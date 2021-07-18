إلى المصابين بالقلق

طوال الأسبوع الماضى كانت أكثر الكلمات فى النقاشات المصرية التى تتناول الشأن العام هى «القلق» لوصف الحالة التى وصلت إليها أزمة السد الإثيوبى، ومدى ما يمكن أن تصل إليه آثارها على المصلحة المصرية العليا. علماء النفس حدّثونا عن «القلق الإيجابى»، أى ذلك الذى يحفز الناس على مضاعفة الجهد، وعلماء السياسة يرون ذلك علامة على زيادة الوعى العام بالقضايا الوطنية. وفى العمل الصحفى جرت بالفعل زيادة فى الإقبال و«المشاهدة» على كل ما يتعلق بالأزمة، حتى نافس الاهتمام بها نهائيات البطولة الأوروبية لكرة القدم. كل ذلك لا بأس به، ويدحض تلك الحالة السلبية التى ترى أن الشباب المصرى ينظر إلى الشؤون العامة بلا مبالاة أو اهتمام. ولكن «القلق» لم يبقَ على حاله، حيث سرعان ما أخذ يختلط بكلمة «الإحباط»، التى سرعان ما تصاعدت نغماتها بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة الأزمة. ما لفت النظر أكثر فى خلطة القلق والإحباط أن عددًا من الزملاء أخذهم منحى ضرورة محاسبة تلك الدول، التى لم تؤيد موقفنا العادل، وأن نحدد مواقفنا منها تبعًا لموقفها من قضية السد، والأخطر أن زملاء آخرين لديهم خبرة العمل الدبلوماسى أصابهم قدر كبير من المفاجأة والدهشة. ولكن ما أدهشنى شخصيًا كان اختفاء الخبرة المصرية العميقة التى جرى تراكمها خلال العقود الماضية، والتى عرفنا فيها جلسات الجمعية العامة ومجلس الأمن والقرارات التى اتُّخذت، بما فيها القرار 242 الشهير، حيث قضينا سنوات لتحرير النص الإنجليزى الذى تحدث عن «أراضٍ» عربية محتلة والآخر الفرنسى الذى يذكر «الأراضى» المحتلة، وفى النهاية لم يكن هذا النص أو ذاك هو الذى حرر الأراضى المصرية والأردنية المحتلة، ولا هو الذى أبقى الأراضى السورية والفلسطينية على احتلالها

الخبرة المصرية الطويلة تقول لنا إنه عند احتدام الأزمات والصراعات الدولية فإنها تحتوى على حلقات كثيرة، وجولات أكثر، تتزاحم فيها الدبلوماسية والسياسة والضغوط الاقتصادية والعسكرية. ويُقاس نجاحها والقلق بشأنها بالمدى الذى تصل إليه فى تحقيق الأهداف القومية، وهى فى الماضى كانت تحرير مصر من الاحتلال البريطانى أو الاحتلال الإسرائيلى، وقد نجحنا فى كليهما. وفى القريب نجحنا فى إدارة أزمتين، أولاهما فى ليبيا والأخرى فى غزة، وفى كلتيهما جرى استخدام أدوات مختلفة لكى لا تتدهور الأحوال فى الجوار الغربى إلى حرب أهلية وتدخل تركى، ولكى لا تقود الحالة فى الجوار الشرقى إلى إبادة الشعب الفلسطينى. فى أزمة السد، الهدف المصرى هو الحفاظ على حصة مصر المائية، ويصبح السؤال فى كل جولة هو: هل اقتربنا من تحقيق هذا الهدف، وهل فقدنا نقطة ماء واحدة من حصتنا التاريخية؟. لا هذه ولا تلك تأثرت، ولكن التهديد بالتأثير عليها قائم، ولذا كانت الدعوة إلى عقد مجلس الأمن لأن الأمر من وجهة نظرنا سوف يهدد السلم والأمن الدوليين. إثيوبيا كانت تقول بعكس ذلك تمامًا، وهو أن سلوكها لا يهدد، وأن قضية المياه قضية «فنية» لا ترقى إلى نظر المجلس. ما حدث هو أن المجلس انعقد ليس لمرة واحدة وإنما لمرتين، وهى نقطة شكلية ولكنها كانت لصالحنا تمامًا. فى الموضوع جوهر الأزمة هو أننا نستند فى كل الحجج المصرية والسودانية أيضًا إلى أن نهر النيل نهر دولى، وإثيوبيا ترى النهر من أمور «السيادة»، التى يكون فيها الماء مثله مثل النفط والغاز. جميع المتحدثين سلّموا بأن نهر النيل هو نهر دولى بامتياز، وهو مكسب عظيم أُضيف إليه الإجماع على رفض القيام بإجراءات تعوق عملية التفاوض، وهو الترجمة فى الحديث الدبلوماسى لرفض الخطوات الأحادية التى نعترض عليها بصراحة سياسية.

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بعد ذلك كله فإنه محض تفاصيل، وما كنا لنعترض على استئناف الوساطة الإفريقية، خاصة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية قدمت تقريرًا عن المفاوضات ذكرت فيه أن 90% جرى إنجازه فيما يتعلق بالقضايا الأساسية للجفاف، فهل كان التقرير يقصد ما تم إنجازه من تقدم فى مفاوضات واشنطن بشهادة الولايات المتحدة والبنك الدولى؛ وأليس ذلك إضافة لنا أن يتم رفع الغطاء عن إنجازات جرى تحقيقها من قبل؟. ومنذ بداية الأزمة ومصر تحقق إضافات كبيرة وصغيرة، وفى مقدمتها كان التغيير الذى جرى على الموقف السودانى، وبعد ذلك وقبله فإن توازنات القوى كلها لصالحنا، وإثيوبيا تتفكك، بينما مصر متحدة على قلب رجل واحد. سألتنى القديرة لميس الحديدى: ماذا أقول للمصابين بالقلق فى البلاد؟، وكانت الإجابة هى إذا كان أحد يجب أن يُصاب بالقلق فهو إثيوبيا وليس مصر

نقلا عن المصري اليوم