اللعب بنيران المياه

صار سد النهضة الإثيوبى واحدة من أهم المشكلات التي تُقلق الشعب المصرى، ولن أبالغ في القول إنها تُقلق الشعب العربى، وإقليم الشرق الأوسط بأكمله، لأنها ليست فقط تهدد الأمن المائى والزراعى والغذائى لمصر، وهى أهم دول الإقليم، بل لأنها تهدد الأمن القومى في المنطقة، وهذا ما صرحت به من قبل أطراف عديدة، وأهمها واشنطن.

وانطلاقًا من هذا الأمر تم اللجوء إلى مجلس الأمن، إلا أن المثير في الأمر هو موقف عدد من الدول التي كانت تتوقع مصر أن يكون لها موقف قوى، ومن الممكن هنا أن نذكر الموقف الروسى، الذي ربما يكون نابعًا من رغبة موسكو في العودة إلى القارة الإفريقية عبر البوابة الإثيوبية، واستغلال حالة الجفاء الأمريكى بالعلاقة مع أديس أبابا بسبب حرب إقليم تيجراى، إضافة إلى التواجد الاقتصادى القوى في القارة السمراء.

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الموقف العربى لدعم مصر والسودان إيجابى للغاية، وظهر ذلك في أكثر من موقف، وآخرها البيان السعودى الصادر منذ يومين، وكذلك بيان وزراء خارجية الدول العربية في اجتماعهم بالدوحة، ولكن المدهش أن القرارات العربية والنصائح والتوجهات وبيانات الدعم لم تؤثر على الجانب الإثيوبى الذي واصل تعنته، وأرسل للجانبين المصرى والسودانى، متحديًا، بأنه بدأ الملء الثانى. فالأفضل أن يتدخل الأشقاء العرب بأن تكون جهود الدعم مركزة في أشياء ملموسة على أرض الواقع- لاسيما أن هناك تعاونًا بين أطراف عربية وأديس أبابا في عدد من المشروعات- لا أن تكون مجرد بيانات على أوراق ثم تذهب إلى طى النسيان.

لا أدرى متى ستبدأ جولة المفاوضات المقبلة، ولكنى أتوقع ألا تحمل إلا مزيدًا من التعنت الإثيوبى، والثبات المصرى- السودانى على الموقف، ولكن بدأت تطفو على السطح، خلال الأيام الماضية، مشكلات أخرى فيما يخص السد، وهو أمر ربما يكون إحدى آليات التفاوض التي من الممكن أن تعتمد عليها مصر في المستقبل، سواء بالتدخل فيما تبقى، أو بالنصح، أو حتى بالتأكيد على خطورة ما يُقْدِم عليه الإثيوبيون، ليس لمصر والسودان بل أيضًا للشعب الإثيوبى نفسه.

ما نعرفه أن مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل، وكذلك السودان التي من المتوقع أن يكون الضرر عليها أكبر، خصوصًا في مسألة ضعف بنيتها التحتية، وصعوبة التعامل مع المتغيرات الخاصة بالنهر، وقد رأينا فيضانات العام الماضى كم كلفت السودان من أضرار. فهل تدرك إثيوبيا هذا؟ يبدو أنهم يدركون.

* نقلا عن "المصري اليوم"