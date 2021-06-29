مع د. علي الزميع.. في تحركاته عن السنة والشيعة

من ضمن الكتب الجادة التي أضافت للمحتوى الفكري الكويتي ما تطوع لتأليفه الدكتور علي الزميع عن الحركات الإسلامية الشيعية والسنية في الكويت، قرأت الكتاب بجزأيه، وأشيد بالمحتوى الجاد الذي قدمه المؤلف للحياة السياسية والفكرية والتاريخية الكويتية، فالكتاب يتميز بالحيوية في سرد التفاصيل، والموضوعية في التسجيل، والسلاسة في التعبير، فنحيي المؤلف ونثني على انكفائه لانجاز شيء تحتاج له الكويت ويضيف في تقديم واقعها الاجتماعي والسياسي، ويبرز حقائق ويوقظ أحاسيس تمس جميع أبناء المجتمع.

كنا طلبة في المدرسة المباركية في آخر الأربعينيات، كان معنا في الفصل أصدقاء من عائلات شيعية من تجار الخام والملابس المنغمسين جداً في تجارة الاستيراد والتصدير، مع الابتعاد عن قضايا السياسة والاكتفاء بملف الشراء والبيع، مع مراعاة خطوط التحرك، فلا يخرج هؤلاء التجار عن طريق الدكان ولا يضيف إلى المسار إلى المنزل، وربما تواصلوا مع أقاربهم لكنهم سكان بقعة صغيرة من الكويت، كما كان لنا جيران من شيعة الحي البسطاء الذين يتواصلون معنا في الشارع وفي زيارات المنازل ضمن تواجد شباب الحي.

كانت حياة هذه الأسرة التجارية محصورة في البيت والدكان، تتميز بالهدوء وتلتزم خطوط تحركات محددة، فنادراً ما تعبر إلى الفضاء السني، بينما يشارك أبناؤها الطلبة في أنشطة المدارس والنوادي ويختلطون بجميع أطياف المجتمع.

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أولى ملاحظاتي على الكتابين أن خلط الحركات الاسلامية الشيعية والسنية في إصدار واحد خلق تداخلات بين شؤون الطائفتين وخلطاً في قضايا مهمة، فنقرأ وصفاً عن حالة الاخوان المسلمين ودورهم في الكويت، ثم تأتي الإشارة إلى حالة المهري وابنه أحمد وأزمته مع حكومة الكويت.

كان بالامكان الفصل بينهما ووضع كتاب محصور حول الحراك السياسي السني، وكتاب آخر منفصل عن الحالة داخل الطائفة الشيعية لإبعاد الارتباك في متابعة القارئ لمضمون الكتاب، حيث يتنقل بين فضاءين منفصلين.

كما كان لنا أصدقاء بين الشيعة الكويتيين على درجة عالية من النضج السياسي والانغماس في الحراك السياسي الكويتي السني في المشاركة في الأنشطة المستمدة من قناعة بالفكر العربي السياسي البعيد عن الطرح الطائفي والمتبني للفلسفات العروبية القومية، في تعبير وطني جاد يلتف حول معاني الأمة وطموحات العروبة ولا يعبأ بالهموم الطائفية.

كنا نصادق أبناء تجار القماش الشيعة كأصدقاء في المدرسة وكانت حياتهم منحصرة في الدراسة، والبعد عن الأذى، والالتزام بالسكينة وبأصول الصداقات، وكان هناك فريق آخر من الشيعة الحساوية، وهم يخالطون الجميع وحياتهم منفتحة، ويتواصلون مع كل الأطياف في الحياة، كطلبة وكرجال عمل وفي الأنشطة الاجتماعية، ولم يكن لهم تعصب مذهبي أو تجمعي مغلق، كما كنا في منطقة مجاورة لفريج «البحارنة»، حيث يتواجد القلاليف وهم صناع السفن ويتداخلون في معيشتهم مع تجار الكويت ومع رجال البحر فيها، وفي كل سفينة كبيرة يتواجد قلاف لمعالجة تسربات مياه البحر، أو انكسار في البنية الخشبية للسفينة.

والكويتيون البحارنة منفتحون وبسطاء وأهازيجهم شعبية طبيعية، لم يعرفوا التطرف المذهبي وليس لهم تواجد في المناوشات السياسية ولا يستطعمون الصراعات الطائفية.

هذه اللائحة الثلاثية هي صورة الشيعة في الكويت، قبل استقلال الكويت، وهم الذين تداخلنا معهم، في المدرسة وفي الفريج وفي براحة القلاليف ومنطقة المطبة.

يسجل د. علي الزميع أن الطائفة الشيعية الكويتية استفادت من ثلاث وقائع، الأولى حرية إنشاء الحسينية من دون الحاجة إلى ترخيص من الدولة، ويعزو ذلك إلى ندرة الطلبات للحسينيات على عكس المساجد التي تحتاج إلى رخصة، والواقعة الثانية هي استقلال الكويت وإعلان الدستور وانخراط الطائفة في الحياة السياسية الكويتية، والثالثة هي قيام الثورة الإيرانية بمظاهرها الثورية وطموحاتها الطائفية ومأموريتها التاريخية.

ولا شك بأن الحياة النيابية هي أبرز المحاور التي أثرت في حياة الشيعة وفي حياة الكويت أيضاً، فلا مفر من التحاق الشيعة بالمركبة البرلمانية التي تشكل تحولاً جوهرياً في مسار الطائفة الشيعية وفي مصيرها، فتحت القبة البرلمانية ينشط ويتحرك الوجود الشيعي ومن داخلها يغرد صوت الطائفة، ومن لسانها تخرج الأماني، ومن حنجرتها تطلع لائحة الضرورات، ومن محاميها تطرح المقترحات، ومن تلك الوقفة يتفاعل أبناء الطائفة في تصوراتهم لمستقبلهم، وعبر ميكروفونات القاعة يتغنى البرلمانيون الشيعة بوطنيتهم وبصدق وفائهم لحقائق الوطن.

ومن هناك تأتي ترجمة المواقف الجماعية لأبناء الطائفة، في غيرتهم على الوطن وتضحياتهم لسلامته.

كان الانصهار الشيعي في الحياة السياسية إسهاماً غير مسبوق في وحدة الكلمة وفي طغيان الولاء وفي صياغة الاستجابة لنداء الوطن والاندفاع لصون ترابه، فقد تنوعت المسؤوليات التي تحملتها الطائفة في سجلها الوطني، فمنهم التجار ومنهم البناؤون ومنهم القلاليف الذين بنوا الأسطول البحري الكويتي، الذي لا يُنافس في هندسته وفي عطائه وتراثه.

وليس مهماً عدد النواب من تلك الطائفة، وإنما جدية المشاركة والإيمان بها والتفاعل مع حصادها.

وهناك حقيقة لا أستطيع إغفالها تتعلق بدور ممثلي الطائفة في الاندماج مع الدستور والتناغم مع شروطه واحترام بنوده والالتزام بفصل السلطات وتقدير المقام العالي للقيادة، وهذه العناصر علامة مؤثرة في سلامة الحياة البرلمانية وتشكل الضرورات لاستقرار الدولة والحفاظ على أمنها وصون سيادتها.

ويتحدث د. علي الزميع عن دور الثورة الإيرانية في تسخين الحياة الطائفية من عدة زوايا، خاصة دورها في تواصل رجال الدين الإيرانيين مع شيعة الكويت عبر زيارات متواصلة وإقامات مؤمنة تمكنهم من حمل المسؤولية الدينية في التوضيح والتثقيف، ويعزو ذلك النشاط إلى دور جميعة الثقافة الشيعية، لا سيما بعد استقطابها للشباب واستقرار محمد الشيرازي في الكويت الذي اعتبره المؤلف رمزاً وقائداً لتوجه شيعي كويتي جديد، ومن تلك الأحداث برزت المدرسة الشيرازية التي تبنت موجات من الحراك العقائدي الشيعي من دون اهتمام للكيان السني الذي يمثل الأغلبية في المجتمع كما يذكر المؤلف.

والحقيقة أن العلماء الذين قدموا من إيران لم يستوعبوا جيداً الحقائق المتينة التي تربط بين أبناء الطائفة وواقع الكويت، كدولة وكيان، فلم يتفهموا عمق الالتصاق وأصالة الجذور التي رسمت مصيرهم الدائم مع التربة الكويتية، ولذلك لم يحقق الشيرازي ما كان يتمناه من حصاد.

وكانت أولويات هؤلاء الزوار شحن الطائفة بالهيام التراثي الشيعي بينما كانت رغبة أبناء الطائفة هي استيعاب الفائدة من الزوار دون الاقتراب من أي شيء يمس علاقتهم بالوطن وبمعانيه أو التلويح بما يسيء لسكينته.

كما كان حرص هؤلاء الأبناء الأكبر هو حصر الاستفادة في الجوانب الدينية.

لم يتأثر أبناء الطائفة وبشكل عام بالتوجهات السياسية للثورة الإيرانية، ولم تأخذ رسالة الزعامة الإيرانية مكاناً بارزاً في اللوحة السياسية للطائفة، فمثل الآخرين من الطوائف الكويتية الأخرى، سلامة الكويت واستقرارها وسيادتها تمثل الصف الأول، فالأغلبية الطاغية ليست معنية بالالتحاق بصفوف المستضعفين الذين تريدهم ثورة إيران وقوداً لشعارتها.

ويسجل المؤلف د. علي الزميع، بأن العلاقة بين الحراك القومي الكويتي العروبي، وبين قيادات الطائفة الشيعية لم تتسم بالتفاهم ولم يتولد التعاون المأمول لأن الضبابية الفكرية حول مفاهيم العروبة أفرزت تفسيرات سلبية من قبل القوميين تجاه انتماءات الآخرين، فالمقاييس لدى ذلك التجمع العروبي هو مرآة لمناهج مدرسة القوميين العرب التي كانت صاخبة في أجواء بيروت وفي الجامعة الأميركية، لذلك كان الشباب الشيعي المؤثر لا يتناغم مع أطروحات القوميين، وأعتقد أن رسالة المؤلف في هذين الجزأين حول الحركات الاسلامية السنية والشيعية تجسدت في دعوته لضرورات التجديد، لا سيما في المسار الفكري والفقهي سنياً وشيعياً، وجاءت بشكل دعوة للتأمل والتفكير والتناغم مع حقائق العصر، وهذه إشارة نقدية من المؤلف فيها دعوة للاستنارة والتجديد.

وضعت رسالة د. علي الزميع في حتمية التجديد على أكتاف الجيل المتطلع إلى التوافق مع أحكام التطور من الطائفتين ومن الآخرين في المجتمع الكويتي، ومع النهاية نسجل تقديرا خاصا للدكتور علي الزميع الذي عبر إلى منطقة حيوية وحساسة تمس جميع شرائح المجتمع وقدم حولها جزأين مهمين غير مسبوقين وضعهما أمام الكويتيين ولغيرهم، وسيبقى نتاجه وثيقة مهمة حول قضايا وطنية مصيرية.

*نقلاً عن "القبس"