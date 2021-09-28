أعباء جغرافية

عتب بعض الأشقاء السودانيين علىّ انشغال السياسة المصرية بالقضية الفلسطينية، فى فترة ما، بما يفوق انشغالها بالعلاقات مع السودان، العتب مقبول بين الأشقاء والأصدقاء، ومن الواجب المصارحة وأن يقول كل طرف ما لديه، لكن مقارنة المؤرخ البريطانى/ الأمريكى «برنارد لويس» بين موقف مصر، مطلع الخمسينيات، من الشأن السودانى، وموقفها من القضية الفلسطينية، بعد حرب ٦٧خاصة، فيه قدر من التبسيط الشديد، وأخشى القول إنه ينطوى على قدر من سوء الفهم وربما التضليل، مقولة برنارد لويس تلك وجدناها، فيما بعد، تتردد لدى بعض الدارسين والسياسيين الغربيين.

المسألة السودانية، كانت تتعلق بقضية محددة، هى هل يبقى السودان بعد الاستقلال فى وحدة مع مصر، تحت شعار، كان سائدًا وقتها وهو «وحدة وادى النيل»، أم لا تكون هناك وحدة، ويكون لكل من البلدين دولته المستقلة، بعيدًا عن الآخر؟.

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فى السودان، كما فى مصر، كان هناك من يصر على الوحدة، الحزب الاتحادى فى السودان، كان من أنصار الوحدة، فى المقابل كان حزب الأمة لا يحبذ الوحدة، فى مصر تثبت بعض الوثائق أن حكومة الوفد الأخيرة (يناير١٩٥٠/ يناير ١٩٥٢)، توصلت بفضل جهد وزير الخارجية محمد صلاح الدين، إلى أن يترك هذا الأمر للشعب السودانى يقرره فى استفتاء عام، وتحترم مصر اختيار الشعب السودانى، لإبطال الذريعة البريطانية بأن مصر لا تريد استقلال السودان، وقد اقتنع مصطفى النحاس بهذا الموقف؛ لكن حريق القاهرة (يناير ٥٢)، أطاح بحكومة الوفد، وتصرف الملك فاروق بغير كياسة مع الحكومات التالية، وغرقت مصر فى مشاكلها السياسية، حتى جاء نظام سياسى جديد مع ثورة ٥٢، وجرى ما جرى، واستقلت مصر نهائيا، كما استقل السودان، وحتى لو أن هناك وحدة قائمة بين بلدين وقرر أحدهما أو كلاهما التخارج، فإن ذلك يحدث فى النهاية، ليس صعبا، حدث فى السودان نفسه، سنة ٢٠١١.

حيث اختار الجنوب الاستقلال، النموذج الشهير أمامنا، أيضا، هو وحدة مصر وسوريا سنة ١٩٥٨، فيما أطلق عليه «الجمهورية العربية المتحدة»، حيث فضت الوحدة بعد ثلاث سنوات فقط، دعك الآن من الشكل الانقلابى الذى تم به الانفصال، لو اجتمع البرلمان السورى وقتها وقرر الانفصال لتم ذلك فورًا. بعد الوحدة المصرية/ السورية، جرت مشاريع وحدة عديدة فى المحيط العربى، معظمها لم يستمر، لنقل فشل، وهناك نموذج يصارع للبقاء وهو اتحاد شمال وجنوب اليمن، والاتحاد الناجح والنموذجى، فى عالمنا العربى، هو اتحاد الإمارات العربية، الذى أسسه الراحل العظيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ منذ نصف قرن.

وفى أوروبا الأمر مختلف، لكنه يحدث كثيرا، رأينا بعد سنة٩٠ وانهيار الاتحاد السوفيتى انفصال عدة دول، تشيكوسلوفاكيا، صارت دولتين، يوغسلافيا تمزقت بفعل حرب أهلية وطائفية، ولم تعد موجودة على الخريطة، فى ألمانيا توحد شطراها؛ الشرقى والغربى.

الأمر مختلف كثيرًا بالنسبة لفلسطين، هناك قرار صدر عن الأمم المتحدة فى نوفمبر ٤٧، بتقسيم فلسطين إلى دولتين، الذى حدث أن دولة منهما قامت وهى إسرائيل ونالت اعتراف الأمم المتحدة، لكن هذه الدولة لم تكتف بحدودها، بل احتلت الجزء المخصص، كله، لإقامة دولة للفلسطينيين، أمام نظر العالم، ليس هذا فقط، بل تجاوزت فلسطين لتحتل سيناء، مرة سنة ٥٦، ثم مرة ثانية سنة ٦٧، بل إن جيشها حاول سنة ٧٣ عبور القناة والسيطرة على السويس.

ويثور تساؤل ضرورى: ولماذا لم تُقَم الدولة الفلسطينية بعد انتهاء حرب ٤٨؟.

هنا لا بد من التوقف أمام دور «بريطانيا العظمى» التى كانت صاحبة الانتداب على فلسطين؛ منذ سنة ١٩١٧ومع صدور وعد بلفور، حيث لم تجهز فلسطين والفلسطينيين (العرب) إلى يوم إنهاء الانتداب، بالمساعدة فى بناء مؤسسات فلسطينية، وتأسيس نواة دولة فلسطينية، خاصة أن فلسطين طوال الحكم العثمانى، كانت عدة ولايات ضمن منطقة الشام. فى الوقت ذاته كان المهاجرون اليهود فى فلسطين، شرعوا فى بناء مؤسسات دولتهم، بما فيها العاصمة «تل أبيب» وتأسيس جيش الدفاع، لذا لم يكن الصراع متكافئًا.

للمرة الألف، فلسطين تقع على حدودنا الشمالية الشرقية، الارتباط التاريخى والإنسانى بين البلدين قديم وعميق جدا، وما يجرى فيها يؤثر علينا بالضرورة، فى إحدى الأزمات المالية والاقتصادية فى غزة، سنة ٢٠٠٩، هرب أهلها إلى داخل مصر فى منطقة العريش وصولًا إلى المنصورة والزقازيق، بل حتى مدينة المنيا، شمال الصعيد، باختصار ما يجرى على الحدود يصل صداه إلينا، لا يصح هنا أن نصم آذاننا أو أن نغلق أعيننا، ما جرى يوم ٢٨ يناير، وما بعدها، من تسلل مرتزقة وإرهابيين عبر الأنفاق حاولوا العبث بالأمن فى سينا وبالعاصمة، لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أبدا.

الجغرافيا لها أحكامها وضروراتها، بل فرائضها، انشغال الدولة المصرية الآن، بما يجرى فى ليبيا، ليس من باب الرفاهية السياسية ولا ملء الوقت، كما أنه ليس، كما يتصور بعض المتنطعين والكارهين لمصر، من باب استعراض العضلات ولا المكايدة أو النكاية فى طرف إقليمى بعينه، إنه فى المقام الأول تأمين حدودنا الغريبة، ينسى هؤلاء أن الغزو الفاطمى لمصر، جاءنا من الحدود الغربية، وأن هتلر حين قرر احتلال مصر أثناء الحرب العالمية الثانية، دفع بجيشه عبر ليبيا، معركة العلمين، خير شاهد.

عمليات الإغارة الإرهابية على مصر منذ سنة ٢٠١١، كانت من الناحيتين الغربية والشمال الشرقى، أى فلسطين.

وقد يتصور البعض أن حماية حدودنا من ناحية فلسطين، ليس لها سوى معنى وشكل واحد، هو أن نحارب إسرائيل، إلى حد أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حين زار حدودنا الغربية؛ فى سبتمبر من العام الماضى، وكلف القوات هناك بالاستعداد لأى تكليف يصدر لهم، إذا ما تم تجاوز الخطوط الحمراء فى ليبيا والمتعلقة بأمننا الوطنى، هتف البعض، عبر«السوشيال ميديا»، أن لا ننشغل بليبيا وندفع قواتنا نحو إسرائيل؛ الطريف أن من تم توجيه التحذير لهم على الجانب الآخر استوعبوا الرسالة جيدا وابتعدوا عن خطوطنا الحمراء، بينما ظلت ميليشيات «السوشيال ميديا» فى غيها.

البعض الآخر يتصور أن توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وحتى لو كان السلام دافئا أو ملتهبا وليس فاترا، يعنى أن ندير ظهورنا نحو فلسطين والفلسطينيين، هذا صعب، بل مستحيل؛ الرئيس السادات نفسه الذى زار إسرائيل (نوفمبر ١٩٧٧)، ثم وقع معاهدة السلام معها، سنة ٧٩، لم يدر ظهره للقضية الفلسطينية، خطابه فى الكنيست واضح فى هذا الجانب، اتفاق كامب ديفيد سنة ٧٨، يضم جزءا خاصًا بالقضية الفلسطينية؛ والتفاصيل فى ذلك كثيرة جدًا. دعك من الحروب والمعارك الإعلامية البلهاء هناك وهنا.

الحرب أو السلام قرار سيادى لكل دولة، تقدم على أى منهما طبقا لمقتضياتها وأمنها القومى والوطنى، وباختيارها المطلق؛ ولا يجوز لأحد أن يتدخل فيه أو يحاول دفعها نحو مصير بعينه، كما لا يليق أن يتخذ هكذا قرار تحت ضغط أو ابتزاز معين أو توجيه ما، وقد شربنا هذه الكأس المريرة فى ١٩٦٧، لكن حماية الحدود والأمن واجب، طوال الوقت، حربا أو سلمًا، ولا مفاضلة بين جانب من الحدود وجانب آخر، ومن ثم فإن القضية الفلسطينية تتعلق بالأمن القومى المصرى بشكل مباشر، لا يصح إهماله.

وهكذا فإن افتراض التشابه بين موقفنا من السودان، مطلع الخمسينيات، وموقفنا من القضية الفلسطينية، مسألة مغلوطة تماما، وقد اثبتت الأحداث أنه لا تشابه، والدليل أننا منذ حرب أكتوبر ٧٣، لم نخض حربا مع إسرائيل، نصف قرن بالتمام والكمال بعد عامين، ونحن فى معاهدة سلام مع إسرائيل منذ (٤٢) سنة، وهى مدة أطول من صراعنا العسكرى معها (حوالى ٣٠ سنة)، ومع ذلك لم يتوقف انشغالنا بالقضية الفلسطينية.

نقلاً عن "المصري اليوم"