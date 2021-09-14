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السيل الشمالي .. إرهاصات الزمن الأوراسي

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السيل الشمالي .. إرهاصات الزمن الأوراسي

إميل أمين

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ما الذي يجعل من قضية خط أنابيب السيل الشمالي 2، المتجه من روسيا إلى ألمانيا أمرا مزعجا أيما إزعاج للولايات المتحدة الأمريكية ، وهل واشنطن تدرك صالح ومصالح الأوربيين بأكثر من أهل القارة العجوز أنفسهم ، حتى تثير عاصفة هوجاء من الإعتراضات السياسية ، والتي وصلت إلى حد الغضب العارم كما رأينا في زمن دونالد ترامب ؟
بداية يتوجب تعريف خط السيل الشمالي 2 ، وهو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طولهما 1200 كيلومتر ، وبطاقة إجمالية 55 مليار متر مكعب سنويا ، من الساحل الروسي ، عبر قاع بحر البلطيق ، إلى ألمانيا .
أنطلقت أعمال بناء الخط منذ 3 سنوات ،ويمر السيل الشمالي 2 ،عبر المناطق الإقتصادية الإستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا .
والمعروف أن دول أوربا تعتمد إعتمادا كاملا على الغاز الروسي ، ومن غيره تواجه صعوبات جذرية في إستمرار الحياة على النحو الطبيعي ، لا سيما في أزمنة الشتاء القارس ، ومع التغيرات المناخية الطارئة حول كوكب الأرض .
على أن قضية توريد روسيا الغاز لأوربا بشكل عام لا تخلو من ملامح سياسية ، ذلك أنه حين تعمد موسكو إلى إغلاق أنابيب الغاز ، فإنها بذلك تستخدم عصا ترهيب ، لا يمكن لأوربا أن تقاومها ، ومن هنا يرى البعض أن أنبوب الغاز الخاص بالسيل الشمالي ، هو في واقع الحال ، أداة إبتزاز في يد الروس تجاه الجانب الأخر من حلف الناتو ، أي دول القارة الأوربية.
والشاهد أنه على الرغم من كافة الصيحات الأمريكية الرافضة لمد هذا الخط ، الإ أنه ومع أوائل هذا الشهر ، أعلنت شركة " نورد ستريم 2"، المملوكة لشركة "غازبروم " الروسية للغاز تركيب أخر أنبوب ، ما يعني أن روسيا سوف تقوم بالفعل بتوريد الغاز إلى ألمانيا مع بداية أكتوبر تشرين أول المقبل .
تجئ هذه التطورات وسط نقص المعروض من الغاز في الأسواق الأوربية ، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع أسعار الغاز المسال ، حيث أخترقت حاجز 20 دولار صباح الثلاثاء الرابع عشر من سبتمبر ، ومرشحة للمزيد من الإرتفاع مع زيادة الطلب لبناء مخزونات إحتياطية كافية لفصل الشتاء .
أظهر بناء خط السيل الشمالي 2، أن أوربا منقسمة على ذاتها ، كما أنها ليست على قلب رجل واحد كما يقال ، فهناك فريق ذهب إلى القول أن الخط يمكن أن يحقق بعض الهدوء في أسواق الغاز الأوربية التي تواجه أزمة إمدادات ، وقد ناصرت المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل ، هذا التيار وطوال عقد من الزمن ، لقناعة خاصة لديها بأن الأمر ربما تتجاوز منافعه قضية الطاقة .
وعلى الجانب الأخر تتعالى صيحات دول أوربية أخرى تزعم بأن خط الأنابيب هذا ، سوف يزيد من إعتماد الأوربيين على الغاز الروسي ، وسيجعل سكان القارة رهن إرادة القيصر ، يحركهم آني يشاء وكيفما يشاء .
هنا يمكن القطع بأن الروس قد نجحوا بالفعل في تفعيل أوراق القوة الناعمة التي يمتلكون ، فلم يعد النفوذ الدولي لروسيا قاصرا على القوة العسكرية ، وإن برعت فيها موسكو مؤخرا ، بل عمق الروس مفهومهم للقوة الناعمة ، ولأدوات السطوة مثل النفط والغاز ، وبهذا تكون روسيا قد تعلمت من درس الإتحاد السوفيتي السابق ،لتضحى عملاق قدماه من نحاس لا من فخار .
مثل خط أنابيب السيل الشمالي نقطة مفصلية في الخلافات الأمريكية الأوربية خلال العقد الماضي ، وبلغت ذروة الفراق حين تحدث دونالد ترامب بصوت عال عن ما أسماه الإزدواجية الأوربية ، تلك التي تحتمي بقبة الناتو وأسلحته في مواجهة الأطماع الروسية ، وعلى ناحية مقابلة تمضي لشراء الغاز الطبيعي من روسيا وتهمل نظيره المسال من الأسواق الأمريكية .
ومع مجئ الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تغير الوضع ، فقد صرح قبل أيام بأن إيقاف بناء خط أنابيب الغاز أمر مستحيل ، حيث أكتمل بناؤه بنسبة 99%.

لماذا غير الأمريكيون موقفهم من خط السيل الشمالي 2؟

من الواضح أن واشنطن تركت خلفها العقوبات التي كانت قد فرضتها على الشركات المشرفة على بناء الخط ، بعد أن أدركت أن مسألة أمن الطاقة ، هي أمر حيوي ومصيري بالنسبة للأوربيين ، وبعدما تعهدت ألمانيا بتوقيع عقوبات إقتصادية على روسيا ، حال استخدمت الغاز كأداة من أدوات الضغط السياسي على أوكرانيا ، أو على أي من دول القارة الأوربية .

هل أقتنع الروس بالتراجع الأمريكي عن معارضة خط السيل الشمالي؟

خلال زيارته لمدرسة داخلية لتلاميذ وزارة الدفاع الروسية في الأسبوع الأول من شهر أيلول سبتمبر الجاري ، قال وزير الخارجية الروسي ، سيرغي لافروف ، :" إن إدارة بايدن لم يتغير موقفها من خط الغاز ، هي لاتزال تعارض هذا المشروع ، لكنهم يدركون أنه لا يمكن إيقافه . وإذا فهمت أنك مهووس ببعض المهام غير القابلة للتحقيق ، فإن الفطرة السليمة تقول أنه يجب تركها والقيام بشيئ واقعي ".
قبل ذلك وفي حوار مع صحيفة "ماديا نيمزت " المجرية ، أشار لافروف إلى أن خط السيل الشمالي 2 مشروعا تجاريا حصريا متبادل المنفعة ، وأن المزاعم القائلة بأنه سيزيد من إعتماد أوربا على إمدادات الغاز الروسي لا أساس لها من الصحة ".
في هذا المساق ، ليس علينا أن نصدق لافروف مرة وإلى الأبد ، لا سيما وأن الاقتصاد لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن السياسة ، غير أن الجزئية التي تستحق إلقاء الضوء عليها هي الخلفية الخفية للرفض الأمريكي لمثل هذا المشروع ، وما الذي يعنيه التعاون الروسي – الأوربي عامة ، والالماني خاصة ؟
بإختصار غير مخل ، ترى واشنطن في أي تعاون أوربي –روسي ، مخاوف من أن تتحقق رؤية الرئيس الفرنسي الأشهر شارل ديغول والخاصة بالقارة الأوراسية ، تلك التي تمتد من المحيط الأطلسي غربا ، وصولا إلى جبال الأورال شرقا ، أي وحدة جيوسياسية ما بين أوربا بشكلها الحالي وأجزاء كبرى من آسيا .
المخاوف الأمريكية من الزمن الأوراسي بلغت قبل عامين ذروتها ، وذلك حين رأت واشنطن ما يشبه الإجتياح الصيني للقارة الأوربية ، وقبل أن تصنع كورونا جدارا نفسيا أوربيا في مواجهة الصين والصينيين .
مثيرة هي شؤون السياسة الدولية ، فمن كان يصدق أن تميل أوربا يوما لجهة روسيا ، بعد عقود من الفزع والخوف في زمن الحرب الباردة ، والأكثر أن تشهد العلاقات الأوربية – الأمريكية عثرات يغني الحال فيها عن السؤال عنها .
الخلاصة ..العالم يتشكل من جديد وإرهاصات العالم الأوراسي تبقى أحد الإحتمالات القائمة بالفعل .


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