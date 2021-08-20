.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ما بعد تحكم طالبان

  • الخط

ما بعد تحكم طالبان

أحمد عبدالتواب
نشر في: آخر تحديث:

تتوارى كثير من حقائق ما يحدث فى أفغانستان وراء التركيز الفائق لوسائل الإعلام العالمية على ما يطفو على السطح من مفاجآت متلاحِقة، أو قُل صدمات، للصعود السريع لطالبان، واختفاء الجيش الوطنى المنوط به حماية الدولة والنظام بالتصدى لطالبان وغيرها، ففرضت سيطرتها على البلاد فى أيام قليلة، وبعد أن بدأت بعملياتها الوحشية الشهيرة بها، لم تعد مضطرة إلى العنف، وتقدمت بهدوء وثقة حتى دخلت العاصمة كابول، ثم إذا ببعض أكثر أعداء طالبان فى السياسة الدولية يمارسون معها مرونة غير عادية، ويتناسون مواقفهم، التى يقولون إنها مبدئية، عن أنها قامت بانقلاب سافر، وأطاحت برئيس منتخب، ويتعاملون مع ما وصلت إليه كأنه أمر واقع يجب الاستسلام له، وكان أكثر ما طالبوها به أن تلتزم بأمان وسلامة البعثات الأجنبية وأن تحترم حقوق المرأة والأقليات..إلخ!

أول ما يلفت النظر ويستحق أبحاثاً تفصيلية، أن بعض طهاة القرار فى بعض مطابخ السياسة العالمية لا يزالون يصرون على الاعتماد على طالبان، ومن المسلم به أنهم مدركون أنها سوف تقوم بما هو متوقع منها وتقدم كل العون الممكن لشقيقاتها فى الإرهاب، مثل داعش والقاعدة وغيرهما، فى بلاد أخرى تقترب أو تبتعد عن أفغانستان! لذلك، ينبغى عدم الانسياق وراء المراوغات الدبلوماسية لهؤلاء الطهاة وهم يبرئون أنفسهم ونظمهم عن مسئولية توصيل طالبان إلى الحُكم. ومن بعض التفسيرات، فإن من مصلحة أصحاب هذه السياسة، إضافة إلى أدوار طالبان إقليمياً ضد الصين وروسيا وإيران، أن يزيلوا الحرج عن أنفسهم وعن حلفائهم فيما لم يعد من الممكن التستر عليه فى التعامل مع الإرهابيين لينفذوا لهم بعض المهام حول العالم، ثم فى إيجاد مأوى لهم، يتدربون فيه، ويتأهلون لمهامهم، وفى غسل أدمغتهم..إلخ. وستقوم طالبان بهذه المهام! وهناك هدف آخر شرير، وهو أن القدر المحدود من العمليات الإرهابية داخل الدول الغربية يفيد بعض المتطرفين بالغرب فى سعيهم لوضع سياسات ضد الهجرة، وفى إرضاء خصوم الإسلام بتوفير صورة للإسلام كعدو للحضارة وللإنسانية..إلخ. وهذا أيضاً ستوفره طالبان وحلفاؤها باقتدار.

نقلا عن "الأهرام"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
اختيار المحررين
شاهد الفيديو.. قتيلان بانهيار منزل في مصر شاهد الفيديو.. قتيلان بانهيار منزل في مصر
اليابان تخطط لجلب تراب من المريخ.. والسبب! اليابان تخطط لجلب تراب من المريخ.. والسبب!
الأكثر قراءة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص
الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى
فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة
هذا الحد الأعلى لتعويض المنازل المتضررة وفق كود البناء السعودي هذا الحد الأعلى لتعويض المنازل المتضررة وفق كود البناء السعودي
قبل أن تذهب
متعاون مع قوات التحالف في أفغانستان يروي للعربية تفاصيل هروبه
متعاون مع قوات التحالف في أفغانستان يروي للعربية تفاصيل هروبه
اكتشف المزيد