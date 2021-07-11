مشروعان: المصرى والإثيوبى

واحدة من الحجج التى طرحتها إثيوبيا فيما يخص «سد النهضة»، أنه على مدى التاريخ حصلت مصر على الحصة الأكبر من مياه النيل، وكانت النتيجة أن مصر ازدهرت، بينما أصيبت إثيوبيا بالفقر والمجاعة. لم تكن هذه الحجة أقل بطلانًا من الحجج الأخرى التى ذكرتها إثيوبيا، والتى تخص «الاتفاقيات الاستعمارية» أو التى تتعلق بالحصص المائية، ومدى انطباق خصائص الأنهار الدولية على نهر النيل.

كل هذه الحجج لم تنطلِ على أحد؛ إلا أن الحجة الأولى استدعت إلى الأذهان ما جرى خلال عقد الثمانينيات حينما ألمّت المجاعة بإثيوبيا، وبذل العالم جهودًا فائقة من أجل إنقاذ الشعب الإثيوبى، بالإضافة إلى التعاطف الشديد من الرأى العام والمجتمع المدنى العالمى الذى راح يرسل المعونات وأدوات الإغاثة. لم تكن مصر بعيدة عن حالة التعاطف هذه، وسواء كان الأمر مباشرًا أو من خلال المنظمات الدولية، فإن الحالة الإثيوبية كانت داعية إلى المساهمة فى الجهد الدولى.. ولكن المشكلة مع هذه الحجة الإثيوبية أنها تطرحها كما لو كان حصول مصر على المياه بمثابة حرمان إثيوبيا منها، وليس أن وصول مياه النيل إلى مصر كان تجسيدا لعوامل الطبيعة التى تأثرت بها مصر أيضا فى سنوات الجفاف. والفارق الأكثر وضوحًا هو أن المصريين عملوا بجد منذ فجر التاريخ على إقامة أقدم الحضارات من خلال أولى الثورات الزراعية التى عرفها التاريخ الإنسانى. لم يكن حفر القنوات واستنباط الدورات الزراعية ومراقبة حركة الشمس والرياح ومواعيد النهر فى فيضانه ونضوبه إلا جزءًا مهمًا من التراكم الكبير فى القدرات الإنسانية. مثل ذلك لم يحدث فى إثيوبيا التى نعرفها اليوم، فقد كانت حزمة من الممالك والأقاليم التى عرفنا منها طيبة وسماحة النجاشى الذى استقبل المسلمين الأوائل، كما عرفنا الصراعات والاقتتال الداخلى المصاحب على الأغلب بالكثير من المجاعات والفقر. ولعل ذلك كان نتيجة العوامل الطبيعية التى تدفقت فيها الكثير من المياه التى أغرقت الزرع والضرع، ولم يكن لها من سبيل إلى التخفيف من الضغط إلا الاندفاع إلى حيث تحتضنها أيدى الفلاحين المصريين.

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كان ترويض النيل عملية تنموية شاقة، ومنذ دخلت مصر إلى طريق إنشاء الدولة الحديثة، فإنها استعادت حرصها القديم على النهر الخالد من خلال اتفاقيات لا تضمن فقط استمرار عملية التنمية فى مصر، وإنما أيضا أن يكون هناك توافق مع إثيوبيا على تحقيق الرخاء المشترك. والآن، فإن الأمر ليس مختلفًا عما كان فى السابق، فخلال المرحلة الراهنة فإن المشروع المصرى الأساسى هو التنمية السريعة والمتعددة الأبعاد والتى تنتشر مع العمران على كل المجال الإقليمى المصرى، ومن نهر النيل إلى البحار الواسعة. والثابت أن المشروع المصرى الراهن لم يقتصر على مصر فقط، وإنما امتد أيضا إلى دول الجوار وإثيوبيا وغيرها من دول حوض النيل لكى نجعل من النهر العظيم خيرًا لكل الذين يعيشون على ضفافه. المشروع الإثيوبى يختلف تمامًا عن المشروع المصرى التاريخى بالعودة إلى حلم السيطرة والهيمنة على الأقاليم والشعوب الإثيوبية، وهو ما كان سببًا من قبل فى الاختلاف بين ما حدث فى مصر وما جرى فى إثيوبيا عبر التاريخ.. ففى مصر كان البناء لا يتوقف.. وفى إثيوبيا كانت الحروب والصراعات والمجاعات لا تنتهى.

اللحظة التاريخية الراهنة تشرح الموقف بجلاء كبير.. فالدخول العسكرى من قبل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بقيادة آبى أحمد إلى إقليم «التيجراى» واستخدام القوة المفرطة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل ضحايا من النساء والأطفال تستحق الحضور أمام المحكمة الجنائية الدولية، كلُّها تُخلى مصر تماما من أى مسؤولية عن حالة إثيوبيا فى الماضى والحاضر.

المدهش أنه إبان هذه الكارثة، فإن الحكومة الإثيوبية استعانت بقوات من إريتريا، وهى الدولة التى ناضلت من قبل للاستقلال عن إثيوبيا؛ وفى الوقت نفسه حاولت أن تجعل من قضية السد قضية وطنية تخلى بها مسؤوليتها عن الواقع الراهن فى الدولة.

الحقيقة الماثلة فى المراقبة الدولية لما يجرى فى إثيوبيا هى أن السد ليس جزءًا من عملية تنموية شاملة لاستغلال المياه فى الدولة وأقاليمها المتعددة، وإنما هو محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عن الواقع الإثيوبى المرير بعقاب مصر على جرائم كان الحكم الإثيوبى سببًا فيها على مر التاريخ، والنتيجة هى أن إثيوبيا تقترب حثيثًا من الحالة اليوغوسلافية قبل ربع قرن. ورغم ضيق الوقت فإن الفرصة لم تضع، ولا تزال أمام الحكومة الإثيوبية، باتفاق شامل وملزم مع مصر والسودان، أن تحصل على المشروع المصرى للبناء والتعمير والرخاء فى وادى النيل كله.

* نقلا عن "المصري اليوم"