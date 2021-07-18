الأبطال فى زمننا

ارتبطت صورة البطل الوطنى أو القومى على مر التاريخ بالحرب والسياسة. كان البطل فى الأغلب الأعم، ومع بعض الاستثناءات، قائدًا مغوارًا ينتصر على الأعداء.

أخذت هذه الصورة فى التغير ببطء مع ازدياد الوعى بأن من يُحقَّقون إنجازات كبرى فى مجالات مختلفة ليسوا أقل أهمية، أو بطولةً. وحدث هذا التطور عبر خط بيانى متأرجح. وعلى سبيل المثال، فبعد أن نظر غير قليل من الفرنسيين بعين التبجيل إلى فولتير وروسو وديدرو وغيرهم من رواد التنوير الذين مهدت أفكارهم لاندلاع الثورة الفرنسية، عادوا فرفعوا نابليون بونابرت إلى عنان السماء فى مرحلة انتصاراته وفتوحاته، وبقى غير قليل منهم يرونه بطلاً لا يُضاهى.

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ولهذا مضى وقت طويل منذ بداية التغير فى صورة البطل حتى صارت النظرة إلى من يُحقَّقون انجازات فى العلوم والفنون والآداب والأفكار أبطالاً كل فى مجاله. وشمل التوسع فى هذه النظرة خلال العقود الأخيرة الألعاب الرياضية، على النحو الذى لوحظ فى احتفاء بعض الإيطاليين فى الأيام الماضية بروبرتو مانشينى بعد أن حوَّل حلمًا بدا بعيدًا إلى حقيقة، وحصل منتخب كرة القدم الذى يُدرَّبه على كأس يورو 2020 ذات الأذنين.

لم يكن هذا الإنجاز مُنتظرُا بعد خيبات متكررة كان آخرها الفشل فى الوصول إلى نهائيات مونديال 2018. لكن مانشينى نجح فى إعادة بناء المنتخب اعتمادًا على رؤية واضجة, وتمكن من أن يُعيد إلى لاعبيه ثقة كانت مفقودة إلى حد أنهم لم يأخذوه على محمل الجد عندما حثهم على التفكير فى الفوز بالبطولة، إلى حد أنهم ظنوه مجنونًا كما قال قائد المنتخب جورجيو كيلينى.

لم يكن اللاعبون أوفياء لصاحب الفضل فى الفوز، إذ شغلتهم الفرحة بالكأس عنه، بخلاف لاعبى الأرجنتين الذين حملوا من قادهم فى اليوم نفسه إلى بطولة كوبا-أمريكا على الأعناق، وهو زميلهم ليونيل ميسى وليس المدير الفنى. ولكن غير قليل من الجمهور الإيطالى رفعوا صور مانشينى خلال احتفالاتهم الصاخبة فى بعض المدن، وهم يردَّدون أغنية بيلا تشاو التى ارتبطت تاريخيًا بمقاومة اليسار ضد الفاشية، ثم صارت تعبيرًا عن الإنجازات والأعمال غير العادية.

نقلا عن الأهرام