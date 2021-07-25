أخلاقيات الجمهورية الجديدة

الأستاذ أسامة غريب من كُتاب «المصرى اليوم» المتميزين الذين لديهم نظرة فاحصة للحياة المصرية بحلوها ومرها، والحلو دائمًا يأتى من أصالة، أما المر فسلو بلدنا فيه قدر من النفاق. «اللقطة» الأخيرة التى اختارها كانت بعنوان «سامحنا يا دكتور وائل»، وفى الخاتمة تساءل مع المتسائلين فى براءة «لماذا يهاجر الأطباء النابهون ويتركون الوطن؟!». وما يربط العنوان والخاتمة هو قصة طبيب ماهر، هو «وائل نمير»، الذى قام بعملية جراحية بالغة الدقة، ومع ذلك فإن مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة نشرت بيانًا تداولته صحف ومواقع إخبارية تنسب الأمر لرعاية محافظ البحيرة، وبعد ذلك يمضى تسلسل العرفان بالجميل عبر الإدارة الصحية، ثم الفريق الطبى كل حسب موقعه الإدارى حتى نصل فى نهاية التكريم والتبجيل إلى الطبيب الذى أجرى العملية. الملاحظة فى مكانها تمامًا، وفى توقيتها أيضًا، وطالما بات هناك حديث عن «الجمهورية الجديدة» فإن هناك أمورًا كثيرة لابد من بحثها وتدارك الأمر فيها إذا ما كنا جادين فى هذا الأمر. وللتوضيح، فإنه خلال عقد الثمانينيات من القرن الماضى قرأت مقالًا كتبه نابه فى كوريا الجنوبية سلّم بما حققته دولته من إنجازات ارتفعت بها فى سلم ترتيب الدول الصناعية الكبرى، وكيف ارتقى فيها البشر علمًا وعملًا، وإنجازًا وتعميرًا وعمرانًا. ولكن الرجل قال بصراحة إن كل ذلك لا يعنى أن الدولة باتت من الدول المتقدمة لأن ذلك لا يمكن وصفه إلا بعد أن يتحول كل ما تحقق إلى أخلاقيات الناس وطريقة تعاملهم مع الواقع المؤسَّسى والبشرى للدولة. كان فى الأمر شىء مما لاحظه كاتبنا، حيث نفاق المسؤولين يجرى على سبيل العادة والتقاليد، والذى لا يصل فقط إلى القمم العالية فى السلطة، وإنما يجرى أيضًا لإدخال التلميذ إلى المدرسة، فإذا ما دخل فإن الهدايا للمدرسين والمدرسات فى المناسبات والأعياد من الأمور التى لابد منها لكى يلقى الابن أو الابنة الاهتمام الواجب.

المثال الكورى أكثر تعقيدًا من القصة المصرية الأكثر فجاجة فى تعبيراتها، ولكن كليهما يدور فى الواقع الذى تجرى فيه عملية التحديث حيث تُقام المدن والمدارس والجامعات، والتقدم الذى يذهب للسلوك والأخلاق والممارسات العامة. هنا تنتفى تمامًا حالة التواطؤ الاجتماعى على أنواع مختلفة من الفساد بحيث لا يكون الخطأ واقعًا فقط على أكتاف مَن قام به، وإنما على عاتق الذى نشر وكرر النشر دون اعتبار لحقوق مَن فعل واجتهد. المثال الآخر أمريكى عندما تُوفيت إلى رحمة الله السيدة الأولى فى عائلة مصرية أمريكية حيث رأى الشباب من أحفادها أن نعيها لابد أن يكون على طريقة صحيفة النيويورك تايمز، وهى أن النعى يكون عن المتوفاة ورسالتها التى قامت بها فى حياتها المديدة، وليس على طريقة المنشور فى «الأهرام»، التى تحتفى بالأحياء وعلاقاتهم مع المتوفى ومع بعضهم البعض. الطريقة المتقدمة هنا تعطى مَن خرج من حياتنا حقه أولًا، وتعطى ثانيًا للناس درسًا فيما يضيفه كل منا إلى العالم؛ ولدينا فإن الأمر هو كيف تكون الوفاة إضافة لنفوذ وروابط وفخر العائلات. عالِم السياسة الأمريكى «ليونارد بايندر» أصدر كتابه عن مصر «فى لحظة الحماس» عام ١٩٧٩ معتمدًا على وفيات «الأهرام» فى تحديد الروابط العائلية والطبقية للسلطة. وبقدر ما كان ذلك يشير إلى عمق وأصالة السجل الأهرامى، فإنه فى ذات الوقت كان يضع الأسماء فى المقدمة على العمل.

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المسألة فى جوهرها ليست مرتبطة بحالات الوفاة وحدها، وإنما أكثر من ذلك فى النزوع إلى أشكال مختلفة من النفاق الاجتماعى فى مناسبات الجنازات والجوازات والأعياد الرسمية وهى كثيرة. فلم تعد هناك سلطة فى الدولة إلا وتتبادل التهانى والاعتبار فى المناسبات عن طريق التلغرافات وبطاقات المعايدة، التى من كثرتها يستحيل تقدير كل منها على أنها تعبير عن الود وليس مجرد تسجيل لموقف فيه إفراط فى استهلاك الورق، والوقت، وبالتأكيد المال الذى فى مجموعه قد يسد رقمًا فى عجز الموازنة العامة. بعض الجهات استعاضت عن ذلك بالتهانى الرقمية، وهو أمر لا بأس به، ولكنه لا يزال فيه وفرة من الندرة، فالإصرار كبير على أداء المهمة ورقيًا، وعن طريق هيئة البريد. وهناك بالتأكيد أمثلة أخرى على ما تقدم، ولكن الرسالة الواضحة هى أن التقدم لا يكتمل إلا عندما تمتد آثار الحداثة إلى أخلاقيات وسلوكيات سوف تسهم فى زيادة الانضباط العام، حيث تكون الكلمات على قدر الفعل، والتعبيرات على مقاس المهمة، وربما يكون فى ذلك عواطف أقل، ولكن سوف يكون فيها كثير من الإنجاز.

* نقلا عن "المصري اليوم"