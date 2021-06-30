القمة الثلاثية

استضافت بغداد قمة ثلاثية ضمت قادة دول عربية ثلاث، هى مصر والعراق والأردن، فى مسعى لبناء تجمع عربى قائم على التفاهم السياسى والاقتصادى، ويعمل على تقديم نموذج مختلف لخبرات سابقة شهدتها دول المنطقة والشرق الأوسط.

أهمية هذه القمة أنها تحاول أن تخلق شراكات بين دول لا توجد تفاوتات كبيرة فى مستويات دخولها حتى نقول إن هذا النموذج قائم على هبات أو مساعدات تقدمها دولة أو دول ثرية لأخرى فقيرة، أو قائم على هيمنة دولة كبرى على أخرى أضعف عبر أذرع وميليشيات تحاصرها بها، فعلى العكس من كل ذلك فإن هذا التجمع يقوم على المصالح المتبادلة والاستفادة المشتركة سواء عن طريق بناء المدينة الصناعية التى ستستفيد منها الدول الثلاث أو مشروعات الربط الكهربائى والاستثمار المشترك الذى يعود بالنفع على الجميع.

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والمؤكد أن العراق الذى استضاف القمة، والعائد بقوة إلى محيطة العربى، حقق نجاحات فى الداخل على يد رئيس حكومته الجديد، مصطفى الكاظمى، الذى بدا مميزًا ومختلفًا عن نظرائه السابقين، لعدة أسباب، أهمها أنه مزج بين الخبرة الأمنية العسكرية والخبرة المدنية والسياسية، فهو رجل فى الأصل غير عسكرى، ولكنه تدرج فى سلم جهاز المخابرات حتى وصل إلى قمته بما يعنى أنه يعرف قيم الانضباط التى تعرفها المؤسسة العسكرية، وفى نفس الوقت رجل سياسى حتى لو رفض أداء الأحزاب.

لقد بدا «الكاظمى» وكأنه فى مواجهة مع واقع حزبى مأزوم وملفوظ من قطاع من الشعب، خاصة قوى الحراك، وأيضًا مع ضعف مؤسسات الدولة واختراقها جزئيًا من الخارج، ومع ذلك فقد نجح الرجل فى أن يأخذ ميزات الاثنين: مهارة السياسى وحنكته، وانضباط رجل الدولة وصرامته.

أهمية تجربة رئيس الوزراء العراقى أنه جاء فى ظل واقع شعبى رافض للأحزاب والعملية السياسية، ومع ذلك لم يقتل السياسة أو يجرمها رغم اتهامها بالفساد والطائفية ورفض تيار واسع من الناس لها، إنما سعى إلى طرح مشروعه المستقل على الناس بسياسات جديدة تُعيد بناء مؤسسات الدولة العراقية ودولة القانون فى الداخل، وتعمل على خروج العراق من نفوذ إيران دون أن تُعاديها، وتعمق من عودته إلى محيطه العربى فى الخارج.

يقينًا هذا التجمع ليس جزءًا من سياسة المحاور، ولا يقوم على استهداف إيران أو تركيا، إنما هو قادر على أن يقدم نموذجًا أو خبرة فى التكامل الاقتصادى والسياسى قائمة على الشراكة والاعتماد المتبادل والعلاقات الندية بين الدول، بديلًا لخبرات أخرى قامت تجاربها على الهيمنة والتدخل فى شؤون الآخرين.

النجاح لن يكون بالشعارات، إنما بتقديم «نموذج نجاح»، والواقع يقول إن الدول الثلاث فى ظل ظروفها الحالية، ورغم التحديات الكبيرة التى تواجهها، قادرة على تقديم خبرة نجاح، خاصة على المستويين الاقتصادى والأمنى وسياسات دحر الإرهاب.

* نقلا عن "المصري اليوم"