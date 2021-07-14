.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سد إثيوبيا وإسرائيل والإخوان

سد إثيوبيا وإسرائيل والإخوان

متابع الغاء المتابعة

أحمد عبدالتواب
نشر في: آخر تحديث:

كما أنه لا يجوز التهوين من الأخطار الجسيمة للسد الإثيوبى، فإنه لا يَصحّ التهويل بأنه يُشكِّل أكبر خطر فى تاريخ مصر. ليس فقط لأن هذا يُضعِف الروح المعنوية، وإنما لأن السد، بكل مخاطره، ليس بحجم تحديات أكبر وأكثر تعقيداً انتصرت فيها مصر عبر تاريخها الممتد، ويكفى أن نتذكر مثلين اثنين من العقود الماضية. فإن هزيمة 67 المروعة لم تؤثر فى عزيمة الشعب المصرى فى المواجهة والتصدى والإقدام، ولم تشكك الجيش المصرى فى أنه قادر على تحقيق نصر قريب، برغم أن إسرائيل كانت تُروِّج لجيشها بأنه لا يُقهَر، وكانت تحظى علناً بتأييد ودعم أكبر دولة فى العالم كانت تحرص على إشهار العداء لمصر. ولكن مصر اجتهدت بكل طاقتها واختارت الموعد المناسب لها وخاضت حرباً عظيمة حققت فيها أكبر نصر تاريخى صار أسوأ ذكرى لإسرائيل. ثم كانت بعد هذا حرب المفاوضات، التى لم يرتبك فيها المفاوض المصرى فى ترتيب الأولويات، ولم يُفرِّط فى شبر من الأرض، ولم يُبدِ مرونة فى التنازل إلا فيما يمكن استعادته، وها هو أكبر نقد إلى اتفاقية السلام يتبدد، فلم تعد سيناء منقوصة السيادة، لأن الجيش المصرى صار يبسط سيطرته الكاملة عليها.

مثل آخر من كارثة حُكم الإخوان، الذى كان مدعوماً علناً من دول عظمى، ولكن هذا لم يعرقل الجيش المصرى عن تلبية نداء الشعب بالإطاحة بهم، بحساب دقيق لكل التبعات التى كان أخفها الشجب والإدانة من دول عظمى، وزادت إلى مقاطعات إقليمية ودولية..إلخ. وبعد سنوات قليلة تحررت مصر وصارت علاقاتها وأوضاعها أفضل.

وأما السد، فإن إثيوبيا المُتصدِّرة متهاوية، كما أن الدول الخارجية القوية الداعمة لها تتعمد أن تتوارى، بما ينطوى على معانٍ كثيرة، منها حرص هذه الدول على حُسن علاقاتها بمصر، ومنها احتمال أن تطل صراحة فى وقت ما لتفصح عن طلباتها، وهذا أفضل لمصر من اللف والدوران. وأمّا مجلس الأمن، فإن المفروض أن تُقاس نتائجه بمقارَنة ما بعد جلساته بما كان قبلها، ورصد التغير حتى إذا كان ضئيلاً.

نقلا عن الأهرام

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: اعتقالات تطال محل أقمشة بإيران.. والهدف: "عارضات أزياء"
الأكثر قراءة
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
لغز لغز "انتحار" غامض لعارضة أزياء شهيرة أصلها من لبنان
سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين سرطان وقلب وكورونا وأشياء أخرى..إياك ونقص هذا الفيتامين
والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء والد الطفل المصري يكشف كيف حصل نجله على أغلى دواء
بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ بيريز يهاجم أسطورة ريال مدريد ويصفه بـ"الكلب"
أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني أحدث صورة لسد النهضة.. إثيوبيا تخزن أول مليار في الملء الثاني
قبل أن تذهب
تنحي قائد القوات الأميركية في أفغانستان عن القيادة
تنحي قائد القوات الأميركية في أفغانستان عن القيادة
اكتشف المزيد