تركيا الغاضبة!

الجلسة التى عقدها مجلس النواب الليبى فى مدينة طبرق شرق البلاد قبل أيام، لم تكن ككل الجلسات التى عقدها المجلس منذ تشكيله إلى اليوم!.

كان المجلس سيناقش الموازنة العامة الليبية فى جلسته التى انعقدت صباح الخامس من هذا الشهر، بعد طول نقاش لها وخلاف حولها، ولكن هذا لم يكن هو الموضوع!.. فالموضوع هو ما حدث أمام البرلمان، وليس فى القاعة التى شهدت مناقشة الميزانية!

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ففى اللحظة التى كان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يتجه بموكبه لحضور المناقشة، كانت مجموعة من المواطنين الليبيين تأتى بالعَلَم التركى، لا لترفعه فى انتظار الدبيبة طبعاً، وإنما لتفرشه على الأرض، ثم تدوسه إطارات السيارات وأقدام الأفراد فى الطريق إلى البرلمان!.

الفكرة أصابت الحكومة التركية بالجنون، وقالت وزارة الخارجية فى أنقرة إن ما حدث عمل شنيع وفظيع، وإنه يدمر العلاقات الأخوية بين البلدين، وإنها خاطبت الخارجية الليبية لتتخذ ما تراه تجاه الذين داسوا العلم التركى وأهانوا ما يمثله من رمزية لدى الأتراك!.

والذين تابعوا تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية فى تركيا لا بد أنهم قد لاحظوا أنها شديدة الغضب والسخط على ما جرى، وأن حكومة الرئيس اردوغان قد فوجئت بما حدث، وأن ما حدث قد أوجعها كما لم يوجعها شىء فى علاقاتها مع ليبيا، منذ أن دخلتها باتفاق مع حكومة فائز السراج السابقة!.

وحقيقة الأمر أن تركيا إذا كانت قد فوجئت بما قام به الليبيون أمام البرلمان، فهى مخطئة تماماً ولا ترى حقيقة مشاعر كل ليبى تجاه وجودها على أرض بلاده!.. إنها تصف وجودها هناك بأنه وجود شرعى، وتقول إنه تم من خلال اتفاق مع حكومة السراج، ولكنها لا تنتبه إلى أن ذلك كله لا ينطلى على أى مواطن ليبى، ولا تلتفت الى أن وصفها لوجودها بأنه شرعى وقانونى هو رأى يخصها، ومسألة تتعلق بها، ووجهة نظر تراها هى!.. أما الليبيون أنفسهم فإن لهم رأياً آخر، وليس أدل على ذلك إلا ما شهدته الساحة المؤدية إلى البرلمان!.

أفضل شىء تفعله حكومة أردوغان هو أن تبتلع الواقعة وتسكت، ثم تفكر فى الخروج سريعاً من ليبيا دون إبطاء، لأن واقعة العَلَم هى مجرد مقدمة لما يمكن أن ينالها وينال مصالحها فوق الأراضى الليبية على يد أحفاد عمر المختار!.

* نقلا عن "المصري اليوم"