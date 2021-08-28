المشكلة السكانية.. نحو محفزات أكثر إبداعًا

كان إعلان الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الثلاثاء الماضى، عن وصول عدد سكان مصر إلى 102 مليون و250 ألفًا و421 نسمة، بزيادة ربع مليون نسمة خلال 50 يومًا فقط، بمثابة جرس إنذار خطير، لأن أى زيادة عن المعدلات الطبيعية فى النمو السكانى لاشك ستكون الوحش الذى يلتهم أى أرقام إيجابية فى معدلات التنمية.

وترى كثير من الدراسات المهتمة بمسألة علاقة الزيادة السكانية بمعدلات التنمية، أن النمو المتسارع لعدد السكان هو السبب الرئيسى الذى يقف وراء ظاهرتى الفقر والتخلف فى البلدان النامية تحديدًا، وإن من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية فيها هو ضمان تحقيق إبطاء للنمو السكانى مسبقًا، بما يتلاءم مع ما هو متاح من موارد ومتطلبات أساسية.

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ولهذا السبب، فإن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، فى ظل توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، وقد حذرت الحكومة، فى تقريرها المقدم إلى مجلس النواب أخيرًا، من خطورة النمو السكانى المتسارع الذى يحول دون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بهم، حيث أوضحت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021- 2022 أنه يترتب على تنامى السكان المتسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلى الإجمالى، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجارى للدولة.

وهذا ما جعل الحكومة تضع عدة مستهدفات لضبط النمو السكانى، من خلال برامج تنظيم الأسرة المعتمدة، والتى تستهدف خفض معدلات الإنجاب بصورة تدريجية إلى نحو 2.1 طفل لكل سيدة عام 2032، والوصول إلى 1.6 طفل لكل سيدة فى 2052، ومنها مثلًا إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، ورفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبآثارها، ووضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكانى.

أيضًا من بين مستهدفات الحكومة، تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل حزمة من المشروعات الصغيرة لها، وأعتقد أن هذا من المحفزات الإيجابية التى على الدولة أن تبحث فيها وتُكثر منها، خصوصًا التى تحمل إبداعًا فى التفكير والتطبيق، ولو حملت الكثير من الصدمات. من المهم كذلك ألا يكون (الحرمان من المحفزات) بأثر رجعى، أى ألا يجوز العقاب على الوضع القائم، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الآخرين فى حدود ما يسمح به المجتمع.

من الضرورة أيضًا أن تبحث الحكومة عن وسائل أكثر إبداعًا لرفع وعى المواطن حول خطورة القضية السكانية، لأنها فى الأساس معركة معرفية مع موروث خاطئ لدى الكثيرين عن الإنجاب، باعتباره «عزوة وسند»، وهذه المعركة تتطلب تفكيرًا آخر خارج الإطار المتعارف عليه.

*نقلاً عن "المصري اليوم"