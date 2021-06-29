رواج العملات المشفرة وجرائمها

أسس الأخوان أمير ورئيس كاجي، في جوهانسبرغ منصة للمضاربة في العملات المشفرة، مثل البتكوين.

اختفى الأخوان عن الأنظار فجأة، وتبخرت معهما 3.6 مليارات دولار من أموال المستثمرين.

بالرغم من أن الشكوك في تصرفاتهما ظهرت في أبريل الماضي، فإن محامي المستثمرين لم يبلغ السلطات خوفاً من أن يؤثر ذلك في سرعة استرداد الأموال المسروقة، خاصة ان حكومة جنوب أفريقيا لا تعترف بالعملات المشفرة، واختفاؤها ليس جريمة بنص واضح.

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كما اختفى مبلغ 200 مليون دولار كندي من حقوق المستثمرين، وضعت في عملات مشفرة، بوفاة مؤسسها بالكورونا في الهند، ورحلت معه الشيفرة!

وبيّن تقرير في أبريل 2021 أن أكبر 80 سرقة إلكترونية في العقد الماضي أسفرت عن خسائر جماعية بلغت 2.5 مليار دولار، وكنت شخصياً ضحية إحداها. فقد تعرضت سجلات شركة أديرها لقرصنة نتج عنها تجميد كامل حسابات الشركة، ومنع الدخول إليها، مما أوقف كل خطوط البيع، وأوقعنا في ورطة خطيرة لم تنفرج إلا بعد ساعتين عنما اتصل «مجهول»، عن طريق الإيميل، طالباً فدية مقابل رفع الحجز!

وافقنا على طلبه فوراً آملين الوصول لمعلومات تساعد في القبض عليه، ولكنه كان ذكياً، حيث طلب منا تحويل الفدية بعملة مشفرة لحسابه، وهذا ما تم فوراً، لحاجتنا لرفع الحجز بسبب ضغط العمل، وشبه استحالة تأخير طلبات العملاء.

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كما تعرّضت قبل شهرين تقريباً أكبر شركة لحوم في العالم لعملية مماثلة، واضطرت، بناء على نصيحة محاميها، لدفع فدية لرفع القيود عن سجلاتها، لتجنب توقف تسليم الطلبات حول العالم.

كما تعرضت شركة JBS البرازيلية العالمية قبل شهر لهجوم سيبراني على سجلاتها وتعطيل كامل أعمالها، مما اضطرها لدفع فدية كبيرة لحماية عملاء لشركة من مخاطر كبيرة.

كما تعرضت شركة كولونيال بايبلاين، المشغل لأكبر خط أنابيب للوقود في أميركا، لابتزاز، مما اضطرها لدفع 75 بيتكوين لمجموعة من القراصنة الروس، واستطاعت السلطات تالياً استرداد شيء من الفدية.

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يعلم هؤلاء القراصنة جيداً أن بإمكانهم، عن طريق مثل هذه العمليات، وطلب الفدية في صورة عملة مشفرة، تحقيق ثروة كبيرة بطرق يصعب كشفها. كما أن بإمكانهم استخدام هذه العملات في شراء مختلف احتياجاتهم، وهذا مصدر الخطر الأكبر الذي تشكله هذه العملات، حيث بإمكان المجرمين الإفلات غالباً من العقاب، ولهذا ستبقى هذه العملات المشفرة ذات جاذبية، خاصة للخارجين عن القانون. حيث يمكن نقل كميات كبيرة منها من حساب لآخر، والاحتفاظ بها في شكل إلكتروني، والتصرف بها وقت الحاجة، ولا يمكن الوصول لأصحابها فعناوينهم الحقيقية محجوبة وأسماؤهم مجهولة.

ووفقًا لأحدث التقديرات، فقد حصدت مخططات سرقة البرامج وطلب فدية مقابل إعادتها إلى ما يقرب الـ370 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2020، بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم مرات في السنة الحالية.

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لم يجد النائب حمد المطر، أو غيره، باباً للهجوم عليّ غير وصفي بالطائفي، بالرغم من كل عيوبي. وبالتالي، لن أمنحه شرف الرد!

*نقلاً عن "القبس"