الحر والحرارة والاحتباس الحرارى

إذا كانت «الكورونا» ذهبت، أو فى طريقها إلى الذهاب، أو حتى باقية وفق «معتاد جديد»، وهو ما يعنى تكيف الإنسان مع «الجائحة»؛ فإن المواجهة الجديدة تجلت فى حالة من القيظ الشديد الذى يأتى أحيانا فى لفحة مروعة. كنت فى داخل اجتماع لجنة العلاقات الخارجية لبحث أمور أقلها شأنا النظر فى القمة التى انعقدت بين الرئيس الأمريكى جوزيف بايدن والرئيس الروسى فلاديمير بوتين. مبنى مجلس الشيوخ كله من المعمار التاريخى الذى تشعر داخله بحالة من الرضا والفخر، ليس فقط لما فيه من أصالة فنية ومعمارية، وإنما لأنه كذلك مكيف الهواء الذى يحيطك بقدر من البرودة اللذيذة فى شهر يونيو. اللحظة القاسية جاءت ساعة الخروج من الباب إلى فناء المجلس حيث جاءت اللفحة الحارقة التى جعلت من اللباس الرسمى وربطة العنق الرسمية عبئا ثقيلا على المهمة. وتزيد ثقلا أن اللحظة تفاقمت لأن ساحة انتظار السيارات كانت مزدحمة للغاية بتواجد مجلس النواب فى حالة انعقاد؛ وكأن ذلك لم يكن كافيا فقد قام أحدهم بترك سيارته وهى تغلق الطريق أمام سيارتى. انقضت نصف ساعة حتى جاء الرفيق التشريعى، لكنها كانت كافية لكثير من التأمل فى حالة كوكب الأرض. فرغم المناقشات العميقة التى جرت قبل قليل فإن موضوعا جاء على هامش الكلام عن توارد موضوع الاحتباس الحرارى خلال القمم المختلفة التى تواردت، مثل قمة الدول السبع وحلف الأطلنطى والاتحاد الأوروبى ولقاء السحاب (مع الاعتذار لأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب) بين رئيسى روسيا وأمريكا. الكورونا بطريقة أو بأخرى فرضت التفكير فى أمن الكوكب من الأمراض والحرارة الشديدة، التى تجلت خلال الأسابيع الماضية فى حالة من الحرائق وارتفاعات تاريخية فى درجة الحرارة فى ولايات الغرب الأمريكى. قبل قرنين ونصف لم يكن أحد يعرف فى الولايات المتحدة أن الهجرة من الساحل الشرقى على المحيط الأطلنطى إلى الساحل الغربى على المحيط الباسيفيكى بحثا عن الذهب سوف تقود مباشرة إلى جهنم.

انتابنى هذا الشعور عندما خرجت من باب الطائرة فى مطار نيودلهى فى يوم من أيام يونيو ١٩٩٨ فى بعثة صحفية يقودها الأستاذ إبراهيم نافع رحمه الله. وساعتها تسير بورصة الأحلام فى العقل الإنسانى إلى البرودة، ولماذا لا يكون العالم مكيفا طوال العام. لا بد أن للأمر سببا بالطبع، وفى كل الأحوال فإن زوجتى تعتقد أن جهاز التكييف هو أهم اختراع بشرى حدث للإنسانية. فى عام ٢٠١٤ صدر كتاب «ستيفن جونسون» «كيف وصلنا إلى الآن؟.. ستة مخترعات صناعة العالم المعاصر»، الفصل الثانى مباشرة منه عن «البرودة أو Cold» ويأتى بعد «الزجاج» مباشرة، ويتلوه الصوت، والنظافة، والزمن، والضوء. بداية جهاز التكييف بدأت برحلة فاشلة للسفينة «مدغشقر» التى حملت حمولة من الثلج التابعة لرجل الأعمال فردريك تيودور من ولاية ماساشوستس الأمريكية حتى وصلت إلى ميناء ريودى جانيرو فى البرازيل. كان الثلج قادما من إحدى بحيرات مدينة بوسطن فى عام ١٨٣٤، وكانت الرحلة أحد إبداعات رجل الأعمال الذى تعود على تخزين الثلج فى مكعبات يمكن استخراجها فى الأوقات الحارة لتثليج الماء والمشروبات الروحية وغير الروحية، والأهم من ذلك كله صناعة «الآيس كريم». كان الرجل قد عرف أن الثلج أو كتلا منه يمكن الاحتفاظ به إذا كان فى الظل وبعيدا عن الشمس؛ بل إنه يمكن تصديره أيضا إلى المناطق الحارة فى الجنوب. الفكرة ربما جعلت الرجل غنيا جدا، ولكنه فى النهاية فقد عقله بعد عدد من كوارث ضياع الثلج فى المحيط. ولكن الفكرة ظلت باقية وأدت إلى درجات مختلفة من حفظ الثلج ومعها تصميمات جديدة فى العمارة تقلل من حرارة الشمس (المعمارى المصرى العظيم حسن فتحى كان رائدا فى هذا المجال).

مادة اعلانية

القصة بعد ذلك طويلة حتى وصلنا بعد تصدير الثلج، ونمو صناعة الآيس كريم، إلى أجهزة التكييف التى نعرفها الآن؛ ونعرف معها أنه كان ممكنا للإنسان أن يطوع الحرارة ويجعل البرودة تحل محلها. وفى وقت من الأوقات كانت هناك صرخة ذعر فى مصر؛ أن بها ٩ ملايين جهاز تكييف، وأيامها استنكرت هذا الاستنكار، ويبدو أن الحال الآن بعشرات الملايين. معضلة هذا التقدم التراكمى أنه أفرز معه تسخين الأرض من قبل الإنسان بعد أن كانت الشمس وحدها هى مصدر الدفء والحرارة. أصبح الإنسان ذاته بسياراته وأجهزة تكييفه إضافة حرارية للحالة الكونية القاسية التى نعيشها الآن. ولكن إذا كنت تعانى كثيرا فربما يكون فى الآيس كريم علاج للحالة!.

* نقلا عن "المصري اليوم"