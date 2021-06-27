الزميل الكاتب الكبير طارق الشناوى يميز فى أهل الفن بين طائفتين: واحدة تعيش عصرها، وعندما يأتى العصر التالى فإنها تنتقل إليه، وتنقل معها ذوقها ومفرداتها ومبادراتها الفردية، فلا استسلام هناك وإنما إبداع. والثانية تعتقد أنه نظرا لمجدها فى العصر الذى عاشت فيه، فعليه -«العصر»- أن يبقى معها باعتبارها تمثل «الزمن الجميل» الذى لا يمكن الاستغناء عنه. فى هذا التصنيف وقع «محمد منير» فى الجانب الأول؛ وعندما استمعت إلى أغنيته الجديدة «اللى باقى من صحابى» وجدتها تعبيرا نقيا عن التصنيف المشار إليه. ليس جديدا أن يغنى منير لأصحابه فى الحياة والممات، ولا أن يعود إلى ذكريات من نوع أو آخر، وهو فى كل الأحوال يقدم جديدًا فى الكثير من الشجن والعاطفة والبهجة فى أكثر الأحوال. لست ناقدا فنيا بالطبع، ولكن الأغنية أخذتنا إلى العصر الجديد فى كلماتها، فأظنه سوف يسجل فى التاريخ أن منير أدخل إلى قاموس أغانى العربية كلمة «شات» الذائعة فى عالم المنصات الرقمية من الفيسبوك وغيره، والتى يتبادل فيها الناس ما يسمونه التواصل الاجتماعى، الذى كثيرًا ما يكون معبرًا عن حالات نفسية وعاطفية وعلمية واقتصادية، وهكذا أمور حياة. الأمر فيه أحيانا بعض من المعاكسة والمشاكسة، تأخذ الجرأة من الحياة العادية وتضعها فى متن الأغنية. «اللى باقى من صحابى كلمتين حلوين وشات...إيه يا بارد.. إيه يا جامد، وش ضحكة بغمازات؛ اللى باقى من صحابى هما حبة ذكريات.. حد سايب.. حد خايب.. حد لسه بتاع بنات». السرور والجرأة ليسا جديدين على «الملك»، فهو الذى سكنت فى قلبه مساكن شعبية، بقدر من نظر بنبل لبلاد طيبة، ولكنه هنا يخلط الفرحة بالشجن، فما بقى من صحابه فى سجل الذكريات «ضحكة عالية.. دمعة غالية.. كام مكالمة وإفيهات». لم يبق للعائش فى الحقيقة إلا «علبة مليانة بحاجات: صورة ناقصة.. فيديو رقصة.. لعبة م العصر اللى فات».

من منا ليس لديه هذه الحالة من الأحاسيس النبيلة وهى تنظر من نوافذ الملفات والعلب والأدراج القديمة، كثير من اللحظات الطاغية لأيام سبقت وأخرى لحقت، وحزمة من أسف على الذى مضى ولم نفعله، وما فعلناه ومرت عليه سنوات طويلة. ولكن هنا تحديدا يدخل منير إلى ديالوج مع الزمن تقول به المجموعة، وتبدو من أغانى المهرجانات ولكنها باللغة العصرية، فى الشكل يوجد السرعة فى الإيقاع الذى لا ينتظر أحدا، وفى الكلمات أسف على ما راح، ولا بأس فقر الأيام الأولى: «وعد بِينَّا ومكتملش.. حد حب كتم ماقالش، قهوة باردة.. وأحلى وردة، كرسى فاضى بسنادات (كرسى الذين ذهبوا ولم يعودوا)، سهرة حلوة جابت بياتة، لعب كورة بدون شماتة، بنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات». الأغنية تترك منير والمهرجان وتنساب داخل المستمع لكى تجلب ذكريات تصحبها ابتسامة على ما جرى، وكان ذات يوم فى أيام الصبا وما جاء بعدها. فالتاريخ لا يبدو دائما حزينا.

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كان لى الحظ فى مقابلة منير عدة مرات، كانت الأولى خلال الثمانينيات من القرن الماضى على الطائرة المتجهة إلى فرانكفورت، وكان لدينا ثلاث ساعات من الحديث، ومنها عرفت باطلاعه على الموسيقى الغربية، وأنه فى الحقيقة ذاهب لشكل ما من الإنتاج الموسيقى، ومرة أخرى خلال التسعينيات عندما حملتنا الطائرة أيضا بين نيويورك والقاهرة وأجلسنا الحظ مرة أخرى فى الجوار، وبعد أن أخذنا جرعة من الحوار الطويل حول فيلم «المصير» إخراج يوسف شاهين، تركنى فى درجة رجال الأعمال وذهب إلى الدرجة السياحية ليقابل جمهوره. ما حدث أن فيلم «المصير» لم يتعدَّ جمهوره النخبة، أما الأغنية التى نقول إن الأمانى لا ىتزال ممكنة، فقد وصلت إلى شعوب وأزمنة كثيرة. بعد أن عدنا إلى القاهرة زارنى فى مكتبى فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لكى يهدينى البحث عن «الموسيقى النوبية» الذى ألقاه فى واشنطن خلال رحلته الأخيرة. بعد ذلك جاءت فرصة عشاء لدى صديق مشترك، وأخرى فى فرح ابن صديق مشترك آخر؛ ولكن موسيقاه ظلت دائما رفيقة جيل كامل، وجدنا فيه أنفسنا مع عصر آخر، وجيل جديد له أدواته وكلماته وزمنه الذهبى بكل أفراحه وأحزانه. منير انتقل فى العصر الجديد بسهولة ويسر وتجديد وانطلاق، والأهم من كل ذلك فرحه؛ وعندما وجدته مغنيا فى الموكب الذهبى للمومياوات المصرية، كان الصوت الشجى عن مصر جزءا من ملحمة كبيرة للتغيير التى امتلكت أدواته، ولم تتكبر عليه، ولا خافت منه، ولا حزنت عليه.. فقط، تفاعلت معه بصدق وشجاعة.

*نقلا عن المصري اليوم