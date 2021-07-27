الاغتيال السياسى عبر التاريخ

واقعة غريبة تلك التى صحا عليها العالم فى 7 يوليو الجارى. رئيس «هاييتى»، وهى الدولة الأفقر فى أمريكا اللاتينية، جرى اغتياله على يدِ عددٍ من المرتزقة الذين تسللوا إلى القصر الرئاسى وأمطروه، وزوجته (التى نجت)، بوابلٍ من الرصاص. مرد العجب فى الواقعة أن من نفذ الاغتيال مرتزقة. نحن معتادون على أن عمليات الاغتيال السياسى تجرى على يدِ متحمسين مؤمنين إيمانا أعمى بقضية ما، وليس مرتزقة بالأجر. غير أن الواقع هو أن أغلب الاغتيالات السياسية عبر التاريخ قام بها مرتزقة لحساب آخرين. الأشهر تاريخيا كانوا مرتزقة مدينة البندقية الإيطالية!

ظاهرة الاغتيال السياسى قديمةٌ قِدم السياسة ذاتها. من اللحظة التى نظمت فيها المجتمعات نفسها فى هيكل سياسى (حاكم ومحكوم) ظهر الاغتيال كوسيلةٍ لإحداث التغيير بالعنف. لو أنك تأملت الأمر لوجدتَ البيولوجيا، وبالتحديد الجانب الذى يخص الأعمار البشرية- لاعبا مهما فى السياسة وفى التاريخ. فارقٌ ضخم بين حاكم يموت بعد عامين، وآخر يُعمر خمسين عاما. أعمار البشر، وبخاصة الحكام، تلعب دورا خطيرا- غير مرئى غالبا- فى حركة التاريخ. لنتصور أن محمد على باشا قد وافته المنية عن 50 عاما (وليس عن 80 عاما كما حدث)، ولنتساءل: كم كان تاريخ مصر الحديث سيتغير؟ ولنتصور، فى المقابل، أن عمر جمال عبدالناصر قد طال عشرين عاما أخرى عن السن المبكرة التى تُوفى عليها (53 عاما).. ولنتساءل: هل كان لذلك ليُغير مسار الصراع العربى الإسرائيلى؟.

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لا أحد يعرف الإجابة عن هذه الأسئلة. الأعمار بيدِ الله بطبيعة الحال. والتاريخ الذى لم يحدث هو، فى النهاية، افتراض لم يُكتب له التحقق، وبالتالى هو ليس تاريخا على الإطلاق. هو محض «تجربة ذهنية»، أو قفزة فى الخيال تُساعدنا على فهم التاريخ الذى وقع بالفعل ورؤيته من زاوية أخرى.

فضلا عن ذلك، فإن من يؤمنون بأن التاريخ ليس صنيعة الأبطال الاستثنائيين من البشر، وإنما محصلة قوى اقتصادية واجتماعية وإنسانية هائلة توجه مساره، وترسم حركته.. من يؤمنون بهذه الفكرة لن يروا فى أعمار الأبطال التاريخيين عاملا حاسما فى حركته. فهذه الحركة تسير فى مسارها بالأبطال أو بدونهم. وإن حدث واختفى الأبطال عن المشهد لسبب أو لآخر، فإن هذه القوى العاتية «تخلق» البطل الذى ينفذ إرادتها، ويُحرك الأحداث فى الاتجاه المرسوم. هذا الفهم هو ما دعا رئيس الوزراء البريطانى «ديزرائيلي» إلى التعليق على اغتيال الرئيس الأمريكى ابراهام لنكولن فى عام 1865م بأن «الاغتيالات لا تغير التاريخ». المعنى الذى قصده هو أن مسيرة تحرير العبيد فى أمريكا ماضية فى طريقها، بلنكولن أو بدونه. هذا ما جرى بالفعل على المدى الطويل، ولكن الرئيس الذى خلف «لنكولن» كان مالكا للعبيد، وكرّس نظام الفصل العنصرى الذى عانى منه السود فى أمريكا لمائة عام تالية. لم يكن لنكولن ليفعل هذا بالتأكيد لو قُدر له أن يُعمر أكثر.

فى المقابل، فإن من يُمارس الاغتيال السياسى هو شخصٌ مُقتنع بأن التدخل فى البيولوجيا (أعمار البشر) له دورٌ حاسم فى تحريك التاريخ. إنه شخصٌ يؤمن بأن التاريخ يصنعه الأبطال، ومن ثمّ يمكن تحويل مساره كليا بإزاحة الأفراد الاستثنائيين- الحكام بالأساس- من الملعب، عبر إنهاء حياتهم قتلا. شعار ستالين الأثير كان: «عندما لا يوجد الشخص.. لا تكون هناك مشكلة»!.

والحال أن الاغتيال السياسى كان لصيقا على نحوٍ خاص بالكثير من نظم الحكم. السببُ الغالب هو غياب آلية انتقال السلطة. كان هذا واضحا على نحوٍ خاص فى الإمبراطورية الرومانية التى مات أغلب أباطرتها ميتة غير طبيعية. أيضا: نحو 60 من مائة إمبراطور بيزنطى ماتوا مقتولين. الأمر ذاته يصدق على دولة المماليك التى كاد الاغتيال السياسى أن يكون الطريق «الطبيعى» للتداول على السلطة فيها.

وللعالم الإسلامى نصيبٌ غير قليل من جريمة الاغتيال السياسى. ثلاثة من الخلفاء الراشدين لقوا ربهم مقتولين، وكذا الكثير من خلفاء الدولة العباسية. أما الجماعة الأكثر شهرة فى مجال الاغتيال السياسى، ربما عبر التاريخ، فقط كانت الفرقة المعروفة فى التاريخ الإسلامى بالحشاشين (وهم فرع من الشيعة الإسماعيلية) والتى احترفت الاغتيال السياسى بين القرنين 11 و13. كانت الجماعة مشهورة بفدائييها الذين لا يهابون الموت، وانتشرت فى الشام وإيران. وتمكنت من اغتيال الوزير السلجوقى نظام الملك، وكونراد حاكم القدس، وخليفتين عباسيين، فضلا عن محاولات متكررة لاغتيال صلاح الدين الأيوبى، كان من أثرها أن صار القائد الإسلامى حريصا على النوم فى برجٍ خشبى لا يصعد إليه سوى الأشخاص الذين يعرفهم!

ومن المدهش حقا متابعة ما أفضت إليه الكثير من الاغتيالات السياسية من نتائج عكسية. الذين تآمروا على «يوليوس قيصر» عام 49 ق. م كانوا يرومون إنقاذ الجمهورية من نزوات حكم الفرد والاستبداد، وإذا بهذا الاغتيال يضع نقطة النهاية لعصر الجمهورية برمته، بل وينتهى الحال بكافة مدبرى المؤامرة مطاردين ومقتولين. الأمر ذاته ينطبق على الجماعة الثورية التى اغتالت قيصر روسيا «ألكسندر الثانى» بواسطة قنبلة فى 1881. كان القيصر الروسى صاحب ميولٍ إصلاحية وقام بتحرير العبيد فى ستينيات القرن التاسع عشر، وإذا بابنه «ألكسندر الثالث» يتراجع عن الإصلاح ويؤسس لقمع واستبداد!.

وفى التاريخ بابٌ كذلك لعمليات الاغتيال الفاشلة، وبعضها له تأثير لا يقل عن تلك التى نجحت. من أشهر العمليات الفاشلة بالطبع تلك التى تعرض لها الزعيم النازى «هتلر» فى عام 1939، أى قبل بدء الحرب مع فرنسا مباشرة. تمت العملية عبر زرع قنبلة فى المكان الذى يخطب فيه هتلر وسط أنصاره بشكل معتاد فى ميونخ، ولكنه فى هذا اليوم بالذات غادر مبكراً ثلث الساعة! وفى مصر، كانت العملية الفاشلة لاغتيال جمال عبد الناصر فى المنشية عام 1954 نقطة النهاية فى علاقة ضباط يوليو بالإخوان المسلمين، وفاتحة لمرحلة جديدة من ضرب الإخوان المسلمين بلا هوادة.

انتشار ثقافة الاغتيال مؤشر أكيد على عدم الاستقرار، وغياب آليات تسوية الصراع السياسى. أغلب الظن أن الاغتيال لا يُحقق الهدف المأمول لمن يرتكبه، ولكنه- وبسبب تركيبة المجتمعات الإنسانية التى مازالت إلى اليوم تعتمد على القيادة- يُمكن بالفعل أن يحرف مسار التاريخ.

* نقلا عن "المصري اليوم"