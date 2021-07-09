يسحبون الجنة من تحت اقدام الامهات

التعبئة الذكورية تلوح وعلى الدوام بخصومتها للمرأة ، الا ان هذه المرة كانت التعبئة تلك وبقصدية خاصة تستهدف الام وفي وظيفتها الاجتماعية على وجه التحديد .فكان لهم مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية ( المادة 57 منه ) الذي عبث بما استقرت عليه النصوص التشريعية والاحكام القضائية ،

وتجلت القصدية تلك في تقليص مدة الحضانة الممنوحة للام قانونا ويرون انها لا تستحق الحضانة لاكثر من سبع سنوات وان بقاء المحضون عند امه بما يزيد عن المدة تلك سوف يفضي - وحسبما يتصورون – الى تشرد المحضون وضياعه وهوما افصحت عنه اسبابهم الموجبة المذيل بها المشروع المذكور اذ نصت الفقرة (1) من مادة المشروع الاولى على : ( الأم النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية حتى يتم السابعة من عمره ..) . اذن ان الخصومة للام بنيت على اساس ضياع وتشرد المحضون اذا بقي لدى حاضنته مدة تزيد على السبع سنين وهذا اعلان فعلي لخصومة الام .

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وفي موضوع اخر اجازوا حضانتها بعد ان حددوا الشروط المطلوبة للام وهي : ان تكون بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته وغير متزوجة من اجنبي ، ولم يشترطوا الشروط ذاتها على الاب عندما يتكون الحضانة له – حسب نصوصهم – فهو اهلا للحضانة ولو لم يكن عاقلا ولا امينا وغير قادر على تربية المحضون ومتزوج من اربع. اي ان الحضانة جائزة له ولو كانت الزوجة او الزوجات اجنبيات . وفي نص المشروع هذا يتضح التمييز ضد المرأة باوضح صوره ومن ثم يصح لنا القول ان هذا النص مخالف لاحكام الدستور واحكام المادة 14 منه التي تنص على : ( العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس ...) وها هو التمييز بسبب الجنس فما ينطبق على الام من نص في مشروع القانون لا ينطبق على الوالد عندما تنتقل الحضانة اليه او يكون حاضنا لولده اصلا .

الموضوع الثالث محل التعديل : هو ان الام مستهدفة بهذا المشروع بشكل مباشرايضا وكذلك المحضون المتضرر . فالام الحاضنة والمحضون موضوع الفقرة 7 من المادة الاولى المشروع التي تنص على : ( للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ، ان تطلب استرداد المحضون ممن حكم له باستلام المحضون منها بعد مرور سنة من اكتساب الحكم الدرجة القطعية اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه ) اي ان المشروع يقبل بالضرر الحاصل للمحضون وهو عند حاضنه ويبقيه متضررا لمدة سنة اي اضافة المشروعية القانونية على الضررالحاصل للمحضون ، وان التكييف القانوني لهذا الوضع يعني ترخيص قانوني لضرر المحضون وهذا الضرر لايسمح بنزعه واعادته الى حاضنته الا بعد ان يستنفذ المحضون سنة كاملة وهوتحت الضرر يضاف لها المدة القانونية للطعن .

وجهنا اسئلة الى احد المعنيين بهذا المشروع عن الدافع الذي جعلهم بقلصون مدة حضانة الام الى بلوغ المحضون سبع سنوات من عمره والمعيار التشريعي المعتمد لذلك . وكانت الاسئلة بالشكل التالي : السؤال الاول : هل ان تحديد العمر يعود الى اطلاعكم على قاعدة بيانات معتمدة من قبل جهة رسمية مختصة خرجت بنتيجة مفادها ان بقاء المحضون لدى والدته اكثر من سبع سنوات يؤدي الى تشرده وضياعه ؟ ام انكم استعنتم بمشورة مركزمتخصص في العلوم الاجتماعية والنفسية ليقول بذلك ؟ ام انكم ذهبتم الى القضاء واطلعتم على احكامه ووجدتم فيها ان المحضون يتضرر من وجوده لدى حاضنته بعد السن المذكور ؟ فكان الجواب بالنفي على الاسئلة تلك وان هاجسهم الاول والاخيرفي هذا التوجه هو الامتثال لاحكام الفقه الاسلامي الذي يوجب نزع الحصانة في تلك السن .

ومع عدم قناعتنا بالاجابة وبان الاحكام الفقهية موضوع مختلف عليه وان الاحكام الفقهية مجردمنجز بشري يصنف ضمن احكام التشريع الوضعي بكافة استحقاقاته ولا يتعداه ، فضلا عن كون تلك الاحكام غير قادرة على المساهمة في بناء الدولة المدنية . وفي موضوع المختلف عليه نجد ان الحنفية والمالكية الشافعية والحنابلة تعطي الحضانة للام ومن بعدها ام الام اما مدتها فمختلفة بين مذهب واخر فالشوافع يقولون بحضانة الام ولمدة غير معلومة بل يبقى الطفل عند امه حتى يميز ويمكنه ان يختار احد ابويه ، وخرج قسم من الامامية عن هذا الاجماع فقالوا سنتين للذكر وسبع للانثى في حين ان قسم من الامامية خالف وكما قال الراحل محمد جواد مغنية: ( الام احق بالحضانة من جميع الاقارب بما فيهم الجد لاب ولو كانت متزوجة من اجنبي ). في حين يقول آية الله العظمى الشيخ يوسف الصانعي - وهو من كبار رجال الدين في ايران : ( ثبوت ولاية الام على الاولاد ويقدم ثلاثة ادلة تفصيلية في كتابه الموسوم ( مقاربات في التجديد الفقهي ) .

الملفت في المشروع انه حصر اهتمامه في مصلحة الاب والاولياء ، واهدر المبدأ الذي استقر عليه التشريع والقضاء الذي يقول : ( الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون ) فضلا عن اهداره حق الام من خلال تجريد الامومة من وظيفتها الاجتماعية وحرمانها منها معتقدين ان ذلك الحرمان من تلك الوظيفة يخلي الجنة من تحت اقدامهن .

* نقلا عن "المدى"