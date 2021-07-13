هل سنحتاج جرعة ثالثة من اللقاح؟

بدأت تجارب سريرية فى بداية شهر يونيو لمعرفة ما إذا كانت جرعة ثالثة من اللقاح ستوفر حماية أفضل للأشخاص ضد فيروس «Covid-19»، ولجمع الأدلة حول كيفية عمل اللقاحات المختلفة معاً، يشرف عليها الدكتور «جون رايت» من مستشفى برادفورد الملكى.

ويقول إنه يبدو من المحتمل جداً، كما هو الحال مع لقاحات الإنفلونزا، أننا سنحتاج إلى معززات لقاح Covid كل عام للحماية من موجات الشتاء المفاجئ وللحماية من المتغيرات الجديدة، وما لا نعرفه هو اللقاح الذى سيوفر أفضل حماية، ويضيف: «ستساعدنا هذه التجربة الأخيرة المعروفة باسم (CoV-Boost) فى معرفة الإجابات، فى هذه التجربة سيتم إعطاء المشاركين لقاحاً مختلفاً عن اللقاح الذى تم إعطاؤهم إياه بالفعل، ومن خلال مزجهما بهذه الطريقة سنكتشف التركيبات الأكثر فاعلية لمنحنا الحماية المستمرة».

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وفى نفس موضوع الجرعة الثالثة أرسل لى د. ناجى إسكندر، أستاذ الفسيولوجى الشهير بطب قصر العينى والمهاجر إلى كندا، هذا التقرير المهم عن الجرعة الثالثة للقاح «فايزر»، يقول:

مع المتحور «دلتا»، أعلنت شركة «فايزر وبيو آند تك» الاحتياج لجرعة ثالثة محفزة بعد 6 شهور من الجرعة الثانية.

تحاول شركة «فايزر» الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ومركز التحكم والوقاية من الأمراض الأمريكى، على إعطاء جرعة ثالثة محفزة بعد ستة شهور من تلقى الجرعة الثانية، وذلك لوجود احتمال الإصابة بفيروس COVID-19 من المتحور دلتا للأسباب الآتية:

- انخفاض مستوى الأجسام المضادة فى الدم بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، بما يخفض من نسبة الحماية إلى 64% فقط بدلاً من 95%.

- متحور «دلتا» هو الأكثر انتشاراً، فهو 114% أسرع انتشاراً من الفيروس الأصلى، وأيضاً 50% أسرع من المتحور الإنجليزى «ألفا» ومتحور جنوب أفريقيا «بيتا».

- إن خطورة العدوى ونتائجها ستكون أكثر ضراوة على كبار السن، وعليه فهذه الفئة هى التى ينبغى البدء بإعطائها هذه الجرعة الثالثة المحفزة.

الأخبار الجيدة:

- رغم انخفاض مستوى الأجسام المضادة فإن تكوين خلايا الذاكرة الليمفاوية يضمن إنتاجاً أوفر وأكثر سرعة لهذه الأجسام المضادة، وذلك حتى فى حالة حدوث عدوى وبما يخفف من آثارها.

- من المتوقع أن الجرعة الثالثة المحفزة سوف تزيد من مستويات الأجسام المضادة إلى عشرة أضعاف بما يضمن حماية شبه كاملة.

- رغم وجود أكثر من متحور مقلق لفيروس «COVID-19»، وأهمها الآن هو المتحور «دلتا» فإن معدل تحور فيروس COVID-19 أقل بنسبة الربع من معدل تحور فيروسات الإنفلونزا.

- ستبدأ شركة فايزر بعمل تجارب سريرية على 10 آلاف متطوع لاختبار فاعلية ونتائج الجرعة الثالثة المحفزة.

- تُجرى شركة فايزر تطويراً على لقاحها ليعمل بصورة أكثر فاعلية ضد المتحور «دلتا».

- أعلنت شركة فايزر أنها ستضمن تصنيع وتوزيع 3 مليارات جرعة من اللقاح هذا العام وعدد 4 مليارات جرعة العام المقبل 2022.

هامش: حسب تقديرات الهيئات الصحية الأمريكية فسوف تصل معدلات الإنفاق على كل لقاحات COVID-19 فى عام 2025 إلى 157 مليار دولار.

نقلاً عن "الوطن"