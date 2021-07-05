متاعب الكويت من صناعة أهلها

نكتب بأوضح الكلمات ونسجل روايات الكويتيين عن وضع بلدهم والغرض تجديد الهمة لتجاوز الأزمة التي تأخر الجميع في إيجاد حل لها.

وبصراحة لم أتقبل منظر الوزراء عند التصويت وقوفا، فلا هيبة داخل القاعة ولا توجيب للمكانة التي يحتلها سمو رئيس الوزراء، ولا اعتبار لمقام المنصب الوزاري، بينما يظل النواب جلوساً على مقاعد الوزراء في تحد غير مسبوق، وفي تحقير للمناسبة.

كان من ضرورات المناسبة رفض رئيس الوزراء ووزرائه ممارسة التصويت بالطريقة التي رسمها النواب، ووقع فيها الجميع، وكان قبل ذلك عليه أن يستفيد من فضاء المحكمة الدستورية للاعتراض على طرح الثقة به قبل البدء بالمسؤوليات، فلا داع إلى التصويت على التأجيل إلى نهاية الفصل.

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وفي الحقيقة أن تنازلات الحكومة وتساهلها في الحقوق التي وفرها الدستور منحت النواب شرعية المآخذ التي يرددونها في اتهاماتهم لتجمع الوزراء، فمن غياب الاستفادة من المحكمة الدستورية تولدت تهمة الحصانة شبه الدائمة، ومن التراخي في رفض الحكومة، منذ البداية، لعبة الكراسي وعدم إصرارها إلى العودة إلى الاعتيادية في نظام الجلوس، نجح النواب في إخراج التصويت بالوقوف، في منظر يتميز بالكسافة والتصغير.

كان الرأي العام الكويتي خصماً للنواب الذين عبثوا في قواعد العمل في جلسة الافتتاح بموجة استنكار تتناسب مع حجم الإثم الذي سببه سلوك المعارضين، وزادت حدة الرفض والاستنكار التي أفرزتها سلوكيات المعارضة عند التصويت على انتخابات الرئاسة.

وكان الضجر واسعاً من أطروحات المواجهة التي تبنتها المعارضة بشروط تريد تحقيقها، بعضها يتجاوز خطوط الدستور مثل الجنسية واجراءات العفو، لكن ذلك المد الشعبي الواسع في الاستغراب من خروج المعارضة على المألوف والمدون في الدستور ضعف كثيراً مع استفادة المعارضة من لوحة تحصين رئيس الوزراء، مع العلم أن الشيخ صباح الخالد يستطعم فنون التفنيد، ويستأنس تفكيك المآخذ، وشهدناه في عدة مواقف، كان يتحرك في القاعة وكأنه منشد أشعار الفخر والبهجة، ولم يكن بحاجة إلى تحصين.. سمعت من عدد من المواطنين المتعاطفين يتذمرون من بدعة الحصانة التي كسبها رئيس الوزراء، ويرون فيها شبهة دستورية.

لابد أن نوفر لسمو رئيس الوزراء حقوقه عندما نتحدث عن ما له من حق وما عليه من مسؤوليات، فأنا أعرف الكثير عن قدرته على المواجهة وعلى عرض المواقف الحكومية بوضوح، والتعبير عنها بقوة وشرحها بإقناع، فمن يبقى في الأمم المتحدة وقتاً يتطوع مع بيئتها، فالمناقشات هناك هي مرافعات سياسية قانونية أعمدتها المبادئ التي يجسدها ميثاق المنظمة وآلياتها الخطابة والبلاغة والقدرة على الإقناع، ومن لا يستوعب شروط العمل في الأمم المتحدة في سلاسة الحديث وشحنه ببهارات التجمل لا تبتسم له الأمم المتحدة وتخرجه من بيئتها، ولهذا فأنا لا أتأثر برواية التحصين، ولعلي أضيف بأننا جميعاً، مواطنين ونوابا، نشترك في وحدة المسؤولية في الحفاظ على الصورة الجميلة لرئيس الوزراء، فلا مكان للانحدار في التعبير، فيما يخص سلوكياته الراقية، ونأسف جداً أن تخرج المفردات التي تحمل التلويث للوحة الطيبة للإنسان صباح الخالد.

ومع كل ذلك، أجد بأنه تجاوز سياج التحمل في تعايشه مع أبعاد الأزمة، وقدم نموذجاً غير مألوف في سعة الصدر وفي استيعابه للتحريضات من مجموعة المعارضة لم تدخل سابقاً ملفات ومحاضر البرلمان.

كانت الضرورات تستدعي أن يخرج توجيه علني وقوي بأن خيار رئاسة الوزارة هي حق سيادي للمقام العالي وأن استسهال التمنيات بالتخلص من الرئيسين كما يردد بعض النواب سيجر الكويت إلى مواجهة المحرمات.

فإذا كان رئيس مجلس الأمة يخرج من رغبة برلمانية تجسد رغبة الأغلبية فإن كرسي رئيس الوزراء يمثل عنواناً آخر وله مصدات في الحماية سجلها الدستور.

كانت الأحاديث في زوايا المجتمع الكويتي أن الأزمة طالت بلا سبب، بينما البلد مأخوذاً بالإشاعات وتحول إلى ساحة للمتطوعين في ايجاد الحلول، ولأول مرة يردد بعض النواب من المعارضة ضرورة حل المجلس، فقد ينفتح الأمل في ترشيح رئيس جديد لمجلس الأمة يختلف عن الرئيس الحالي الذي لم تجد المعارضة في مواقفه ما يسعفها في تنفيذ الوعود التي قدمتها للمتواجدين في تركيا وللآخرين من المواطنين الذين يعانوون من ضيم الاجراءات الحكومية، وقد يتم اختيار رئيس وزراء آخر يذعن لضغوطهم.

كانت مآخذي شخصياً تراخي السلطة في فتح باب الحوار مع الرأي العام عبر لقاءات مع الهيئات المختلفة، وذلك لمعرفة الحقائق حول راي الشعب الكويتي في هذه الأزمة التي شلت البلد وقتلت حيوية الحراك السياسي وبددت آمال المواطنين.

كان علاج الأزمة أولوية للجميع بمن فيهم رئيس الوزراء الذي واصل العمل في الملفات اليومية مفضلاً أن يترك مسار الأزمة ليأخذ مداه لعل التفاعلات الخفية تأتي بشيء من الانفراج.

والمهم في هذه الأيام الدقيقة أن يتأمل سمو رئيس الوزراء في فضاء الأزمة من أجل أن يخرج بشيء يفيده في موجات المستقبل القادمة، وربما كان من الضروري بدء التواصل مع النواب عند بروز الأزمة في لقاءات تبحث عن الخطوط الجامعة وتبعد السلبيات، وتحكي بصراحة عن المقبول وتعتذر عن الطلب المستحيل، وهذا لا يعني أن المعارضة كانت مرنة، فقد أتت بمواقف متصلبة متفق عليها سابقاً مع البعض وتعامل معها البعض الآخر وفق مبدأ التبادلية في الشراكة والمصالح، كما أثار صمت الحكومة أمام التصعيد تساؤلات عن حقيقة النهج الذي يريده العهد الجديد، كما زادت حدة القلق الشعبي من الانتظار المرير الذي أحاط بآليات الحكم وأبهة السلطة، وأفرز استغرابات من المواطنين عن احتمال مفاجآت عن مسار المستقبل، خاصة في ضوء التعديلات التي يريد نواب المعارضة إدخالها على اللائحة الداخلية للمجلس، واقترابها من أفكار تتناول اختصاصات سيادية، كان مقام الظروف يستدعي موقفاً يحدد ما يجوز منها وما لا يجوز طرحه، لكن الصمت والغموض اللذين تسيدا الموقف أضافا شيئاً إلى حجم الاستغراب.

كلمة أخيرة، فمن حق الوزراء أن يعبروا عن رأيهم حول ما يطرح من قضايا تتناول ملفاتهم لاسيما الوزراء مثل المالية والداخلية وغيرها من الوزارات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين اليومية.

كان غياب الموقف الحكومي عاملاً في تزايد الضبابية التي طغت على مواقع القرار.

يعرف سمو رئيس الوزراء بأن دول الإقليم تتابع المستجدات في الكويت، ويعرف بأن البعض حريص جداً على أمنها، والبعض يتعشم تحقيق مكتسبات منها، والبعض الآخر يتوهم بقدرته على استزراع ما يحلو له على أرضها، وعلينا جميعاً مسؤولية تسكير كل المنافذ.

* نقلا عن "القبس"