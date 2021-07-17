قصة عمرها ٥٠ سنة!

كان للقصة طرفان، أحدهما الدكتور محمد عبدالسلام الزيات، وزير الخارجية قبل نصر أكتوبر، والثانى هنرى كيسنجر، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومى فى إدارة الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون.. وقد جرى بينهما لقاء فى عام ١٩٧٢ طلب خلاله «الزيات» من «كيسنجر» أن تضغط إدارة بلاده على إسرائيل بما يكفى، وبما يجعلها تنسحب من الأراضى المصرية والعربية التى احتلتها فى الخامس من يونيو ١٩٦٧!.

ولا تعرف ما إذا كان «الزيات» قد ذهب يطرح هذا الطلب على وزير الخارجية الأمريكى، على سبيل جسّ النبض والرغبة فى التعرف أكثر على حقيقة موقف واشنطن، أم أنه كان بالفعل يتوقع أن تتدخل إدارة نيكسون وتمارس ضغطها السياسى الذى تستطيعه على تل أبيب!.. وأيًا كان الهدف الذى دعا الوزير «الزيات» إلى اللقاء، فالمفارقة كلها كانت فيما سمعه وزير خارجيتنا من «كيسنجر»، الذى راح فيما بعد ينكر ما قاله ويتبرأ منه، حين وجد نفسه فى لقاء عابر مع «أبوالغيط» نهاية التسعينيات، أثناء حفل جمعهما فى فندق هيلتون فى نيويورك.. ولكن هذه قصة أخرى وموضوع آخر!.

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سمع «الزيات» من وزير خارجية «نيكسون» أنه لا يملك وقتًا يضيعه مع المصريين، الذين لا يستطيعون القيام بعمل على الأرض يعيد التوازن بينهم وبين إسرائيل!.

وقد كانت هذه هى اللغة التى تتكلمها الولايات المتحدة وقت إدارة «نيكسون»، وقبل إدارة «نيكسون»، وبعد إدارة «نيكسون»، وصولًا إلى إدارة جو بايدن ومعها كل الإدارات اللاحقة!.. ولذلك، فإن القاهرة استوعبت «الرسالة» فى رد «كيسنجر»، وقررت أن تقوم بعمل يعيد التوازن الذى كان يقصده!.. والغالب أن مصر كانت قد قررت ذلك قبل لقاء وزير الخارجية معه، ولكنها كانت تريد أن تستطلع المواقف حولها أكثر!.

تذكرت القصة عندما قرأت أن الولايات المتحدة ترى أن الملء الأحادى من جانب إثيوبيا للسد يزيد التوتر فى المنطقة.. فهذا كلام منها يُذكِّرنا بعبارة الرجل الذى كان فى جزيرة، فلما طلبوا منه وصف حالته وسط البحر قال: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء!.

تذكرت القصة مع الفارق بالطبع بين موقفنا اليوم مع إثيوبيا، وبين الموقف مع إسرائيل وقتها، ولكن درس القصة هو فى العمل الذى يجب علينا أن نقوم به، والذى يجب أن تفهم منه أديس أبابا فى ٢٠٢١ ما كانت تل أبيب قد فهمته منّا فى ١٩٧٣!.

* نقلا عن "المصري اليوم"