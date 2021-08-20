ما بعد تحكم طالبان

تتوارى كثير من حقائق ما يحدث فى أفغانستان وراء التركيز الفائق لوسائل الإعلام العالمية على ما يطفو على السطح من مفاجآت متلاحِقة، أو قُل صدمات، للصعود السريع لطالبان، واختفاء الجيش الوطنى المنوط به حماية الدولة والنظام بالتصدى لطالبان وغيرها، ففرضت سيطرتها على البلاد فى أيام قليلة، وبعد أن بدأت بعملياتها الوحشية الشهيرة بها، لم تعد مضطرة إلى العنف، وتقدمت بهدوء وثقة حتى دخلت العاصمة كابول، ثم إذا ببعض أكثر أعداء طالبان فى السياسة الدولية يمارسون معها مرونة غير عادية، ويتناسون مواقفهم، التى يقولون إنها مبدئية، عن أنها قامت بانقلاب سافر، وأطاحت برئيس منتخب، ويتعاملون مع ما وصلت إليه كأنه أمر واقع يجب الاستسلام له، وكان أكثر ما طالبوها به أن تلتزم بأمان وسلامة البعثات الأجنبية وأن تحترم حقوق المرأة والأقليات..إلخ!

أول ما يلفت النظر ويستحق أبحاثاً تفصيلية، أن بعض طهاة القرار فى بعض مطابخ السياسة العالمية لا يزالون يصرون على الاعتماد على طالبان، ومن المسلم به أنهم مدركون أنها سوف تقوم بما هو متوقع منها وتقدم كل العون الممكن لشقيقاتها فى الإرهاب، مثل داعش والقاعدة وغيرهما، فى بلاد أخرى تقترب أو تبتعد عن أفغانستان! لذلك، ينبغى عدم الانسياق وراء المراوغات الدبلوماسية لهؤلاء الطهاة وهم يبرئون أنفسهم ونظمهم عن مسئولية توصيل طالبان إلى الحُكم. ومن بعض التفسيرات، فإن من مصلحة أصحاب هذه السياسة، إضافة إلى أدوار طالبان إقليمياً ضد الصين وروسيا وإيران، أن يزيلوا الحرج عن أنفسهم وعن حلفائهم فيما لم يعد من الممكن التستر عليه فى التعامل مع الإرهابيين لينفذوا لهم بعض المهام حول العالم، ثم فى إيجاد مأوى لهم، يتدربون فيه، ويتأهلون لمهامهم، وفى غسل أدمغتهم..إلخ. وستقوم طالبان بهذه المهام! وهناك هدف آخر شرير، وهو أن القدر المحدود من العمليات الإرهابية داخل الدول الغربية يفيد بعض المتطرفين بالغرب فى سعيهم لوضع سياسات ضد الهجرة، وفى إرضاء خصوم الإسلام بتوفير صورة للإسلام كعدو للحضارة وللإنسانية..إلخ. وهذا أيضاً ستوفره طالبان وحلفاؤها باقتدار.

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نقلا عن "الأهرام"