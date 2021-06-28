معنى السلام

يمكن للزعماء والشخصيات العامة أن يطلقوا بعض التصريحات والكلمات لتطييب خواطر الجماهير وتهدئة بعض المخاوف، دون اهتمام حقيقى بأن تتحول تلك الكلمات إلى أفعال على أرض الواقع، بالمعنى الدارج كلمات للاستهلاك المحلى أو حتى الدولى.. من ذلك قول الرئيس الأمريكى باراك أوباما فور انتخابه رئيسا فى نوفمبر سنة ٢٠٠٨ إنه سوف يقوم بإغلاق معتقل «جوانتانامو» نهائيا خلال الشهور الستة الأولى من رئاسته، ولم يغلق جوانتانامو إلى يومنا هذا، وكذلك قوله إنه لن تنتهى رئاسته الأولى دون إتمام حل الدولتين فى الصراع العربى- الإسرائيلى، بما يعنى عمليًا إقامة دولة فلسطينية، وهو ما لم يتحقق خلال رئاسته التى دامت دورتين، ولا تحقق حتى اليوم.

ترى هل كانت كلمات الرئيس جمال عبدالناصر فى بيان٣٠ مارس عن عدم استبعاد الحل السلمى لاستعادة الأرض المحتلة من هذا النوع.. كلمات أطلقها كسبًا للوقت، حتى يكمل استعداداته للمعركة، كما ذهب بعض المحللين والمفسرين؟.

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الواقع، أن من يراجع أقوال الرجل فى كثير من لقاءاته ومباحثاته، مع القادة السوفيت تحديدًا، يدرك التطابق التام فى هذا الجانب بين ما قاله علنًا للشعب المصرى وما ورد فى لقاءاته الخاصة.

الأمر المؤكد أن هزيمة يونيو كانت الأقسى فى حياته. صحيح أنه تم وقف إطلاق النار فى الثامن من يونيو، ولكن كانت الدولة فعليًا بلا جيش، ولما بدأت عملية إعادة بناء القوات المسلحة، صمم عبدالحكيم عامر على مناوشة الرئيس وجرّ بقايا القوات إلى صراع سلطة، وكأن خراب مالطة لم يكن كافيًا. وطبقا لحديث عبدالناصر مع السفير السوفيتى، فإن عددا من الضباط الشبان، من سلاح الطيران تحديدا، جاءوا إلى بيته وأبلغوه بكل ما يخطط له رجال عامر، عبدالناصر كان مشغولًا بأمر آخر، كان قلقا من أن إسرائيل يمكن فى أى لحظة أن تستغل عدم وجود سلاح الجو المصرى وتعبر قواتها القناة نحو الغرب، وهذا ما دفعه إلى أن يطلب من السوفيت إرسال طواقم دفاع جوى كاملة بمعداتها وأفرادها للدفاع عنا.

القادة السوفيت فهموها على أن ناصر يدفعهم للدخول كطرف مباشر فى المعركة، وفى هذه الحالة لن تكون معركتهم مع إسرائيل، إسرائيل ليست عدوًا ولا خصمًا لهم، ستكون معركة مع الولايات المتحدة. كان اقتناع ناصر أن الأسطول السادس الأمريكى كان طرفًا فى معركة الأيام الستة، زود إسرائيل بالمعلومات عن القوات المصرية، لذا لم تكن لديه غضاضة فى ظهور السوفيت بشكل مباشر فى ميدان القتال، ولعله أرادها معركة دولية، كان القادة السوفيت يخففون اندفاعه فى هذا الجانب، رفض السوفيت مطلب عبدالناصر، لم يكن لديهم استعداد للتصعيد مع الولايات المتحدة، واكتفوا بتعويضنا من الطائرات والأسلحة، وإرسال خبراء عسكريين للتدريب وإعادة التنظيم. وهنا ظهرت فكرة الحل السياسى أو السلمى.

آفى شلايم، أحد أبرز المؤرخين الجدد فى إسرائيل، يذهب إلى أن عبدالناصر بعد ٦٧ بدا أميل إلى أن المشكلة لن تحل نهائيا بالطرق الحربية، وآخرون غيره يذهبون إلى نفس الاستنتاج.

ومن حسن الحظ أن لدينا العديد من المصادر عن تلك الأيام، مذكرات عدد من كبار المسؤولين مثل محمود رياض وزير الخارجية، الذى كان لديه شك كبير فى نوايا السوفيت تجاه عبدالناصر ومصر، وهناك مذكرات د. مراد غالب سفيرنا فى موسكو، وزير الخارجية فيما بعد، بالإضافة إلى ذكريات الفريق فوزى، ومذكرات الفريق أول محمد أحمد صادق، الأخير كان قائدًا للمخابرات الحربية أيام ٦٧ ثم رئيسًا للأركان بعد استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض، ثم خلف الفريق فوزى وزيرًا للحربية بعد أزمة مايو ٧١، ولم يكن مستريحا لعلاقاتنا بالسوفيت أيضا.

روسيًّا، أمامنا كتاب المستشرق الروسى فلاديمير بيلياكوف «ناصر وبريجنيف»، الذى يعتمد فيه كاملا على وثائق الأرشيف الروسى، ونشر عددا منها، مثل بيان بريجنيف يوم ٩ يونيو أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى، والذى يلخص فيه الأزمة والحرب بين إسرائيل والعرب بدقة شديدة، فضلًا عن مجموعة أخرى من الوثائق، بينها محاضر الجلسات بين عبدالناصر والقادة السوفيت سنة ٦٨ وسنة ١٩٧٠، صدرت ترجمته العربية مؤخرا عن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم.

وكذلك كتاب المؤرخ المدقق د.فطين أحمد فريد عن العلاقات المصرية السوفيتية، ثم كتاب د.سامى عمارة «القاهرة- موسكو»، الذى اعتمد بالكامل على رسائل وتقارير السفير السوفيتى بالقاهرة، ولقاءاته المتكررة مع عبدالناصر أيام أزمة مايو ٦٧ وما بعدها، رغم أن الكاتب ركز جهده على تبرئة الاتحاد السوفيتى من اتهام أطراف مصرية وعربية ودولية بأنه تعمد توريط مصر فى الحرب بنقل معلومة الحشود الإسرائيلية على حدود سوريا، وهو ما نفاه قادة الجيش السورى للفريق فوزى.. وكان رأى المخابرات الحربية وفقا لقائدها اللواء محمد أحمد صادق أنه لم تكن هناك حشود على حدود سوريا. وهناك مذكرات بريماكوف، ولدينا كتاب قديم للأستاذ هيكل فى هذا الموضوع «أبو الهول والقومسير» عن العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتى.

من البداية، كان القادة السوفيت يرفضون فكرة تدمير إسرائيل وإزالتها من الوجود.. وللتاريخ لم يكن عبدالناصر يقول ذلك، كان يقول به للروس قادة سوريا والجزائر، واحتفظوا بهذا الخلاف مع العرب. بعد ٦٧، تركز حديث السوريين مع السوفيت على ضرورة الانتقام للهزيمة وليس تحرير الأرض، بعكس الزعيم المصرى الذى كان كل همّه «إزالة آثار العدوان» وعودة إسرائيل إلى مواقع الرابع من يونيو، كان عبدالناصر يرى أن تزايد الهجمات من القوات المصرية فى سيناء يمكن أن يزعج الإسرائيليين، خاصة إذا تكبدوا خسائر بشرية، وبشكل متكرر، وهذا قد يدفعهم فى النهاية إلى ترك سيناء، ولكن لا بديل عن الاستعداد لمعركة كبرى... «إن ذلك هو ما يناسبنا أكثر، لكننا يجب أن نكون على استعداد لطردهم بالقوة، إذا استدعت الضرورة ذلك». حدث هذا السيناريو، أى تزايد الهجمات على القوات بما يؤدى إلى فرارها فعلا بعد سنوات فى جنوب لبنان وفى غزة.. لنتذكر أن خط بارليف بنى بعد ذلك، للحد من تلك الهجمات التى كانت تقوم بها مجموعات من المقاتلين المصريين، وإلى جوار ذلك لم يستبعد ناصر فكرة الحل السلمى، وأبلغ القادة السوفيت بذلك، ولكن«دون اتصال مباشر مع إسرائيل»، أى يتم ذلك عبر الأطراف الدولية، ومن خلال الأمم المتحدة، وكذلك أن يجرى وضع القضية الفلسطينية فى إطار الحل.

كان الاتحاد السوفيتى المورّد الوحيد للسلاح والعتاد، وإذا بنى عبدالناصر خططه على السلام باعتباره الحل الوحيد، فهذا معناه ألا يطلب منهم سلاحا إلا عند الحدود الدُّنيا، وهم فى المقابل قوة عظمى وافقت على قرار التقسيم سنة ٤٧، ثم اعترفوا بقيام إسرائيل من اللحظة الأولى وساندوا حقها فى الوجود، ومن ثَمَّ فالإصرار على حرب بلا نهاية مع إسرائيل لن يؤخذ بجدية منهم، وهو كان مدركا ذلك.

تكشف كلمات عبدالناصر للسوفيت ضجره الشديد من القيادة السورية، كانوا قد رفضوا قرار وقف إطلاق النار يوم ٨ يونيو ٦٧، وأطلقوا شعارات رنانة ورفضوا فكرة الحل السلمى، سواء حين طرحها عبدالناصر فى بيان ٣٠ مارس، وقبلها فى مباحثاتهم مع القادة السوفيت، وانتقدوا مصر لأنها قبلت التباحث فى إطار اجتماعات الأمم المتحدة مع أطراف أمريكية.

من اللافت أن السوفيت أبلغوا ناصر بمعلومات وردتهم من المخابرات الرومانية، نقلا عن مصادر مخابراتية أمريكية مفادها أنهم رصدوا محاولة داخل مصر للإطاحة به، وقالوا إنه لا يمكنهم نفى المعلومة ولا تأكيدها، هم يبلغونه من باب الصداقة، فيرفض ذلك ويشكك فى المعلومة. والحكاية أن هناك أربعة ضباط شرطة اتصل بهم شخص أمريكى بالإسكندرية لتحريضهم، فسارع أحدهم بإبلاغ الجهات الرسمية، وانتهى الأمر.. فهو كان مشغولًا بإزالة آثار العدوان، وأبلغ السوفيت بأن ذلك هو ما يشغل المصريين جميعًا.

*نقلاً عن "المصري اليوم"