغيره من الفضاءات من أن يتكرر؟ تربية ملكة التفهّم، وهو تحدٍّ صعب في وجود ثقافة شعبية تعتمد على سلوكيات التحريش، والتنمّر، والمزايدة، ومتخيّلات «البطولة والمرجلة». وتبدأ التربية بالوعي أن ما نقوم به الآن قد نندم عليه مستقبلاً، خاصة إذا وجدناه قد تحوّل إلى دستور للعمل السياسي والاجتماعي عند الأجيال القادمة.

مادة اعلانية

*نقلا عن القبس