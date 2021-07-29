.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تونس تولد من جديد

تونس تولد من جديد

متابع الغاء المتابعة

مشاري الذايدي
نشر في: آخر تحديث:

ما جرى في تونس قبل أيام هو فتح كبير لمحبي تونس ومحبي الاعتدال والاستقرار ولغة الحياة، وفي نفس الوقت هو كرب عظيم على الطامعين في تونس وأنصار الفتن، وفي مقدمتهم جماعة «الإخوان المسلمين».
في مبادرة تاريخية تقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد الصفوف وخاض غمار الصعوبات وتحمل مسؤولية القيادة، واستجاب لنبض الشعب التونسي، وفتح الطريق لعبور عجلات الأمل التونسي نحو أرض الأمل والعمل.
لكي تعرف قيمة القرارات الإنقاذية التي اتخذها الرئيس سعيد، لاحظ حجم السخط والغضب وكمية التحريض الأسود لدى أنصار «الإخوان» في كل مكان بهذا العالم حتى من تركيا وأفغانستان، في أقاصي الأرض، علاوة على «الإخوان» العرب، داخل البلاد العربية والمقيمين في المهاجر الغربية.
رمزية لفظ «الإخوان» من بيت الدولة التونسية بزعامة «مرشدهم» راشد الغنوشي، هو أن بروباغندا «الإخوان» كانت طيلة العقد الماضي، عقد الربيع الإخواني الكالح، كانت تروج للنموذج التونسي بوصفه «ياسمين» الربيع العربي… زعموا.
غير أن حصاد زمن الغنوشي ورفاقه في تونس كان من العلقم؛ فساداً وفتناً واغتيالات وتبعية لمحور «الإخوان»... ولكن الله سلم تونس.
يكفي فقط أن نعرض لهذا المثال الذي استشهد به الأستاذ يوسف الديني في مقالته هنا حول «الزلزال التونسي» والمثال هو:
الأرقام المفزعة الواردة في ورقة بحثية مفصلة قدمها الخبير في الشأن الجهادي هارون زيلين، وهو زميل في «ريتشارد بورو» ومعهد واشنطن، حيث قدم كشف حساب لعشر سنوات من قرار العفو عن السجناء وكيف أدى ذلك إلى صعود وتضخم «أنصار الشريعة» في تونس وتغلغل خطاب «داعش» في المناطق الطرفية.
نحن أمام «فجر تونسي» جديد، لكن رحلة الخروج من الليل الإخواني ما زالت في بدايتها ويجب صون المنجز الكبير للتوانسة، فهذه جماعة خطيرة عالمياً، ولديهم تحالف شيطاني مع التيار الأوبامي العالمي.
التبريكات لتونس الخضراء.

نقلاً عن "الشرق الأوسط"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
"ميت" عاد للحياة بعد 45 عاماً.. هذا ما حصل لعائلته
الأكثر قراءة
إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف إجرام طالبان وصل لمن أضحك الناس.. قتل فنان كوميدي معروف
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
قبل أن تذهب
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
تدخل دول وتغير في المواقف.. كيف تطورت ملامح الأزمة في أفغانستان؟
اكتشف المزيد