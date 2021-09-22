هل أنا لو قلت من عندياتى اجتهادًا إن التبرع للزمالك حلال، يبقى حرام.. وأدخل النار حدف؟!

وإذا تزيّدت وتساءلت بداهة، كأهلاوى أحمر، عما إذا كان التبرع فى حالة الزملكاوى المفطور على ناديه ويخشى عليه من الإفلاس حرامًا، فماذا عن تبرع مشجع أهلاوى ببعض ماله دعمًا للمنافس، هل ارتكب المشجع الأحمر إثمًا يُحاسَب عليه.. ويروح النار مع الزملكاوى المتبرع طوعًا، ياااااه سنراهم معًا أخيرًا.

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أعلاه على سبيل المزاح الحلال، خالٍ من الكحول الإيثيلى والميثيلى، وبينهما فارق، تسمع عجبًا من العجب العجاب، وعلى سبيل تزجية الفراغ الإلكترونى، كان السؤال: هل التبرع ببعض مال الزكاة لنادى الزمالك حلال؟

مَن ذا الذى افتكس هذا السؤال اللوذعى، يقينًا جِنى أحمر مصور، سؤال خبيث، يضرب حملة التبرعات فى مقتل، السؤال الذى لم يرفضه شيخنا الفاضل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.. كان أجدر بفضيلته أن يرفض الزج بالدين فى الملعب، ويزعق بجملته الشهيرة «عيب اختشوا..»، لكن أن يجدف سابحًا، ويُحرِّم ويُحلِّل، ويُفتى وتُنقل فتواه إلى الكون الفسيح، ويصبح قول فضيلته حديث الملاعب، هذا والله لمن عجائب الزمن، تُلح على دماغى بمناسبة حملة التبرع إياها مقولة: «إذا لم تكن لى والزمان شرم برم.. فلا خير فيك والزمان ترللِّى».

الزج بالرياضة فى مساحة الحلال والحرام جد خطير، وطلب الفتوى فى الشؤون الرياضية غير مأمون العواقب، سيصل حتمًا إلى تحريم الرياضات جميعًا حتى الرياضيات البحتة، باعتبارها لهوًا ولعبًا، بعض العاملين عليها، على الفتوى، تدِّيله صباعك ياكل دراعك، تستفتيه فى تنس الطاولة يحرّم الكيك بوكسينج، وعلى فكرة الكيك المصنوع من الدقيق حلال.

أخشى من الخشية المشروعة، ضم بعض المشايخ المشتبكين كرويًا إلى حكام «الفار» فى الموسم المقبل، واللى هيعمل فاول عامدًا متعمدًا لمنع هدف.. يروح النار وَبِئْسَ الْقَرَار!

الرياضة رياضة، وقوانينها رياضية، سحب الرياضة إلى ملعب الحلال والحرام عاقبته الندم، مصارف الزكاة الشرعية معلومة وقطعًا ليس من بينها التبرع لنادى الزمالك، ما الجديد، عمَّ يتساءلون، ومن قال أصلًا إن التبرع لإنقاذ نادى الزمالك من الزكوات حلال؟ هذا محض افتكاس طلبًا للترند!

الدكتور أحمد كريمة، (بالمناسبة زملكاوى بالفطرة، ومفطور على المناكفة الرياضية، ويكايد الأهلاوية بضراوة، لكن قلبه أبيض)، رغم حذره سقط فى الفخ المنصوب، أفتى بعدم جواز التبرع لنادى الزمالك كأحد أنواع الزكاة.. كان يكفيه الاعتذار عن اللغو، فيه ناس بتلعب لعبة الحلال والحرام على طريقة «السلم والثعبان»، اللى يتبرع يتبرع، واللى معاه قرش محيره يجيب حمام ويطيره، وبالمناسبة تشفيط الحنفيات مايملاش قِرَب، جمع قربة، مخرومة!

تنضح المفارقة من مداخلة الدكتور كريمة مع قناة الحدث، يقول ساخرًا: «اللى عايز يتبرع يتبرع، ولكن هذه ليست ضمن أموال الزكاة، ولا تُحسب فى ميزان حسنات الأرض، خصوصًا أن الزمالك ليس منصوصًا عليه فى الآية الكريمة الخاصة بأوجه إنفاق الزكاة».

ويختم، أنا كعالم بالأزهر- زملكاوى- أرى هذا حرامًا، وأنا كمشجع أهلاوى أقول كتر خيرك، شايلينكم لعوزة، حذرًا من إطلاق الحرام والحلال فى الملاعب علمًا بأن الرئيس المؤقت لنادى الزمالك (حسين لبيب) طلب تبرعات.. لم يطلب زكوات.

نقلاً عن "المصري اليوم"